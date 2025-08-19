Guía oficial: estos son los materiales y líquidos qué debes usar para limpiar y hacerle mantenimiento a los AirPods Max

AirPods Max: los errores más frecuentes que Apple recomienda evitar en la limpieza - Apple

Mantener los AirPods Max en buen estado requiere atención a los líquidos y materiales permitidos para su limpieza. Una limpieza adecuada conserva el rendimiento y la durabilidad de los auriculares inalámbricos de Apple y previene daños tanto en el dispositivo como en la piel del usuario.

Qué productos son seguros para limpiar los AirPods Max

Para limpiar las superficies externas de los AirPods Max, se recomienda el uso de una toallita con alcohol isopropílico al 70 %, una toallita con alcohol etílico al 75 % o toallitas desinfectantes Clorox. Estos productos deben aplicarse solamente en las superficies rígidas, evitando al máximo el contacto con la diadema de malla tejida y las almohadillas.

Sumergir, emplear productos corrosivos o ignorar los periodos de secado puede provocar defectos no cubiertos por la garantía e incluso poner en riesgo la seguridad e higiene de los usuarios - REUTERS/Manuel Orbegozo

No se deben usar soluciones que contengan blanqueadores, peróxido de hidrógeno o cualquier tipo de limpiador corrosivo. Apple enfatiza que nunca se debe sumergir los AirPods Max en líquidos ni dejar que estos ingresen en las aberturas del dispositivo.

Líquidos y materiales prohibidos en la limpieza

Desde el sitio oficial de Apple indicaron que los AirPods Max no deben limpiarse con productos abrasivos, detergentes industriales, disolventes, ácidos, cremas, perfumes, aceites o tinturas.

Si los auriculares entran en contacto con alguna de estas sustancias, es fundamental limpiar la zona afectada con un paño apenas humedecido con agua y secar el dispositivo con un paño suave y sin pelusa. Nunca debe intentarse utilizar los AirPods Max hasta asegurarse de que estén completamente secos.

Cómo limpiar las almohadillas y la diadema de los AirPods Max

La limpieza correcta del estuche de transporte y de los auriculares ayuda a prevenir daños, proteger la inversión y mantener los dispositivos libres de agentes irritantes o residuos que pueden afectar la experiencia de usuario

Para higienizar las almohadillas y la diadema de los AirPods Max, se debe preparar una mezcla de 1 cucharadita (5 ml) de detergente líquido para ropa en 1 taza (250 ml) de agua.

Primero, es necesario retirar las almohadillas de los auriculares. Luego, se utiliza un paño sin pelusa sumergido en la mezcla, escurriéndolo antes de frotar durante 1 minuto cada almohadilla y la diadema.

Se recomienda sostener los AirPods Max boca abajo al limpiar la diadema para impedir que el líquido llegue a las áreas de fijación. A continuación, se limpian las almohadillas y la diadema con un paño apenas húmedo solo con agua y, finalmente, se secan todas las superficies con un paño suave y seco.

Deje que los componentes se sequen completamente durante al menos 24 horas antes de volver a ensamblarlos y usar los auriculares.

Cómo limpiar el estuche Smart Case

El Smart Case y los AirPods Max: cuidados esenciales para prolongar la vida útil

El estuche de los AirPods Max, conocido como Smart Case, debe limpiarse con un paño suave, seco y sin pelusa.

En caso de manchas difíciles, puede emplearse un paño apenas humedecido con alcohol isopropílico al 70 %. No deben utilizarse materiales abrasivos ni sumergirse el estuche en líquidos.

Advertencias a la hora de limpiar los audífonos de Apple

Ni los AirPods Max ni el Smart Case cuentan con resistencia al agua. Para evitar daños, conviene proteger los dispositivos de la humedad en todo momento y, si se mojan, secarlos de inmediato con un paño de microfibra seco.

Desde Apple advierten sobre los riesgos de utilizar blanqueadores, peróxidos o detergentes agresivos, los cuales pueden afectar irreversiblemente tanto la electrónica interna como la apariencia externa - REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Si se detectan fallos después de mojar el producto, Apple ofrece la posibilidad de reemplazo, el cual puede estar fuera de garantía si el daño no está cubierto.

Desde el sitio oficial de la compañía tecnológica se recomienda mantener los AirPods Max y la piel del usuario limpios y secos para asegurar comodidad y evitar reacciones cutáneas. Si usted es alérgico o tiene sensibilidad a ciertas sustancias, es recomendable consultar los materiales de fabricación de los auriculares antes de su uso continuo.

Concluyendo, se debe enfatizar que solo está permitido el alcohol isopropílico al 70 %, el alcohol etílico al 75 %, el agua combinada con detergente líquido suave en proporciones precisas y las toallitas desinfectantes Clorox para algunas superficies. El cumplimento de estas indicaciones mantiene el buen estado tanto de los AirPods Max como de la salud del usuario.