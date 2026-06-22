Tecno

Argentina vs. Austria en Fútbol Libre es la búsqueda de Google que no puede dar clic en Mundial 2026

Fútbol Libre y otras páginas similares, como Roja Directa, funcionan sin autorización para retransmitir los partidos de la Copa del Mundo

Guardar
Google icon
Mundial 2026 - Argentina - Austria - tecnología - 21 de junio
David Alaba es el jugador más destacado de Austria; en Argentina, lo es Lionel Messi. (Composición Infobae: Reuters/Jay Biggerstaff/Darren Yamashita)

El enfrentamiento entre Argentina y Austria por la Copa del Mundo 2026 ha provocado un incremento en las búsquedas en internet para ver el partido en vivo, especialmente a través de plataformas como Fútbol Libre. Sin embargo, esta tendencia representa un peligro para los usuarios, ya que acceder a estas páginas implica riesgos legales y de ciberseguridad.

A pesar del atractivo de ver el encuentro sin pagar, especialistas advierten que elegir sitios no autorizados puede tener consecuencias graves, tanto para los dispositivos como para la información personal de quienes los utilizan.

PUBLICIDAD

Por qué buscar Argentina vs. Austria en Fútbol Libre puede ser peligroso

La transmisión del Mundial 2026 entre Argentina y Austria se ha vuelto uno de los eventos más buscados en Google, sobre todo usando términos como “Argentina vs. Austria en Fútbol Libre”.

Argentina - Austria - Fútbol Libre - Mundial 2026 - tecnología - 21 de junio
Fútbol Libre es una red de plataformas y páginas web de transmisión ilegal que permite ver partidos de fútbol y otros deportes de forma gratuita. (Imagen ilustrativa Infobae)

Muchos internautas recurren a este tipo de plataformas por la promesa de acceso gratuito a los partidos, pero lo que parece una solución fácil puede convertirse rápidamente en un problema.

PUBLICIDAD

Fútbol Libre y otras páginas similares, como Roja Directa, funcionan sin autorización para retransmitir los partidos del Mundial. No cuentan con los derechos de transmisión que poseen las empresas oficiales ni con el aval de la FIFA. Esto significa que su actividad se encuentra fuera de la ley y, por tanto, es más vulnerable a bloqueos y cierres repentinos.

La experiencia del usuario en estas páginas suele estar marcada por enlaces rotos, mala calidad de imagen, retrasos en la transmisión y cortes constantes. Estas fallas técnicas son consecuencia de los esfuerzos de las autoridades y de las empresas titulares de los derechos para bloquear el acceso a servicios ilegales durante los grandes eventos deportivos. Por ello, quienes buscan la señal de Argentina vs. Austria en Fútbol Libre se enfrentan a una experiencia inestable y, además, se exponen a otros riesgos más graves.

Argentina - Austria - Fútbol Libre - Mundial 2026 - tecnología - 21 de junio
Este lunes 22 de junio de 2026, las selecciones de Argentina y Austria se enfrentarán en un duelo crucial por la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Riesgos de seguridad informática al usar sitios piratas

Más allá de la ilegalidad, el mayor peligro de acceder a plataformas como Fútbol Libre reside en la seguridad digital. Expertos en ciberseguridad alertan que estas páginas suelen estar llenas de publicidad invasiva y ventanas emergentes que pueden redirigir a sitios fraudulentos. En ocasiones, los usuarios son inducidos a descargar aplicaciones o archivos maliciosos bajo la promesa de mejorar la transmisión o acceder a enlaces exclusivos.

La consecuencia directa de estas prácticas puede ser la infección de los dispositivos con malware, el robo de contraseñas, la toma de control de cuentas personales y, en los casos más graves, la filtración de datos bancarios. Computadoras, teléfonos inteligentes y televisores conectados a internet son especialmente vulnerables si se les exige instalar programas desconocidos o conceder permisos innecesarios.

El Mundial 2026, que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, ha incrementado la demanda de transmisiones en línea. Esto genera un contexto ideal para que los ciberdelincuentes utilicen la popularidad del evento como gancho para atraer víctimas.

Roja Directa TV - app ilegal - streaming - tecnología - 18 de junio
Más allá de la ilegalidad, el mayor peligro de acceder a plataformas como Fútbol Libre reside en la seguridad digital. (Imagen ilustrativa Infobae)

Muchas de las páginas piratas aprovechan la urgencia y el desconocimiento de los usuarios, quienes pueden caer fácilmente en trampas de phishing o descargar software dañino sin advertirlo.

Alternativas legales para ver el Mundial 2026 por internet

En respuesta a la proliferación de servicios ilegales, existen varias plataformas oficiales que ofrecen transmisiones seguras y de alta calidad del Mundial 2026. La disponibilidad varía según el país, pero en América Latina, DGO destaca como una de las principales opciones.

También están disponibles servicios como Disney+, ViX, DAZN y Paramount+, que cuentan con los derechos necesarios para emitir los partidos en sus respectivas regiones.

