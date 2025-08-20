Tecno

¿Adiós a Photoshop? Nano Banana, el modelo de IA que edita escenas al instante y sin capas

Esta herramienta también sobresale por preservar la coherencia visual de los elementos en distintos contextos

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
El hecho de que pueda
El hecho de que pueda mantener identidad y proporciones de los personajes en distintos contextos le da un plus. (nano-banana.pro)

Un nuevo modelo de inteligencia artificial para generación de imágenes, conocido como Nano Banana, ha empezado a ganar notoriedad en comunidades como LMArena, dentro de Reddit. Aunque su origen no está confirmado, varios usuarios lo asocian con Google, dado que la empresa suele nombrar sus proyectos con frutas y por la alta calidad de los resultados visuales que ofrece.

Esta herramienta destaca por generar imágenes realistas a partir de descripciones simples, editar escenas sin necesidad de capas y mantener la coherencia visual de los elementos en diferentes contextos.

Nano Banana: la IA que transforma la edición de imágenes

Nano Banana se ha convertido en foco de interés entre diseñadores, creadores de contenido y equipos de marketing, ya que promete agilizar procesos creativos sin sacrificar calidad. A diferencia de editores tradicionales como Photoshop, esta IA ofrece ediciones en un solo paso, sin necesidad de crear máscaras manuales ni realizar múltiples ajustes.

Nano Banana, el modelo de
Nano Banana, el modelo de IA que edita escenas al instante y sin capas. (nano-banana.pro)

Su fortaleza radica en la precisión semántica: interpreta instrucciones de forma muy cercana al lenguaje humano, permitiendo que el resultado final se ajuste a detalles específicos. Por ejemplo, modificar una prenda en una escena, mantener reflejos en la iluminación o ajustar el ambiente sin alterar los elementos principales.

Además, se destaca en la coherencia de personajes y escenas, evitando errores comunes en otros modelos, como deformaciones faciales o inconsistencias entre ediciones. Esto lo hace especialmente útil para sectores como la moda, la publicidad o la ilustración digital.

Otra ventaja es la velocidad. Nano Banana convierte instrucciones en resultados utilizables en cuestión de segundos, lo que lo posiciona como una herramienta ideal para flujos de trabajo con entregas diarias o producción acelerada de contenido. Su versatilidad en estilos también lo hace atractivo: puede generar desde ilustraciones tipo anime hasta fotografías hiperrealistas o cuadros cinematográficos sin perder consistencia visual.

Nano Banana convierte instrucciones en
Nano Banana convierte instrucciones en resultados utilizables en cuestión de segundos. (aifacefy.com)

Ventajas y limitaciones del modelo Nano Banana

Las primeras pruebas realizadas por la comunidad han sido mayormente positivas. Se ha valorado su desempeño en tareas complejas, como mejorar fotografías borrosas, fusionar imágenes o transformar escenas completas. El hecho de que pueda mantener identidad y proporciones de los personajes en distintos contextos le da un plus frente a otros generadores.

No obstante, como toda tecnología emergente, todavía presenta imperfecciones. En algunos casos, el modelo falla al representar manos y detalles anatómicos en ángulos complicados. También tiene dificultades para renderizar texto dentro de imágenes y, en escenarios con iluminación muy especular, los reflejos pueden resultar poco naturales.

A pesar de estas limitaciones, Nano Banana representa un salto importante en la edición y generación de imágenes mediante IA, ofreciendo un equilibrio entre rapidez, calidad y fidelidad visual.

La edición de imágenes se
La edición de imágenes se ha democratizado. (Freepik)

Otros modelos para generar imágenes a partir de texto

Las herramientas de inteligencia artificial para edición de imágenes han transformado la forma en que diseñadores, fotógrafos y usuarios comunes trabajan con contenido visual. Estas plataformas permiten realizar tareas complejas en pocos segundos, desde eliminar fondos y objetos no deseados hasta mejorar la calidad de fotografías antiguas o borrosas.

