Videojuegos del Real Madrid: un repaso por la saga completa dedicada al ‘club merengue’

La saga de videojuegos del Real Madrid comenzó en 2003. (IGN)

La saga de videojuegos dedicada exclusivamente al Real Madrid representa una propuesta singular en el universo de los simuladores deportivos. A lo largo de más de una década, diversos desarrolladores y el propio club colaboraron en la creación de siete títulos para plataformas como Android, iPhone, PSP, Wii, PS3, NDS, Xbox 360, PC, PS2 y Xbox, fusionando fútbol y gestión deportiva.

Comienzos y consolidación de la saga

El punto de partida se dio en 2003 con Real Madrid C.F.: Club Football, desarrollado por Codemasters para PlayStation 2 y Xbox. Este título formó parte de una serie dirigida a los aficionados de clubes destacados, gracias a una experiencia centrada en el Real Madrid y orientada a reproducir la sensación de gestionar y jugar con los iconos del club merengue.

La saga pronto amplió su cobertura con Real Madrid Club Football 2005, también de Codemasters, que aterrizó en PS2, Xbox y PC. Este juego, que vio la luz en 2004 pese a su nombre, brindó una recreación más detallada y auténtica de la experiencia madridista sobre el césped virtual, reafirmando el vínculo entre el videojuego y la cultura futbolística del club blanco.

Real Madrid Club Football 2005. (Amazon)

En 2009, la franquicia incorporó Real Madrid - The Game, desarrollado por Atomic Planet Entertainment y publicado por Virgin Play en plataformas como PlayStation 2, Wii, PlayStation Portable y PC. Este título ofreció a los jugadores la oportunidad de ahondar tanto en el ámbito deportivo como humano dentro del club, permitiéndoles simular su carrera y experimentar de cerca la vida cotidiana en la institución.

La expansión del fútbol virtual llegó a las plataformas móviles en 2011, con el lanzamiento de Real Madrid Fantasy Manager 2012, una propuesta de From The Bench Games disponible para iOS y Android. Este título ofreció a los usuarios la posibilidad de asumir el papel de gerente, decidiendo sobre tácticas, fichajes, alineaciones y el desarrollo de las instalaciones del club.

Estrategia, arcade y nuevas propuestas interactivas

El espíritu competitivo y la pasión merengue se plasmaron en Real Madrid Starscup en 2012, un juego arcade y de estrategia para iPhone. Su característica principal era el juego en tiempo real contra otros participantes usando un mazo de cartas formado por jugadores y tácticas del equipo, donde la estrategia y el uso adecuado de los recursos determinaban el ganador de cada duelo.

Real Madrid Starscup (2012). (Vandal)

La tecnología innovadora se sumó a la saga con Real Madrid Kick, lanzado en 2013 para Android e iOS. Esta aplicación medía la velocidad de los disparos al balón mediante el reconocimiento de sonido: bastaba con colocar el móvil, realizar el tiro y el sistema calculaba la velocidad “detectando el sonido del impacto de tu pie con el balón y luego el sonido del balón al golpear el objetivo, calculando así la velocidad de tu tiro y mostrándola al instante”.

En 2016, el club dio un giro hacia la gestión y la estrategia en tiempo real con Real Madrid Imperivm 2016. Disponible para Android, este título permitió construir equipos y desarrollar infraestructuras, integrando fútbol y estrategia con la particularidad de que los partidos podían resolverse mediante el lanzamiento de dados. “Permite a los jugadores construir y gestionar su propio equipo inspirado en el Real Madrid, mientras desarrollan infraestructuras y compiten en partidos decididos por lanzamientos de dados”, destaca la descripción oficial.

Simulación futbolística histórica y licencia oficial

Además de su enfoque en la simulación de partidos, la saga ha permitido revivir temporadas históricas o crear nuevas leyendas con jugadores icónicos del club, siempre bajo licencia oficial y con una fuerte presencia en España. Dirigidos tanto a nostálgicos como a nuevos aficionados, estos videojuegos han ofrecido alternativas a los títulos genéricos del mercado, consolidando una propuesta diferencial y exclusiva para quienes sienten pasión por el club blanco.

Durante sus distintas etapas y plataformas, la saga ha mantenido su esencia: rendir homenaje al legado del Real Madrid permitiendo a los fans sumergirse en su historia, gestionar su propio equipo y experimentar la emoción del fútbol a través de la tecnología y la interactividad digital.