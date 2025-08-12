Tecno

Meta refuerza sus herramientas para combatir el fraude y las estafas en Instagram y Facebook

Durante 2024, la compañía eliminó más de 157 millones de anuncios en Facebook e Instagram por infringir sus políticas contra fraudes y prácticas comerciales engañosas

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
La herramienta Protección de derechos
La herramienta Protección de derechos de marca de Meta ofrece a las empresas un mecanismo para resguardar su propiedad intelectual. REUTERS/Francis Mascarenhas/Archivo

Meta ha reforzado sus herramientas para combatir el fraude y las estafas en Facebook e Instagram, incorporando mejoras a su sistema de Protección de derechos de marca. Estas actualizaciones buscan brindar a las empresas un mayor control sobre el uso de su identidad y ofrecer a los usuarios una experiencia más segura, minimizando el riesgo de interacciones con contenidos fraudulentos o engañosos.

Las últimas actualizaciones de Protección de derechos de marca

Durante 2024, Meta eliminó más de 157 millones de anuncios en Facebook e Instagram por infringir sus políticas contra fraudes, estafas y prácticas comerciales engañosas. Ahora, Meta ha dado un paso más al ampliar el alcance de la herramienta de Protección de derechos de marca.

Las empresas registradas podrán denunciar anuncios fraudulentos incluso cuando no utilicen explícitamente su propiedad intelectual, lo que incluye publicaciones que aprovechan el nombre de una marca sin autorización. Esta opción se encuentra en la pestaña de anuncios bajo el tipo de infracción “Otros”.

Meta agiliza la detección y
Meta agiliza la detección y eliminación de contenido que pueda perjudicar a sus clientes o dañar su reputación. REUTERS/Annegret Hilse//File Photo

Otra de las mejoras clave es la simplificación del proceso de solicitud de retirada de contenido. La nueva interfaz organiza las denuncias en subpestañas específicas —Derechos de Autor, Falsificación, Robo de identidad y Marca Registrada— y añade opciones de búsqueda y filtrado mediante palabras clave, nombres de marcas o ID de reportes.

Con estos cambios, Meta no solo reduce los pasos administrativos para las empresas, sino que también agiliza la detección y eliminación de contenido que pueda perjudicar a sus clientes o dañar su reputación.

Es preciso señalar que la herramienta Protección de derechos de marca de Meta ofrece a las empresas un mecanismo para resguardar su propiedad intelectual en Facebook e Instagram. Con ella, las marcas pueden detectar y reportar publicaciones, cuentas o anuncios que infrinjan sus derechos de autor, de marca comercial o que intenten suplantar su identidad.

El sistema permite actuar rápidamente para solicitar la eliminación del contenido y, en casos reiterados, desactivar cuentas de infractores.

Las empresas registradas podrán denunciar
Las empresas registradas podrán denunciar anuncios fraudulentos incluso cuando no utilicen explícitamente su propiedad intelectual. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Cómo utilizar la Protección de derechos de marca

La Protección de derechos de marca de Meta ayuda a detectar y eliminar usos indebidos de tu marca en Facebook e Instagram. A continuación, te mostramos el paso a paso para usarla.

  1. Acceso a la herramienta: Ingresa a Meta Business Suite y verifica que tengas el rol de Revisor de propiedad intelectual en la configuración de tu negocio. Si no cuentas con acceso, presenta una solicitud o utiliza los formularios de reporte disponibles.
  2. Búsqueda de contenido infractor: Localiza material que utilice tu marca sin autorización, incluyendo anuncios, publicaciones, tiendas, grupos de compraventa o perfiles falsos.
  3. Solicitud de eliminación: Envía el reporte a Meta, asegurándote de que esté completo y válido. Una vez aprobado, el contenido será eliminado de inmediato.
  4. Seguimiento y prevención: Usa las métricas y reportes para evaluar los resultados y agrega imágenes de referencia, lo que ayudará a detectar automáticamente posibles infracciones en el futuro.

Este procedimiento no solo ayuda a proteger la reputación de una marca, sino que también fortalece el control sobre el uso de su identidad en las plataformas digitales de Meta.