Con algoritmos avanzados, la IA identifica patrones, colores y formas, logrando resultados que antes requerían horas de trabajo manual.

Aplicaciones como Adobe Firefly, Fotor, Runway o Remini ofrecen funciones que van más allá de la simple corrección: permiten generar imágenes desde texto, cambiar estilos artísticos, modificar expresiones faciales y hasta crear escenarios completos. Esto abre posibilidades creativas tanto para profesionales como para personas sin experiencia previa en diseño gráfico.

La accesibilidad es otra de sus grandes ventajas, ya que muchas de estas herramientas funcionan en línea y con interfaces intuitivas. En consecuencia, la edición de imágenes se ha democratizado, convirtiéndose en un recurso esencial para publicidad, redes sociales y proyectos creativos en general.

Temas Relacionados

Nano BananaPhotoshopIALo último en tecnología

Últimas Noticias

Esta nueva función de Spotify te permite hacer transiciones en las listas de reproducción

Esta novedad se presenta justo cuando la compañía atraviesa un reajuste en sus tarifas, por lo que podría ser una apuesta por ofrecer a los suscriptores un valor añadido

Esta nueva función de Spotify

Venta de laptop gamers se dispara en Perú: razones de esta alta demanda

El auge de estos equipos acompaña la rápida transformación de la industria de videojuegos en el país, donde la comunidad gamer muestra un nivel de sofisticación y exigencia cada vez mayor

Venta de laptop gamers se

Glosario de tecnología: qué significa Bomba de tiempo

Con el paso de los años es cada vez más difícil imaginar la vida sin tecnología, por lo que es necesario saber más de ella

Glosario de tecnología: qué significa

Del hip hop al universo cripto: Snoop Dogg y una nueva etapa en el mundo de los coleccionables digitales

En apenas treinta minutos, el rapero estadounidense recaudó varios millones de dólares gracias al lanzamiento difundido en plataformas digitales

Del hip hop al universo

Sergey Brin, cofundador de Google, cree que 60 horas semanales en el trabajo es lo ideal para ser más productivos

Entre sus recomendaciones figura también aprovechar la propia tecnología de IA de Google para que los equipos de Gemini aumenten su eficiencia en la escritura de código

Sergey Brin, cofundador de Google,
ÚLTIMAS NOTICIAS
La contaminación por plásticos deja

La contaminación por plásticos deja de ser solo un problema ambiental y afecta la salud pública, según un experto

Una pareja caminaba por un cañadón en Mendoza y encontró huesos humanos de antigua data

Murió el policía baleado en la cabeza durante una persecución en Lanús: hay dos procesados

Cinco recetas fáciles y reconfortantes para disfrutar en días de lluvia

Kicillof: “Hay que ganar en octubre, pero septiembre es la posibilidad concreta de ponerle un freno a Milei”

INFOBAE AMÉRICA
Cómo el cambio climático y

Cómo el cambio climático y la crisis de los océanos multiplican los encuentros entre tiburones y pescadores

La Casa Blanca aseguró que Donald Trump tiene diversas opciones militares para garantizar la seguridad de Ucrania tras la guerra con Rusia

EEUU aceptó conversar con delegados de Brasil ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles

Los jefes de Estado Mayor de la OTAN se reunirán para hablar sobre la guerra Rusia-Ucrania

Diplomáticos de Israel y Siria se reunieron para avanzar en una desescalada

TELESHOW
Pampita se sinceró y contó

Pampita se sinceró y contó los detalles de su reconciliación con Martín Pepa: “Es algo distinto que no había hecho antes”

La respuesta de Melody Luz cuando le preguntaron si perdonaría a Charlotte Caniggia: “Solo recibí insultos y mentiras”

La foto retro de un ex Wachiturro junto a Cazzu que se volvió viral: “Ella era muy fan”

El apoyo de las famosas a Gimena Accardi luego de que confesara su infidelidad a Nico Vázquez

Las estrellas internacionales que podrían colaborar con Tini Stoessel: “Es genial”