Tecno

Xbox Game Pass pierde cinco juegos en agosto: dos de ellos muy populares entre los fans

Microsoft confirmó que Borderlands 3 Ultimate Edition y otros cuatro títulos dejarán de estar disponibles en Game Pass el 31 de agosto

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Juegos que saldrán del Game
Juegos que saldrán del Game Pass en agosto. (Microsoft)

Es habitual que los servicios de suscripción de videojuegos como Xbox Game Pass o PlayStation Plus roten su catálogo de títulos, al igual que sucede con plataformas de streaming como Netflix, Disney+ o Prime Video. Microsoft sigue este mismo modelo para mantener fresco su servicio y dar espacio a nuevos lanzamientos.

Durante 2025, Game Pass ha sumado estrenos importantes desde el primer día, como Avowed, South of Midnight o DOOM: The Dark Ages. Y en los próximos meses llegarán títulos muy esperados como Ninja Gaiden 4, Hollow Knight: Silksong y The Outer Worlds 2. Sin embargo, también es momento de despedirse de algunos juegos que dejarán de estar disponibles en el catálogo a finales de agosto.

Xbox Game Pass quitará de
Xbox Game Pass quitará de su biblioteca, a fines de agosto, cinco juegos. (Foto: Xbox)

Los cinco juegos que se despiden del servicio

Microsoft actualizó la aplicación de Xbox con la lista de los títulos que dejarán Game Pass el 31 de agosto. Hasta esa fecha, los usuarios podrán jugarlos sin restricciones y, si lo desean, adquirirlos con descuento a través de Microsoft Store gracias al beneficio que tienen los miembros de la suscripción.

Los juegos que abandonan el servicio son:

  • Borderlands 3 Ultimate Edition
  • Sea of Stars
  • This War of Mine: Final Cut
  • Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay!
  • Ben 10: Power Trip

Borderlands 3, la pérdida más significativa

La salida más destacada es Borderlands 3 Ultimate Edition, la versión más completa del popular looter-shooter desarrollado por Gearbox y publicado por 2K. Este título, que combina acción en primera persona con elementos de rol y un fuerte enfoque en el cooperativo online, dejará de estar disponible en consolas Xbox, PC y en la nube al finalizar el mes.

La buena noticia para los fanáticos de la saga es que Borderlands 4 llegará el próximo 12 de septiembre, aunque no estará disponible en Game Pass desde el primer día.

Borderlands 3.
Borderlands 3.

Sea of Stars, otro adiós doloroso

Otro de los juegos que los suscriptores extrañarán es Sea of Stars, un RPG con estética retro y gran reconocimiento de la crítica. Desarrollado por Sabotage Studio, debutó en 2023 como lanzamiento de día uno en Game Pass y más adelante incluso incorporó un modo cooperativo para tres jugadores. Su salida representa una pérdida notable para los amantes de los juegos de rol clásicos.

Sea of Stars.
Sea of Stars.

Títulos para diferentes públicos

Además de estos dos juegos, también se despedirá This War of Mine: Final Cut, una versión actualizada del título de 11 bit studios que explora la supervivencia en tiempos de guerra desde la perspectiva de civiles. No obstante, el estudio mantiene un acuerdo con Xbox para futuros lanzamientos en Game Pass, por lo que es probable que otros proyectos lleguen al servicio más adelante.

Para el público infantil, Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay! y Ben 10: Power Trip también dejarán el catálogo. Ambos títulos han sido populares entre los jugadores más jóvenes y forman parte de la estrategia de Game Pass de ofrecer opciones para distintos perfiles de usuarios.

Xbox Game Pass.
Xbox Game Pass.

Un catálogo en constante evolución

La rotación de juegos es una característica habitual en Xbox Game Pass, lo que permite incorporar novedades de gran relevancia a lo largo del año. Pese a estas bajas, el servicio sigue consolidándose como uno de los más atractivos para los jugadores en consolas y PC.

Hasta el 31 de agosto, los suscriptores todavía tienen la oportunidad de disfrutar de estos cinco títulos antes de su salida definitiva y, si lo desean, adquirirlos a precio reducido.

Temas Relacionados

XboxGame PassMicrosoftLo último en tecnología

Últimas Noticias

Guía práctica para sacarle el máximo provecho al cable HDMI en un Smart TV

Este dispositivo permite que televisores antiguos accedan a contenido en alta resolución y calidad de audio superior, y posibilita la reproducción de películas desde plataformas streaming

Guía práctica para sacarle el

PlayStation 5 sube de precio: cuál sería el nuevo valor para Argentina en 2025

El aumento responde a un entorno económico desafiante que afecta a toda la industria tecnológica, según Sony

PlayStation 5 sube de precio:

La IA está aquí para sumar, no para sustituir a las personas: Edgardo Frías, director general de Google Andina

El director general de Google para la región Andina asegura a Infobae que la tecnología generará más empleos y alianzas estratégicas, alentando a profesionales a capacitarse y sumarse a la transformación digital del país

La IA está aquí para

Desactiva esta función del teléfono o hackers pueden tomar su control sin que lo sepas

Algunas señales como un consumo alto de batería en pocas horas o bloqueos inesperados, pueden revelar que alguien más está accediendo a datos privados como contraseñas o contactos guardados en el celular

Desactiva esta función del teléfono

Por qué es un riesgo tener cuentas de correo y redes sociales abiertas aunque ya no se usen

Google y Microsoft han implementado políticas de eliminación automática de cuentas inactivas para reducir riesgos

Por qué es un riesgo
ÚLTIMAS NOTICIAS
El círculo rojo, en modo

El círculo rojo, en modo “wait and see”: inversores y empresarios esperan las elecciones en alerta por la tensión financiera

Alerta amarilla en 7 provincias por el viento Zonda: qué implica el fenómeno que llegará con ráfagas de más de 100 km/h

Revés para las aspiraciones de Luque: el juicio por la muerte de Maradona avanza

Un paro complica la producción de una empresa metalúrgica de Techint

Tras el escándalo de los audios, el Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad

INFOBAE AMÉRICA
Revelaron detalles de la autopsia

Revelaron detalles de la autopsia del streamer francés que murió durante una transmisión en vivo

El vapeo en adolescentes triplica el riesgo de iniciarse en el tabaquismo tradicional, afirma un estudio global

Luis Ortega estrenará su nueva película en el Festival de San Sebastián

El presente de la industria audiovisual británica: productoras independientes, la sombra de Netflix y los millones de Tom Cruise

Inteligencia artificial: expertos debatirán en Lima su impacto en las organizaciones

TELESHOW
Juariu celebró su maternidad después

Juariu celebró su maternidad después del cáncer de mama que superó hace más de siete años: “Nunca tuve tanto miedo”

El video subido de tono que la China Suárez compartió de Mauro Icardi en ropa interior

La infidelidad de Gime Accardi trajo problemas con sus amigas: la actitud que tomaron Lali Espósito y Cande Vetrano

El tenso cruce a los gritos entre Wanda Nara y Angie Balbiani: “Como amiga de Pampita no deberías ser tan desleal”

Wanda Nara lanzó una fuerte acusación contra Mauro Icardi: “Viví algo muy parecido a lo de Julieta Prandi”