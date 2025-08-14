Audífonos foto de producto, iluminación suave, diseño elegante, tecnología punta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, los audífonos con cancelación de ruido han ganado gran popularidad, convirtiéndose en un accesorio casi indispensable para quienes buscan una experiencia auditiva más inmersiva. Sin embargo, este auge ha generado cierta confusión entre dos conceptos que a menudo se usan como si fueran lo mismo: la cancelación de ruido y el aislamiento de sonido.

Aunque ambos buscan reducir las distracciones del entorno, funcionan de manera distinta, ofrecen beneficios diferentes y tienen limitaciones específicas que es importante conocer antes de elegir el modelo ideal.

Cancelación de ruido vs. aislamiento de sonido: qué los diferencia

La cancelación de ruido es una tecnología activa que emplea procesamiento electrónico para reducir los sonidos no deseados. Su origen se remonta a aplicaciones aeronáuticas, donde se buscaba mejorar las comunicaciones en cabinas ruidosas.

Los auriculares AirPods Max están equipados con tecnología digital para cancelación activa de ruido y optimización de sonidos. Foto: Apple Inc./dpa

Para lograrlo, cada auricular incorpora micrófonos que capturan el ruido ambiental cerca del oído. Esa señal se procesa y se genera una “imagen inversa” del ruido, que se añade a la señal de audio para anular parcialmente el sonido externo.

En cambio, el aislamiento de sonido es un método pasivo que no requiere electrónica. Funciona de manera similar a los tapones para los oídos, utilizando almohadillas o fundas de materiales suaves que se ajustan herméticamente al canal auditivo, bloqueando físicamente el ingreso de ruido exterior.

Su eficacia depende en gran parte del ajuste, por lo que muchos modelos incluyen varios tamaños y estilos para adaptarse a cada usuario.

Foto: Franziska Gabbert/dpa

Cómo funciona la cancelación de ruido

El sistema de cancelación activa es especialmente eficaz frente a ruidos constantes y de baja frecuencia, por debajo de los 1.000 hercios, como el zumbido de motores de avión o aire acondicionado. Sin embargo, no es igual de eficiente con sonidos variables o de alta frecuencia, como conversaciones cercanas o golpes repentinos.

Este proceso requiere energía, por lo que los audífonos con cancelación activa utilizan baterías recargables o pilas. Además, como todo sistema electrónico, no está exento de efectos secundarios: algunos usuarios reportan un leve silbido, un sonido apresurado o una sensación de presión en los oídos. Estas molestias suelen ser subjetivas y dependen de la sensibilidad de cada persona.

Cómo funciona el aislamiento de sonido

El aislamiento es un enfoque completamente mecánico. Gracias a un diseño que sella el oído, bloquea el paso del ruido externo en un rango mucho más amplio que la cancelación activa, incluyendo tanto las frecuencias bajas como las altas. Esto lo convierte en una solución muy eficaz para entornos ruidosos y variados, como calles transitadas, transporte público o espacios con música alta.

Una ventaja clave es que no requiere energía para funcionar, lo que elimina la necesidad de baterías y evita los problemas de silbidos o artefactos digitales. Solo es necesario asegurarse de que las fundas o almohadillas se adapten perfectamente al oído, algo que muchos fabricantes facilitan ofreciendo varios tamaños en el empaque.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la mejor opción para ti

No existe una respuesta única, ya que la elección depende del uso y las preferencias de cada persona. La cancelación de ruido activa es ideal para quienes pasan mucho tiempo en entornos con zumbidos constantes, como vuelos largos o viajes en tren, y valoran reducir ese ruido de fondo.

Por su parte, el aislamiento de sonido es una opción excelente para quienes buscan una reducción más general del ruido, sin depender de baterías y sin riesgo de interferencias electrónicas.

En la práctica, algunos audífonos de gama alta combinan ambas tecnologías, ofreciendo un aislamiento pasivo robusto junto con cancelación activa para un resultado más completo. No obstante, entender cómo funciona cada sistema de forma independiente te permitirá tomar una decisión informada y elegir el modelo que mejor se adapte a tu estilo de vida.