Roja Directa TV - app ilegal - streaming - tecnología - 18 de junio
Teléfonos inteligentes son especialmente vulnerables si se les exige instalar programas desconocidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, la cobertura oficial puede encontrarse a través de Peacock, Fox Sports y Telemundo, mientras que en España los aficionados pueden seguir el torneo en DAZN y Movistar Plus+. Estas alternativas legales ofrecen transmisiones en alta definición, mayor estabilidad y la posibilidad de acceder desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y televisores inteligentes.

Cómo la piratería digital crece con la Copa del Mundo

La edición 2026 del Mundial es la más grande hasta la fecha, con 48 selecciones y 104 partidos en total. Esta magnitud ha incrementado la demanda de contenidos deportivos y, como consecuencia, ha dado lugar a un auge de plataformas ilegales que prometen acceso gratuito a todos los encuentros.

Los especialistas en ciberseguridad señalan que, en grandes eventos como este, los servicios piratas se convierten en uno de los principales métodos para distribuir software malicioso y recopilar información personal de los internautas.

El atractivo de ver partidos sin costo alguno es utilizado por los administradores de estos sitios para captar millones de usuarios. Sin embargo, la realidad es que el costo oculto de acceder a estos servicios puede ser mucho mayor: desde la exposición de datos sensibles hasta la inutilización de dispositivos por infecciones graves.

Temas Relacionados

ArgentinaMundial 2026Partido Mundial 2026AustriaGoogleLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Jugar online mejora con un router Wi-Fi 7? Esto debes saber

Al analizar si es conveniente invertir en un router Wi-Fi 7, conviene repasar los aspectos más determinantes para jugar online de manera óptima

¿Jugar online mejora con un router Wi-Fi 7? Esto debes saber

Tarjeta directa y Tarjeta roja fútbol: la búsqueda en Google del Mundial 2026 nada positiva

Detrás de estas páginas, los usuarios pueden encontrar publicidad invasiva, ventanas emergentes engañosas y descargas de archivos sospechosos

Tarjeta directa y Tarjeta roja fútbol: la búsqueda en Google del Mundial 2026 nada positiva

Día del Padre 2026: 170 frases cortas para enviar por WhatsApp a última hora

Si quieres una frase enfocada en el agradecimiento, puedes enviar “Gracias por quedarte siempre”; si prefieres una más divertida, puedes optar por “Tus chistes son terribles. ¡Te amo!”

Día del Padre 2026: 170 frases cortas para enviar por WhatsApp a última hora

Argentina lidera el Mundial junto a Google: este es el as bajo la manga del equipo de Scaloni

La IA de Google analiza jugadas y estadísticas de rivales para optimizar el rendimiento de la albiceleste, liderada por Messi

Argentina lidera el Mundial junto a Google: este es el as bajo la manga del equipo de Scaloni

Así resuelve Starlink los bloqueos de señal para mantener internet de alta velocidad: la estrategia de Elon Musk

Gracias a una red de satélites de órbita terrestre baja y a la inteligencia del sistema, los usuarios disfrutan de una experiencia continua y confiable

Así resuelve Starlink los bloqueos de señal para mantener internet de alta velocidad: la estrategia de Elon Musk

DEPORTES

Una de las imágenes más llamativas del Mundial: la colorida previa de los hinchas de Japón al ritmo de la cumbia villera

Una de las imágenes más llamativas del Mundial: la colorida previa de los hinchas de Japón al ritmo de la cumbia villera

Xavi Hernández reveló los secretos de Messi para ser el mejor de la historia y lo comparó con Michael Jordan: “Es casi inhumano”

La secuencia de Federico Viñas que concluyó en gol de Uruguay ante Cabo Verde y abrió un debate en redes

La revelación de la esposa de Raphinha tras la lesión del delantero que encendió las alarmas en Brasil: “Estaba llorando”

El mea culpa de Bielsa tras el 2-2 ante Cabo Verde: por qué cree que es “el principal responsable” del trance de Uruguay en el Mundial

TELESHOW

Emanuel quebró en llanto en Gran Hermano: “Mi papá era diácono y me cagaba a palos”

Emanuel quebró en llanto en Gran Hermano: “Mi papá era diácono y me cagaba a palos”

Las sensuales fotos de Pampita: bikini con estampado de serpiente, playa y mar en Miami

Joaquín Furriel recordó su increíble noche con Rihanna y A$AP Rocky en China: “¿Y vos, quién sos?”

El desconsolado llanto de Alejandra Majluf en Gran Hermano: “Mi papá me decía que nunca iba a conseguir nada”

Mirtha Legrand relató su experiencia trabajando con Lionel Scaloni: “Es amoroso; él me miraba mucho”

INFOBAE AMÉRICA

Irán afirmó que la mediación de Qatar y Pakistán produjo “importantes avances” en las conversaciones con Estados Unidos en Suiza

Irán afirmó que la mediación de Qatar y Pakistán produjo “importantes avances” en las conversaciones con Estados Unidos en Suiza

Accidentes viales dejan más de 186 fallecidos en hospitales nacionales de El Salvador, principalmente jóvenes entre 19 y 25 años

Costa Rica: 135,929 conductores adeudan su seguro vehicular 2026 y se exponen a sanciones

Impunidad y violencia contra las mujeres siguen siendo la deuda pendiente de Honduras

Procuradora Reynoso propone un “nuevo contrato social” para frenar la criminalidad en República Dominicana