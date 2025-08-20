Tecno

Así puedes eliminar el fondo de una imagen y transformarla en sticker de WhatsApp sin usar apps externas

La app de mensajería permite crear stickers personalizados, pero existe un truco sencillo para lograr un recorte perfecto sin instalar programas adicionales

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
WhatsApp te permite crear tus
WhatsApp te permite crear tus propios stickers. (Foto: Computer Hoy)

WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería más importantes del mundo y, con el paso del tiempo, ha ido sumando nuevas funciones para mejorar la experiencia de los usuarios. Una de las actualizaciones más recientes trajo consigo la posibilidad de crear stickers de forma nativa, sin necesidad de instalar aplicaciones externas, tanto en dispositivos Android como en iPhone.

Esta herramienta ha simplificado un proceso que antes resultaba más complejo y que obligaba a descargar programas adicionales para generar pegatinas. Ahora, directamente desde la propia aplicación, es posible convertir cualquier fotografía en un sticker y compartirlo en las conversaciones.

Sin embargo, no todo es perfecto. Uno de los problemas más comunes que han reportado los usuarios es que, al intentar crear stickers con fondos transparentes, WhatsApp no logra eliminar correctamente la parte trasera de la imagen. El resultado suele ser un recorte impreciso y poco estético, lo que afecta la calidad de la pegatina. Afortunadamente, existe un método sencillo y gratuito para solucionar este inconveniente sin instalar nada extra en el celular.

WhatsApp te permite crear paquetes
WhatsApp te permite crear paquetes de stickers.

Cómo eliminar el fondo de una imagen

La solución consiste en utilizar una página web que recurre a inteligencia artificial para procesar imágenes y eliminar sus fondos de manera automática. A diferencia de otros métodos que circulan en internet, este sistema no requiere descargar aplicaciones de terceros, lo que ayuda a mantener el teléfono libre de programas innecesarios que podrían afectar su rendimiento o seguridad.

El procedimiento es rápido y puede aplicarse en cualquier smartphone, sin importar la marca ni el sistema operativo. Solo es necesario contar con un navegador actualizado, como Google Chrome o Safari, y seguir estos pasos:

  1. Abre el navegador de tu preferencia y dirígete a la barra de direcciones.
  2. Escribe la dirección https://www.remove.bg/es y accede al sitio.
  3. Una vez dentro, pulsa en el botón Cargar imagen y selecciona la fotografía que deseas transformar en sticker.
  4. La plataforma procesará el archivo y, en cuestión de segundos, eliminará automáticamente el fondo.
  5. Descarga la imagen en formato PNG, que es el más adecuado para conservar la transparencia.

Con este proceso, el archivo quedará listo para convertirse en un sticker limpio, sin bordes borrosos ni recortes mal hechos.

WhatsApp añadió una opción para
WhatsApp añadió una opción para crear stickers desde el teléfono móvil. (WhatsApp)

Cómo convertir la imagen en sticker de WhatsApp

Una vez que tengas la fotografía con fondo transparente, podrás transformarla en un sticker directamente desde WhatsApp. Para hacerlo, es importante contar con la versión más reciente de la aplicación, disponible en la Play Store para Android y en la App Store para iOS.

El procedimiento es el siguiente:

  1. Abre WhatsApp y entra en cualquier conversación, ya sea individual o grupal.
  2. Presiona el ícono de stickers, ubicado en la parte inferior del chat.
  3. Dentro de la sección, busca la opción Crear y selecciónala.
  4. Escoge la imagen en formato PNG a la que le quitaste el fondo previamente.
  5. WhatsApp reconocerá automáticamente el archivo y lo convertirá en un sticker.
  6. Antes de guardarlo, podrás personalizarlo añadiendo texto, emojis o dibujos si lo deseas.

De esta forma, tendrás un sticker totalmente personalizado y sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Con WhatsApp puedes crear stickers.
Con WhatsApp puedes crear stickers. (Meta)

¿Por qué evitar apps externas para crear stickers?

Aunque existen múltiples aplicaciones en las tiendas digitales que permiten diseñar stickers, no siempre son la mejor opción. En muchos casos, estos programas muestran anuncios invasivos o solicitan permisos innecesarios, lo que puede comprometer la privacidad y seguridad del dispositivo.

Además, la función nativa que WhatsApp incorporó está pensada precisamente para simplificar el proceso, evitando que los usuarios deban depender de desarrolladores externos. Con la combinación de herramientas como remove.bg y la opción de crear stickers en la aplicación, se obtiene un resultado óptimo y seguro.

Temas Relacionados

WhatsAppStickersLo último en tecnología

Últimas Noticias

Xbox confirma su primer juego para Nintendo Switch 2: esta es la fecha en la que se lanzará Indiana Jones and the Great Circle

La estrategia de Xbox busca ampliar el alcance de sus franquicias llevando sus juegos a más consolas

Xbox confirma su primer juego

Carga ultra rápida: el ajuste oculto que te permite desbloquear y usar toda la velocidad

La tecnología de carga rápida permite llenar la batería en minutos, aunque no siempre está activada por defecto y puede requerir ajustes especiales

Carga ultra rápida: el ajuste

La inteligencia artificial acelera la investigación climática y permite decisiones más rápidas frente a la crisis ambiental

Según informó Bloomberg, esta tecnología impulsa avances en pronósticos meteorológicos, facilita el estudio de ecosistemas marinos y respalda el trabajo de científicos en la búsqueda de soluciones sostenibles

La inteligencia artificial acelera la

Cómo conectar el celular al televisor de forma fácil y sin descargar aplicaciones

Todo lo que se necesita es que los tengan acceso a la misma red WiFi y revisar los ajustes rápidos del teléfono donde se encuentra una función gratuita que realiza el proceso de forma automática

Cómo conectar el celular al

Cómo funciona el código PIN de WhatsApp y qué protección ofrece para tus chats

La verificación en dos pasos añade una clave de seis dígitos que refuerza la seguridad de la cuenta

Cómo funciona el código PIN
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un muerto por un choque

Un muerto por un choque entre un camión y un auto en el ramal Campana de la Panamericana

Diego Fernández Lima: el juez rechazó el pedido de indagatoria a Cristian Graf

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 20 de agosto

Larry De Clay, candidato a diputado nacional: “Perón y Boca van de la mano”

Turismo de compras: qué ciudades fronterizas le compiten a Chile con precios hasta 75% más bajos que en la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Cómo son las cuervas termales

Cómo son las cuervas termales que se encuentran debajo de Budapest

Las raíces gruesas y las semillas grandes son la clave oculta de la biodiversidad global

La megasequía que cambió para siempre el destino de los mayas

El boom global de las carreras STEM: adolescentes eligen ciencia y tecnología para construir su futuro

La ciencia y el sabor en un frasco: cómo la kombucha y el kimchi llevan la microbiología a la cocina

TELESHOW
El primer encuentro de Pampita

El primer encuentro de Pampita y Martín Pepa con Roberto García Moritán y su novia: miradas, caricias y looks de gala

“Te elijo cada día”: la carta íntima de Marina Borensztein a Oscar Martínez para celebrar 19 años de amor

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se preparan para la llegada de Faustino con entrenamiento en pareja

Cande Vetrano y Andrés Gil: de un amor que nació en Italia a formar una familia y enfrentar la crisis en silencio

La pregunta de Cazzu que incomodó a un participante de La Voz Argentina