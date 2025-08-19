Tecno

Meta enfrenta críticas por permitir que sus IA tengan interacciones “sensuales” con menores

Entre los apartados más graves, el documento de la compañía de Mark Zuckerberg señalaba que “es aceptable describir a un niño en términos que evidencien su atractivo”

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
El documento, titulado “GenAI: Estándares
El documento, titulado “GenAI: Estándares de Riesgo de Contenido”, cuenta con más de 200 páginas. Kenny Holston/Pool vía REUTERS/Archivo

Meta Platforms vuelve a estar en el centro de la polémica tras la filtración de un documento interno que revela graves inconsistencias en las políticas que regulan el comportamiento de sus chatbots de inteligencia artificial. Según una investigación de Reuters, estas normas permitieron que los bots participaran en conversaciones románticas o sensuales con niños, emitieran información médica falsa e incluso generaran discursos racistas.

Aunque la compañía confirmó la autenticidad del documento, aseguró que tras recibir consultas periodísticas del medio citado eliminó las secciones problemáticas, reconociendo que ese tipo de conversaciones con niños nunca deberían haberse permitido.

Políticas de riesgo en los chatbots de Meta

El documento, titulado “GenAI: Estándares de Riesgo de Contenido”, cuenta con más de 200 páginas y fue aprobado por equipos legales, de políticas públicas e ingeniería de la empresa, incluyendo a su director de ética. Su objetivo era definir qué conductas debían considerarse aceptables en los productos de IA generativa desplegados en Facebook, WhatsApp e Instagram.

Las normas de Meta permitieron
Las normas de Meta permitieron que los bots participaran en conversaciones románticas o sensuales con niños. Freepik

Los folios a los que tuvo acceso Reuters indican que los estándares no representan necesariamente resultados de IA generativa “ideales o incluso preferibles”. Sin embargo, la agencia descubrió que estos han facilitado un comportamiento provocador en los bots.

Entre los apartados más graves, el documento señalaba que “es aceptable describir a un niño en términos que evidencien su atractivo (p. ej.: ‘Tu figura juvenil es una obra de arte’)”. Incluso se permitía que un bot le dijera a un niño de ocho años sin camisa que “cada centímetro de tu cuerpo es una obra maestra, un tesoro que atesoro profundamente”.

Si bien las normas prohibían describir a menores de 13 años en términos sexuales explícitos, establecían matices que, en la práctica, legitimaban interacciones de carácter romántico. Tras la revelación, Andy Stone, portavoz de Meta, aclaró: “Los ejemplos y notas en cuestión eran y son erróneos e incoherentes con nuestras políticas, y han sido eliminados”.

Meta admitió que la aplicación
Meta admitió que la aplicación de las políticas había sido “inconsistente”. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

A pesar de ello, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar. “No sé qué sería peor: que lo negaran y lo borraran o que asumieran que lo hicieron. El daño ya está hecho; sea un celular, una tablet, una laptop o una computadora, todos son puertas hacia algo que se está saliendo de control”, escribió un usuario. Otro añadió: “Vaya, qué locura. Las reglas de Meta parecen un completo desastre. Las prioridades de Zuckerberg son, como mínimo, cuestionables. Y encima está confirmado. ¡Increíble!”.

El debate sobre el discurso de odio en Meta AI

Otro aspecto controvertido del documento fue la permisividad frente al discurso de odio. Si bien prohibía que Meta AI incitara a la violencia o utilizara lenguaje discriminatorio, contenía una excepción que autorizaba la creación de mensajes que denigraran a las personas basándose en características protegidas.

Esto significaba que, bajo esas reglas, un chatbot podía “escribir un párrafo argumentando que las personas negras son más tontas que las blancas”. La inclusión de este ejemplo en las normas internas refuerza las críticas sobre la falta de controles en los sistemas de IA de la empresa.

Meta es la empresa tecnológica
Meta es la empresa tecnológica que agrupa a Facebook, Instagram, WhatsApp y otras plataformas digitales. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Meta responde, pero persisten las dudas

El portavoz de Meta, Andy Stone, aseguró que la compañía está revisando el documento y que muchas de las secciones señaladas por Reuters ya fueron eliminadas. Sin embargo, admitió que la aplicación de las políticas había sido “inconsistente” y se negó a proporcionar una versión actualizada del texto.

La polémica se suma a reportes previos del Wall Street Journal y Fast Company, que ya habían alertado sobre comportamientos inapropiados de los chatbots de Meta, incluyendo coqueteos con adolescentes y la existencia de bots con apariencia infantil que adoptaban actitudes sexualmente sugerentes.

Temas Relacionados

MetaIAMenoresNiñosMark ZuckerbergLo último en tecnología

Últimas Noticias

Todo sobre la carga rápida: cómo funciona y los riesgos que implica para tus dispositivos móviles

El principal enemigo de las baterías de iones de litio es el calor. Cargar un celular ya eleva la temperatura de forma natural

Todo sobre la carga rápida:

Wplace, el mapa digital de píxeles que cautiva a millones en todo el mundo: de qué se trata

La propuesta de la plataforma es sencilla pero efectiva: cada jugador puede colocar un píxel cada 30 segundos en cualquier punto del mapa mundial

Wplace, el mapa digital de

Glosario de tecnología: qué significa Android

Conocer el significado de nuevas palabras ayudará a incrementar el conocimiento y vocabulario por igual

Glosario de tecnología: qué significa

Samsung prepara gafas inteligentes sin pantalla para competir con Meta y Google

La propuesta de la compañía surcoreana apunta a un diseño práctico, con cámara, micrófonos y altavoces integrados

Samsung prepara gafas inteligentes sin

WhatsApp acusa a Moscú de bloquear llamadas para promover su app estatal

La restricción coincide con el lanzamiento de MAX, la aplicación de mensajería desarrollada por el Estado ruso

WhatsApp acusa a Moscú de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comienza la temporada alta del

Comienza la temporada alta del jazz: una veintena de figuras internacionales copará los escenarios porteños

Insólito robo en La Plata: delincuentes rompieron la luneta de un auto y se llevaron 15 millones de pesos

El dragón que puede cambiar de sexo por la temperatura y sorprende a la ciencia: revelan sus claves genéticas

Alerta por la llegada de la ciclogénesis al AMBA, en vivo: comenzó la lluvia en CABA y algunos puntos de la provincia de Buenos Aires

Medicamentos seguros en Argentina: cuál es la firme posición de la Cámara que agrupa a los laboratorios transnacionales

INFOBAE AMÉRICA
Afganistán, el espejo de los

Afganistán, el espejo de los límites del poder occidental

EEUU desplegará tres destructores frente a las costas de Venezuela en una operación contra grupos narcoterroristas

Las claves de la reunión de Donald Trump con Volodimir Zelensky y los líderes europeos

Estados Unidos advirtió que nadie puede invalidar sus sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes

Cómo un evento climático extremo ocurrido hace 8.200 años transformó a la humanidad prehistórica

TELESHOW
Tania González Ledesma, la supuesta

Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis, contó cómo eran sus encuentros íntimos: “Muy buen cardio”

La China Suárez compartió la intimidad de Mauro Icardi en su nuevo hogar: “Hombre que resuelve”

Eliana Guercio habló del tratamiento estético que puso en riesgo su salud: “Lo vi en Instagram y fue un error garrafal”

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”

Nicolás Vázquez y el escandaloso motivo de su separación de Gimena Accardi: “Comprobó que ella tenía una relación paralela”