CEO de una empresa despidió al 80% de sus empleados luego de que se resistieran a usar IA

Esta problemática está siendo un común denominador en diferentes sectores. (Imagen ilustrativa Infobae)

La dirección de IgniteTech, bajo el liderazgo de Eric Vaughan, decidió en 2023 despedir y reemplazar al 80% de la plantilla como respuesta a la resistencia generalizada de los empleados frente a la adopción de inteligencia artificial (IA).

La noticia fue confirmada en una entrevista del ejecutivo con Fortune, quien explicó que la medida surgió luego de invertir muchos recursos en formación en IA sin obtener el nivel de compromiso esperado dentro de la compañía.

Según lo relatado, Vaughan sostiene su decisión y anticipa que podría repetir una reestructuración de estas características por la magnitud de la oposición interna.

A pesar de calificarla como “extremadamente difícil”, el CEO insiste en la necesidad de transformar el modelo operativo, para enfrentar lo que describe como una “amenaza existencial para las empresas” en ausencia de adaptación tecnológica.

Por qué tomó la empresa una postura tan estricta ante el uso de la IA

La organización puso todos sus esfuerzos en agilizar la transición tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La postura adoptada por la compañía tiene fundamento en la convicción de su dirección respecto a la urgencia de integrar la inteligencia artificial en las operaciones corporativas.

Desde principios de 2023, la empresa desarrolló iniciativas como los “Lunes de IA”, que ofrecían a sus empleados la posibilidad de dedicarse exclusivamente a proyectos con nuevas tecnologías, una acción que pretendía acelerar la adopción transversal en toda la organización.

No obstante, la respuesta interna fue mayoritariamente adversa. Al confrontar la resistencia, Vaughan optó por reemplazar a quienes no se alinearon con la nueva cultura corporativa.

Los trabajadores no estaban de acuerdo en implementar IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su relato evidencia que la medida, lejos de haber sido planificada inicialmente, se forjó tras constatar un alto nivel de sabotaje interno y una negativa rotunda a participar en el proceso de transformación.

Cuál fue el desencadenante de la resistencia interna

El epicentro de la oposición surgió principalmente en el ámbito técnico. Contrario a lo que pudieron anticipar algunas áreas de la empresa, el personal vinculado al desarrollo tecnológico fue el que menos receptivo se mostró frente a la adopción de herramientas de inteligencia artificial.

Según contó el directivo en una entrevista, dichos empleados alegaron preocupaciones sobre las limitaciones de la IA en vez de centrarse en sus capacidades emergentes.

Algunas áreas no pusieron resistencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

En contraste, grupos de áreas comerciales como marketing y ventas aceptaron con mayor disposición los programas de capacitación y las nuevas herramientas propuestas. La reacción dispar dentro de la organización dejó patente la complejidad de integrar tecnologías disruptivas, incluso en empresas nativas del sector digital.

Qué inversiones realizó IgniteTech para favorecer la transición empresarial a la IA

Previo a la medida de recorte estructural, Vaughan informó que IgniteTech destinó el 20% de la nómina a robustos programas de entrenamiento en IA. Entre las iniciativas implementadas se incluyeron reembolsos por la adquisición de herramientas especializadas y la financiación de cursos acelerados en ingeniería de IA.

Sin embargo, la resistencia no se limitó a la inacción, sino que, según mencionó el CEO, incluyó sabotaje de parte de un sector del personal. El resultado fue una reconfiguración completa de los grupos de trabajo en menos de un año, lo que permitió avanzar en la transformación propuesta por la dirección.

Cuáles fueron los resultados financieros que arrojó esta reestructuración

A nivel económico esta medida fue un éxito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos de la medida, aunque controvertidos, arrojaron resultados cuantificables. Según reportó Fortune, IgniteTech alcanzó “márgenes de beneficio del 75% en el EBITDA tras la reestructuración”, a la vez que lanzó dos soluciones de IA con patente pendiente.

Además, la compañía completó una adquisición relevante durante 2024, todo ello con una plantilla renovada conforme a la estrategia liderada por Vaughan.

La experiencia recogida por IgniteTech sugiere una viabilidad financiera del enfoque agresivo para la transformación digital interna, aunque el propio CEO reconoció que no sugeriría la estrategia a otros líderes empresariales por el alto costo humano y organizacional.