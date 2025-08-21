Tecno

Cuál es el verdadero significado de la letra D en una caja de cambios de un carro automático

Algunos vehículos ofrecen variantes como D1, D2 y D3 para adaptarse a terrenos difíciles o pendientes

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
La transmisión automática facilita la
La transmisión automática facilita la conducción al eliminar la necesidad de cambios manuales y optimizar la eficiencia del vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transmisión automática es una tecnología que aporta comodidad, eficiencia, seguridad y facilidad de uso a la hora de conducir, en especial para quienes buscan un manejo relajado, sin la necesidad de preocuparse por los cambios manuales. Pero si requiere de un conocimiento básico que se debe aprender rápidamente un carro de este tipo.

Por eso, para aprovechar realmente todo su potencial, resulta indispensable entender el significado de cada letra presente en la palanca de cambios, comenzando con la fundamental: la letra D.

Significado de la letra D en vehículos automáticos

La letra D corresponde a la palabra “Drive”, que significa “conducción” en inglés. Se trata de la posición usada para la conducción ordinaria en un automóvil automático.

Cuando la palanca se coloca en D, la transmisión se encarga de manera automática de seleccionar el engranaje adecuado para el avance del vehículo, ajustando las relaciones de marcha para responder tanto a la velocidad como a la carga del motor.

Seleccionar la posición D permite
Seleccionar la posición D permite que el auto avance y la transmisión ajuste las marchas automáticamente según la velocidad. (FORD)

Seleccionar D permite que el auto avance y la transmisión modifique las marchas conforme se incrementa la velocidad, sin la intervención directa del conductor.

Cuando el conductor selecciona la posición D, el vehículo puede moverse hacia adelante una vez que se suelta el freno y se presiona el acelerador. En ese momento, la transmisión automática se encargará de cambiar de marcha según sea necesario para mantener el vehículo en movimiento de la mejor manera posible.

Cuándo usar la posición D

El modo “Drive” debe seleccionarse para la conducción habitual en ciudad y carretera. Su funcionalidad hace posible que el sistema gestione automáticamente el paso entre las diferentes marchas, lo que no solo reduce el cansancio del conductor, sino que también minimiza el riesgo de errores al cambiar de velocidad.

Además, el uso correcto de esta posición contribuye a extender la vida útil de la transmisión y de otros componentes mecánicos.

El modo Drive es ideal
El modo Drive es ideal para recorridos urbanos, autopistas y situaciones de tráfico constante, reduciendo el cansancio del conductor.(kavak.com)

Existen situaciones específicas en las que se recomienda mantener la palanca en D:

  • En recorridos urbanos con tráfico constante.
  • Durante la conducción en autopistas o carreteras largas.
  • Al retomar la marcha después de una parada breve, por ejemplo, al cruzar un semáforo.

No es necesario cambiar de la posición D a N cuando el automóvil está detenido por semáforo o una breve pausa, ya que la transmisión automática permanece en la marcha actual y el vehículo se mantiene quieto con solo mantener el pie sobre el freno.

Variantes y modos adicionales que pueden existir de la D en un vehículo automático

En algunos vehículos, la posición D puede acompañarse de subposiciones o números adicionales como D1, D2 y D3. Estos ajustes permiten adaptar el funcionamiento de la transmisión a situaciones particulares:

  • D1: proporciona mayor par, útil en terrenos difíciles (barro o arena).
  • D2: facilita la subida de pendientes, otorgando un impulso adicional similar al de las transmisiones manuales.
  • D3 (u Overdrive/OD): permite una aceleración más eficiente al revolucionar el motor, especialmente funcional durante sobrepasos en carretera.

La selección entre estas posiciones específicas depende de las condiciones de la vía y de las necesidades del conductor en cada contexto.

Algunos vehículos automáticos ofrecen variantes
Algunos vehículos automáticos ofrecen variantes como D1, D2 y D3 para adaptarse a terrenos difíciles o pendientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el significado del resto de las letras en la palanca automática

La palanca de cambios en un vehículo automático puede presentar otras letras junto a la D. Cada una de ellas cumple una función diferenciada, vital para la conducción segura y óptima del automóvil:

  • “P” para “Park” (estacionamiento), que bloquea la transmisión y evita que el vehículo se mueva.
  • “R” para “Reverse” (marcha atrás), que permite al vehículo retroceder;
  • “N” para “Neutral”, que desconecta las ruedas motrices del motor, permitiendo que el vehículo se mueva libremente.
  • “S” para Sport (Deportivo) está pensado para una experiencia de conducción más dinámica y el sistema mantiene las marchas más bajas durante mayor tiempo y permite que el motor revolucione a un régimen más alto.

Temas Relacionados

Caja de cambiosautos automáticosAutosTecno autos y movilidadTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

El sube y baja de bitcoin: cuál es su precio este 21 de agosto

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las monedas virtuales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

El sube y baja de

El precio de la criptomoneda ethereum este 21 de agosto

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

El precio de la criptomoneda

Cómo funciona el asistente de WhatsApp para mejorar y corregir mensajes en los chats

Un asistente con cinco estilos de redacción se integra a los chats analizando borradores sin que Meta ni WhatsApp conserven datos personales

Cómo funciona el asistente de

El costo oculto de la IA: conoce la cantidad de energía que consume cada pregunta respondida

Cada consulta a un chatbot gasta energía equivalente a tener un televisor encendido durante pocos segundos, pero multiplicada por millones de interacciones diarias, el impacto es enorme

El costo oculto de la

Exteleoperadora reveló el único truco para no tener que recibir más llamadas spam

Las llamadas comerciales pueden producirse en cualquier franja horaria, interrumpiendo rutinas cotidianas como el descanso, las comidas o el tiempo en familia. Además, uno de los errores más comunes entre los usuarios consiste en optar por ignorarlas

Exteleoperadora reveló el único truco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un sindicalista agredió a Eduardo

Un sindicalista agredió a Eduardo Feinmann a la salida de la radio

La espectacular bola de fuego que convirtió la noche en día en Japón: las imágenes y la explicación de los expertos

Mercados: acciones y bonos intentan una recuperación en medio de la turbulencia de tasas y las dudas políticas

Patricia Bullrich culpó a Kicillof por la violencia en el partido de Independiente: “No puede garantizar la seguridad”

Paro de controladores aéreos: el cronograma de medidas de fuerza que interrumpirán vuelos en agosto

INFOBAE AMÉRICA
Revelador estudio: solo el 16%

Revelador estudio: solo el 16% de los estadounidenses leen por placer

Con el “giro a la derecha”, el riesgo país de Bolivia cayó en más de 300 puntos tras elecciones

Se calienta la campaña electoral en Bolivia: Edman Lara insultó a Jorge Quiroga y amenazó a su propio compañero de fórmula

El sorprendente árbol milenario que crece en la Patagonia y es uno de los más longevos del mundo

“Les sacan la cresta, mil contra cinco”: la cobertura de los medios chilenos sobre los incidentes entre Independiente y la U

TELESHOW
Ana Garibaldi, la protagonista de

Ana Garibaldi, la protagonista de En el barro, contó anécdotas de la China Suárez durante la filmación de la serie

La palabra de Wanda Nara sobre los rumores de embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi: “Él me llamó para contarme”

El llamativo gesto de Mauro Icardi con la China Suárez luego del furibundo posteo de Wanda Nara: “Mi presente”

Los días de calma, caminatas y risas de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en las sierras de Córdoba

Las postales de Wanda Nara en Los Ángeles: parque de diversiones, compras en Rodeo Drive y cambio de estilo