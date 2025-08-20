Tecno

Esta nueva función de Spotify te permite hacer transiciones en las listas de reproducción

Esta novedad se presenta justo cuando la compañía atraviesa un reajuste en sus tarifas, por lo que podría ser una apuesta por ofrecer a los suscriptores un valor añadido

La llegada de una nueva herramienta para crear transiciones personalizadas entre canciones está revolucionando la forma en que se perciben las listas de reproducción en Spotify. La plataforma, consciente de los hábitos y preferencias de sus usuarios, ha decidido transformar la experiencia clásica de las playlists al permitir que cada oyente adapte el flujo de su música, generando mezclas que asemejan el trabajo de un DJ sin necesidad de experiencia.

¿Cómo funcionan las mezclas en listas de reproducción?

Con la nueva función, cualquier lista de reproducción puede convertirse en una sesión musical continua y cuidadosamente enlazada. Basta con activar el botón “Mix” y dejar que la aplicación se encargue de encadenar las canciones mediante transiciones suaves o energéticas, según la preferencia del usuario. Spotify permite que la función se ejecute de manera automática o personalizar cada aspecto de la mezcla. En ese sentido, plantillas como “Fade” o “Rise” imprimen estilos distintos en cada cambio de tema.

Para quienes desean un control total, la plataforma proporciona información técnica sobre el BPM (beats por minuto) y la clave musical, herramientas que ayudan a encontrar el mejor momento de enlace entre canciones y así mantener el ritmo uniforme de la lista. Además, los ajustes avanzados permiten modificar el volumen, la ecualización y aplicar efectos específicos, abriendo el camino a quienes quieran diseñar una experiencia sonora única y adaptada a cada situación.

No es necesario aplicar la misma transición a toda la playlist: cada pista puede tener su propio efecto personalizado, lo que habilita la creación de listas con transiciones sutiles entre canciones tranquilas o cortes potentes para secuencias de mayor energía. Así, las listas dejan de ser una sucesión repetitiva y automática para transformarse en auténticas sesiones animadas, listas para una fiesta, entrenamiento o cualquier contexto que requiera una banda sonora fluida.

Una herramienta accesible

Pese a que la descripción de la herramienta podría sugerir complejidad, Spotify ha priorizado la facilidad de uso para todos los perfiles de usuario. Según detalla la propia compañía, el proceso de creación y edición de transiciones resulta tan sencillo y accesible como la reciente función que facilita la elaboración de listas a través de inteligencia artificial. Así, tanto quienes solo desean escuchar música sin interrupciones bruscas como quienes disfrutan dando un sello personal a sus playlists encontrarán útil esta nueva opción.

Para poder disfrutar de las mezclas personalizables, es condición imprescindible contar con una suscripción Premium y tener la aplicación actualizada a su última versión, ya sea en Android o iOS. Spotify subraya en su blog oficial que la función se irá desplegando progresivamente, aunque busca alcanzar a todos los suscriptores en breve.

El contexto de este lanzamiento no es casual. La plataforma ha revelado que ya existen casi 9.000 millones de playlists creadas y la nueva herramienta se enfoca justo en revitalizar esas listas, dándoles una segunda vida a través de la creatividad y la personalización del usuario final.

¿Una medida para aliviar el descontento por la subida de precios?

El estreno de las mezclas llega en paralelo a un nuevo ajuste en los precios de la suscripción Premium, que comenzará a afectar a millones de usuarios a partir de septiembre en áreas como Europa, Oriente Medio, África, Asia-Pacífico, el sur de Asia y América Latina. A través de un comunicado, la plataforma destacó: “Aumentamos el precio de Premium Individual para seguir innovando en nuestros productos y funciones, y ofrecerle la mejor experiencia”.

La actualización tarifaria se notificará mediante correos electrónicos personalizados detallando el nuevo precio —por ejemplo, el cambio del plan individual de 10,99 a 11,99 euros (alrededor de 13,88 dólares)— y la fecha de aplicación. Spotify argumenta que estos ingresos adicionales serán reinvertidos en el desarrollo de mejoras tecnológicas, nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial y la expansión de contenidos como los audiolibros, que se espera tengan próximamente mayor presencia en mercados como España y América Latina.

La apuesta por ofrecer funciones que permitan a sus usuarios crear listas más inteligentes y personalizadas no solo refuerza el posicionamiento de Spotify como pionero en la industria del streaming musical, sino que se presenta como un esfuerzo por compensar, en parte, las implicancias de la subida de precios. Así, la plataforma busca que cada experiencia de escucha resulte renovada, flexible y realmente a la medida de su comunidad global.

