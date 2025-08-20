Tecno

Sergey Brin, cofundador de Google, cree que 60 horas semanales en el trabajo es lo ideal para ser más productivos

Entre sus recomendaciones figura también aprovechar la propia tecnología de IA de Google para que los equipos de Gemini aumenten su eficiencia en la escritura de código

Rafael Montoro

Rafael Montoro

Sergey Brin afirmó que los empleados de Gemini deberían estar en la oficina “al menos todos los días de la semana”. REUTERS/Ruben Sprich

El cofundador de Google, Sergey Brin, está convencido de que la empresa puede ganar la carrera hacia la inteligencia artificial general (AGI). En un memorando interno dirigido al equipo de Gemini, recomendó una semana laboral más larga, de 60 horas, como fórmula de productividad, al tiempo que subrayó la necesidad de redoblar los esfuerzos frente a una competencia que se ha intensificado.

60 horas a la semana es el punto óptimo de productividad, según Sergey Brin

En un memorando interno visto por el New York Times, Sergey Brin afirmó que los empleados de Gemini deberían estar en la oficina “al menos todos los días de la semana” y defendió que “60 horas a la semana es el punto óptimo de productividad”. Aunque advirtió que superar esa cifra puede provocar agotamiento, también criticó a quienes trabajan menos de lo que considera necesario.

“Muchas personas trabajan menos de 60 horas, y unas pocas trabajan lo mínimo indispensable para sobrevivir”, escribió. “Este último grupo no solo es improductivo, sino que también puede ser muy desmoralizante para los demás”.

Google cuenta con empresas subsidiarias en tecnología, inteligencia artificial, publicidad digital, hardware y servicios en la nube. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

El Times aclaró que estas declaraciones no suponen un cambio oficial en la política de Google, que exige acudir a la oficina al menos tres días a la semana. No obstante, la compañía ha incrementado la presencialidad en algunos equipos y se suma a la tendencia de grandes corporaciones estadounidenses como Amazon, AT&T o JPMorgan Chase, que han ordenado a su personal volver a trabajar de manera presencial los cinco días laborales. Incluso el expresidente Donald Trump estableció recientemente esa misma obligación para los empleados federales.

La carrera por la IAG y el rol de Sergey Brin en Google

Más allá de la cuestión laboral, las exhortaciones de Brin reflejan su visión estratégica respecto a la IA. “La competencia se ha acelerado enormemente, y la carrera final hacia la inteligencia artificial general (IAG) está en marcha”, aseguró. Según el cofundador, Google tiene “todos los ingredientes para ganar esta carrera”, pero será necesario intensificar los esfuerzos de desarrollo.

Entre sus recomendaciones figura también aprovechar la propia tecnología de IA de Google para que los equipos de Gemini aumenten su eficiencia en la escritura de código. Esta directriz se enmarca en la estrategia de la compañía para recuperar protagonismo frente a competidores como OpenAI, cuyo lanzamiento de ChatGPT en 2022 marcó un punto de inflexión en la industria.

Según el cofundador, Google tiene todos los ingredientes para ganar la carrera hacia la inteligencia artificial general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El memorando confirma, además, el regreso de Brin a un rol más práctico dentro de Google. Tanto él como Larry Page habían dejado las funciones ejecutivas en Alphabet en 2019, pero los avances en IA generativa lo motivaron a “salir del retiro”. Como él mismo reconoció el año pasado, “en cierto modo salió del retiro, simplemente porque la trayectoria de la IA es muy emocionante”.

Desde entonces, se ha implicado de forma directa en proyectos de Gemini y en la división DeepMind, incluso después de algunos tropiezos públicos como los errores de su generador de imágenes que produjo representaciones históricas inadecuadas.

En suma, el mensaje de Sergey Brin no solo pone sobre la mesa la exigencia de un mayor compromiso laboral dentro de Google, sino también la magnitud de la apuesta de la compañía por la inteligencia artificial general. En un escenario donde la innovación avanza a pasos acelerados, la visión de uno de sus fundadores es clara: más horas, más esfuerzo y un uso estratégico de la propia tecnología serán claves para competir en la carrera global hacia la AGI.

Es pertinente señalar que la IAG representa un avance considerable porque tendría la capacidad de comprender y resolver problemas de forma similar a un ser humano. Su desarrollo promete transformar sectores como la educación, la medicina y la industria, al abordar tareas complejas y adaptarse a diversos contextos.

