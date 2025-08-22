Tecno

IA resuelve en segundos (1+1)×1÷1+1: operación matemática que luce fácil pero complica a muchos

Para algunas personas, este ejercicio matemático puede resultar difícil debido a que combina varias operaciones en un solo paso, lo que requiere seguir estrictamente el orden correcto de cálculo


La inteligencia artificial puede resolver operaciones matemáticas con gran rapidez, lo que a menudo resulta sorprendente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial tiene la capacidad de realizar operaciones matemáticas de forma extremadamente rápida, lo que en muchos casos puede resultar sorprendente. Un ejemplo sencillo pero ilustrativo es la operación (1 + 1) × 1 ÷ 1 + 1, que para algunas personas podría parecer complicada a primera vista.

Según los cálculos realizados por ChatGPT, el resultado de esta operación es 3, demostrando cómo la IA puede procesar cálculos con rapidez y precisión, incluso en ejercicios que requieren seguir correctamente el orden de las operaciones.

El proceso que realizó la IA para resolver la operación (1 + 1) × 1 ÷ 1 + 1 fue el siguiente:

  1. Paréntesis primero: Se resolvió la operación dentro del paréntesis: 1+1=2
  2. Multiplicación y división de izquierda a derecha: 2×1=2 y 2÷1=2
  3. Suma final: 2+1=3

Resultado: 3


ChatGPT siguió las reglas que establece el orden de las operaciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

Este procedimiento sigue estrictamente el orden de operaciones (paréntesis, multiplicación/división, suma/resta), lo que garantiza un cálculo correcto y rápido.

Por qué está operación puede ser complicada para algunos

Esta operación puede resultar complicada para algunas personas porque combina varias operaciones en un solo ejercicio, lo que exige seguir correctamente el orden de operaciones: primero los paréntesis, luego multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y finalmente las sumas o restas.

Aunque los números sean pequeños, la mezcla de pasos puede generar confusión y hacer que algunos duden o cometan errores al calcular mentalmente. Su simplicidad aparente puede engañar, haciendo que la operación parezca más compleja de lo que realmente es.


Aunque parece simple, la operación puede resultar más complicada de lo que parece. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo aprender sobre matemáticas con ChatGPT

Aprender matemáticas puede ser un desafío para muchas personas, pero las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT han abierto nuevas posibilidades para estudiar de manera más interactiva y personalizada.

ChatGPT puede actuar como tutor, resolviendo dudas, explicando conceptos paso a paso y generando ejercicios adaptados al nivel de cada usuario. Para aprovecharlo al máximo, es útil formular prompts claros y específicos que guíen a la IA en el tipo de ayuda que se necesita.

Por ejemplo, se puede pedir: “Explícame la regla de tres con un ejemplo práctico”, o “Resuelve esta ecuación paso a paso: 2x + 5 = 15”.

También es posible solicitar ejercicios: “Crea cinco problemas de álgebra con sus soluciones” o “Genera un conjunto de ejercicios de geometría sobre triángulos y explica cómo resolverlos”. Además, ChatGPT puede transformar preguntas difíciles en explicaciones más sencillas: “Explícame el teorema de Pitágoras como si tuviera 12 años”.


Gemini es otra herramienta que puede utilizarse para aprender matemáticas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otra estrategia efectiva es usar la IA para practicar resolución de problemas y verificar resultados. Por ejemplo, se puede escribir: “Comprueba si esta operación es correcta: (3 + 5) × 2 ÷ 4” o “Resuelve esta integral paso a paso: ∫(2x + 3) dx”. Esto no solo permite validar las soluciones, sino también entender el proceso detrás de cada cálculo.

Es importante destacar que estos métodos no son exclusivos de ChatGPT. Otras plataformas de inteligencia artificial, como Copilot, Gemini de Google o Meta AI, también pueden ser muy útiles para aprender matemáticas.

Al igual que ChatGPT, estas herramientas permiten interactuar mediante prompts, resolver ejercicios, explicar conceptos complejos y ofrecer ejemplos visuales o prácticos, dependiendo de la funcionalidad de cada IA. Incluso se pueden combinar varias de estas plataformas para obtener diferentes perspectivas o estilos de explicación, lo que enriquece el aprendizaje.


Estos métodos no se limitan a ChatGPT; otras IA como Copilot, Gemini o Meta AI también son útiles para aprender matemáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué consejos tener en cuenta si vas a usar la IA para esto

Si vas a usar la inteligencia artificial para aprender matemáticas, es importante seguir algunos consejos para aprovecharla al máximo. Primero, formula prompts claros y específicos, indicando el nivel y tipo de ejercicio o explicación que necesitas.

Verifica siempre las respuestas y soluciones, ya que la IA puede cometer errores, y usa las explicaciones paso a paso para comprender los procesos, no solo obtener el resultado.

