Xbox Game Pass pierde cinco juegos en agosto: dos de ellos muy populares entre los fans

Juegos que saldrán del Game Pass en agosto. (Microsoft)

Es habitual que los servicios de suscripción de videojuegos como Xbox Game Pass o PlayStation Plus roten su catálogo de títulos, al igual que sucede con plataformas de streaming como Netflix, Disney+ o Prime Video. Microsoft sigue este mismo modelo para mantener fresco su servicio y dar espacio a nuevos lanzamientos.

Durante 2025, Game Pass ha sumado estrenos importantes desde el primer día, como Avowed, South of Midnight o DOOM: The Dark Ages. Y en los próximos meses llegarán títulos muy esperados como Ninja Gaiden 4, Hollow Knight: Silksong y The Outer Worlds 2. Sin embargo, también es momento de despedirse de algunos juegos que dejarán de estar disponibles en el catálogo a finales de agosto.

Xbox Game Pass quitará de su biblioteca, a fines de agosto, cinco juegos. (Foto: Xbox)

Los cinco juegos que se despiden del servicio

Microsoft actualizó la aplicación de Xbox con la lista de los títulos que dejarán Game Pass el 31 de agosto. Hasta esa fecha, los usuarios podrán jugarlos sin restricciones y, si lo desean, adquirirlos con descuento a través de Microsoft Store gracias al beneficio que tienen los miembros de la suscripción.

Los juegos que abandonan el servicio son:

Borderlands 3 Ultimate Edition

Sea of Stars

This War of Mine: Final Cut

Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay!

Ben 10: Power Trip

Borderlands 3, la pérdida más significativa

La salida más destacada es Borderlands 3 Ultimate Edition, la versión más completa del popular looter-shooter desarrollado por Gearbox y publicado por 2K. Este título, que combina acción en primera persona con elementos de rol y un fuerte enfoque en el cooperativo online, dejará de estar disponible en consolas Xbox, PC y en la nube al finalizar el mes.

La buena noticia para los fanáticos de la saga es que Borderlands 4 llegará el próximo 12 de septiembre, aunque no estará disponible en Game Pass desde el primer día.

Borderlands 3.

Sea of Stars, otro adiós doloroso

Otro de los juegos que los suscriptores extrañarán es Sea of Stars, un RPG con estética retro y gran reconocimiento de la crítica. Desarrollado por Sabotage Studio, debutó en 2023 como lanzamiento de día uno en Game Pass y más adelante incluso incorporó un modo cooperativo para tres jugadores. Su salida representa una pérdida notable para los amantes de los juegos de rol clásicos.

Sea of Stars.

Títulos para diferentes públicos

Además de estos dos juegos, también se despedirá This War of Mine: Final Cut, una versión actualizada del título de 11 bit studios que explora la supervivencia en tiempos de guerra desde la perspectiva de civiles. No obstante, el estudio mantiene un acuerdo con Xbox para futuros lanzamientos en Game Pass, por lo que es probable que otros proyectos lleguen al servicio más adelante.

Para el público infantil, Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay! y Ben 10: Power Trip también dejarán el catálogo. Ambos títulos han sido populares entre los jugadores más jóvenes y forman parte de la estrategia de Game Pass de ofrecer opciones para distintos perfiles de usuarios.

Xbox Game Pass.

Un catálogo en constante evolución

La rotación de juegos es una característica habitual en Xbox Game Pass, lo que permite incorporar novedades de gran relevancia a lo largo del año. Pese a estas bajas, el servicio sigue consolidándose como uno de los más atractivos para los jugadores en consolas y PC.

Hasta el 31 de agosto, los suscriptores todavía tienen la oportunidad de disfrutar de estos cinco títulos antes de su salida definitiva y, si lo desean, adquirirlos a precio reducido.