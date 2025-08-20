Así puedes eliminar el fondo de una imagen y transformarla en sticker de WhatsApp sin usar apps externas

WhatsApp te permite crear tus propios stickers. (Foto: Computer Hoy)

WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería más importantes del mundo y, con el paso del tiempo, ha ido sumando nuevas funciones para mejorar la experiencia de los usuarios. Una de las actualizaciones más recientes trajo consigo la posibilidad de crear stickers de forma nativa, sin necesidad de instalar aplicaciones externas, tanto en dispositivos Android como en iPhone.

Esta herramienta ha simplificado un proceso que antes resultaba más complejo y que obligaba a descargar programas adicionales para generar pegatinas. Ahora, directamente desde la propia aplicación, es posible convertir cualquier fotografía en un sticker y compartirlo en las conversaciones.

Sin embargo, no todo es perfecto. Uno de los problemas más comunes que han reportado los usuarios es que, al intentar crear stickers con fondos transparentes, WhatsApp no logra eliminar correctamente la parte trasera de la imagen. El resultado suele ser un recorte impreciso y poco estético, lo que afecta la calidad de la pegatina. Afortunadamente, existe un método sencillo y gratuito para solucionar este inconveniente sin instalar nada extra en el celular.

WhatsApp te permite crear paquetes de stickers.

Cómo eliminar el fondo de una imagen

La solución consiste en utilizar una página web que recurre a inteligencia artificial para procesar imágenes y eliminar sus fondos de manera automática. A diferencia de otros métodos que circulan en internet, este sistema no requiere descargar aplicaciones de terceros, lo que ayuda a mantener el teléfono libre de programas innecesarios que podrían afectar su rendimiento o seguridad.

El procedimiento es rápido y puede aplicarse en cualquier smartphone, sin importar la marca ni el sistema operativo. Solo es necesario contar con un navegador actualizado, como Google Chrome o Safari, y seguir estos pasos:

Abre el navegador de tu preferencia y dirígete a la barra de direcciones. Escribe la dirección https://www.remove.bg/es y accede al sitio. Una vez dentro, pulsa en el botón Cargar imagen y selecciona la fotografía que deseas transformar en sticker. La plataforma procesará el archivo y, en cuestión de segundos, eliminará automáticamente el fondo. Descarga la imagen en formato PNG, que es el más adecuado para conservar la transparencia.

Con este proceso, el archivo quedará listo para convertirse en un sticker limpio, sin bordes borrosos ni recortes mal hechos.

WhatsApp añadió una opción para crear stickers desde el teléfono móvil. (WhatsApp)

Cómo convertir la imagen en sticker de WhatsApp

Una vez que tengas la fotografía con fondo transparente, podrás transformarla en un sticker directamente desde WhatsApp. Para hacerlo, es importante contar con la versión más reciente de la aplicación, disponible en la Play Store para Android y en la App Store para iOS.

El procedimiento es el siguiente:

Abre WhatsApp y entra en cualquier conversación, ya sea individual o grupal. Presiona el ícono de stickers, ubicado en la parte inferior del chat. Dentro de la sección, busca la opción Crear y selecciónala. Escoge la imagen en formato PNG a la que le quitaste el fondo previamente. WhatsApp reconocerá automáticamente el archivo y lo convertirá en un sticker. Antes de guardarlo, podrás personalizarlo añadiendo texto, emojis o dibujos si lo deseas.

De esta forma, tendrás un sticker totalmente personalizado y sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Con WhatsApp puedes crear stickers. (Meta)

¿Por qué evitar apps externas para crear stickers?

Aunque existen múltiples aplicaciones en las tiendas digitales que permiten diseñar stickers, no siempre son la mejor opción. En muchos casos, estos programas muestran anuncios invasivos o solicitan permisos innecesarios, lo que puede comprometer la privacidad y seguridad del dispositivo.

Además, la función nativa que WhatsApp incorporó está pensada precisamente para simplificar el proceso, evitando que los usuarios deban depender de desarrolladores externos. Con la combinación de herramientas como remove.bg y la opción de crear stickers en la aplicación, se obtiene un resultado óptimo y seguro.