Interfaz de Instagram con nuevas
Interfaz de Instagram con nuevas herramientas de detección de spam. META

Cómo identificar un anuncio fraudulento en Instagram

Para detectar un anuncio fraudulento en Instagram, es fundamental prestar atención a señales como errores ortográficos, ofertas demasiado atractivas o promociones que prometen grandes beneficios en poco tiempo. Revisar si la cuenta que publica el anuncio es reciente, tiene pocos seguidores o carece de historial también puede indicar falta de autenticidad.

Antes de interactuar con el anuncio, conviene buscar opiniones en internet sobre la marca o el producto y verificar si el sitio web asociado utiliza protocolos de seguridad confiables. Evitar proporcionar información personal o datos bancarios en páginas sospechosas reduce el riesgo de caer en estafas y protege la integridad digital del usuario.

Temas Relacionados

MetaFacebookInstagramEstafasFraudesEmpresasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Arqueólogos logran con tecnología identificar una fortificación de casi 5.000 años de antigüedad

Gracias al empleo de tecnología LiDAR, investigadores identificaron un fuerte militar que data del periodo de transición entre el Neolítico y la Edad del Bronce

Arqueólogos logran con tecnología identificar

Se encarecen los productos de Temu y Shein: llegada masiva de artículos de bajo costo podría estar en riesgo

La eliminación del ‘de minimis’ por parte de Estados Unidos obliga a que todas las mercancías importadas paguen aranceles, sin importar su valor o país de origen

Se encarecen los productos de

Android 17 se llamaría como un delicioso postre de canela en 2026

Google mantiene así una de sus tradiciones más curiosas: asociar cada nueva edición de su sistema operativo móvil con un dulce

Android 17 se llamaría como

OpenAI restituye GPT-4o tras críticas a GPT-5

En redes sociales como X y Reddit, cientos de usuarios expresaron su frustración, llegando incluso a amenazar con cancelar sus suscripciones

OpenAI restituye GPT-4o tras críticas

Glosario de tecnología: qué significa Bandeja de entrada

La tecnología en la vida diaria ha transformado significativamente la forma en que las personas interactúan, trabajan y se entretienen

Glosario de tecnología: qué significa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Relojes, joyas y celulares: atraparon

Relojes, joyas y celulares: atraparon a una azafata de Aerolíneas Argentinas que intentaba contrabandear productos de alta gama

El extraño caso de la adolescente que tenía una bola de pelo gigante en el estómago y fue operada de urgencia

Un ex compañero de Diego Fernández Lima hizo una grave acusación que deberá refrendar ante la Justicia

Continúa la polémica en Tucumán por la avenida que pasó de llamarse Julio Argentino Roca a Néstor Kirchner

Christian Asinelli presentó su libro con propuestas para América Latina: revolución tecnológica y pensar a largo plazo

INFOBAE AMÉRICA
Los mercados asiáticos reaccionaron con

Los mercados asiáticos reaccionaron con alzas tras la prórroga arancelaria de 90 días entre Estados Unidos y China

Crisis en Cuba: más de un millón de personas carecen de servicio de agua potable por la sequía y las averías

De las 60.000 muertes en Gaza, más de 17.000 son niños, advirtió UNICEF

Persecución en Venezuela: la Fiscalía de la dictadura confirmó la detención de la activista Martha Grajales

Crisis en Bolivia: los candidatos de la derecha amplían su ventaja a días de las elecciones

TELESHOW
Guillermo Francella presentó Homo Argentum:

Guillermo Francella presentó Homo Argentum: todas las fotos de los famosos en la avant premiere

El conmovedor saludo de los hijos de Gustavo Cerati en su cumpleaños, a casi 11 años de su muerte

Darío Cvitanich, separado de Chechu Bonelli, estaría iniciando una relación con Ivana Figueiras: “Él se hinchó”

Daniel Ambrosino se emocionó por el problema de salud que lo alejó de la TV: “Vivo solo y la cabeza te juega en contra”

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez: “La relación con Wanda Nara fue un pasatiempo”