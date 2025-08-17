Organiza el próximo vuelo conversando con la IA: así es el nuevo portal Flight Deals de Google

Flight Deals de Google revoluciona la búsqueda de vuelos con inteligencia artificial conversacional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planificación de viajes aéreos entra en una nueva etapa con el lanzamiento de Flight Deals, el nuevo portal de Google que aprovecha las capacidades de la inteligencia artificial para transformar la experiencia de los usuarios al buscar vuelos.

Este sistema permite ajustar filtros de fechas, destinos y aerolíneas, pero su mayor innovación radica en la posibilidad de describir el viaje en lenguaje natural, como si se conversara con un asistente.

A diferencia del tradicional Google Flights, Flight Deals no lo reemplazará, sino que funcionará como un servicio complementario. La plataforma utiliza la base de datos existente de Google Flights y la potencia de la IA para interpretar, analizar y procesar las descripciones escritas por los viajeros, ofreciendo como resultado las opciones más relevantes y competitivas para cada búsqueda.

Los usuarios pueden obtener ideas de viaje con esta plataforma. (Google)

Inteligencia artificial para diseñar viajes personalizados

Según explicó Jade Kessler, gerente de producto de Google Flights, “en lugar de probar manualmente diferentes fechas, destinos y filtros para encontrar las mejores ofertas, basta con describir cuándo, dónde y cómo te gustaría viajar, como si se lo contaras a un amigo”.

Esto significa que el usuario puede escribir instrucciones como “viaje de una semana a una ciudad con buena gastronomía y vuelos sin escalas” o “viaje de esquí de 10 días a un destino de primera clase”. En segundos, el sistema presenta las propuestas más relevantes, incluyendo alternativas que quizá no se habían considerado.

Funcionamiento y ventajas de la nueva plataforma de Google

La función clave del portal es su capacidad de entender detalles y matices de la búsqueda, gracias a la integración de IA avanzada. Analizando las preferencias descritas, identifica destinos compatibles y, con datos en tiempo real de Google Flights, muestra propuestas de centenares de aerolíneas y agencias. El proceso no solo ahorra tiempo, sino que aporta flexibilidad y una experiencia más personalizada al usuario.

Plataformas como Google Flights ayudan a encontrar las mejores opciones y evitar cargos ocultos.

Flight Deals se encuentra en su fase beta y su lanzamiento inicial será en Estados Unidos, Canadá e India. El acceso está disponible de manera automática, sin necesidad de configuraciones adicionales. Aunque todavía no se han anunciado fechas para otros países, Google prevé extender el servicio a nuevas regiones en función de los resultados obtenidos y la retroalimentación recibida.

Para utilizar esta herramienta potenciara por IA, los usuarios deben acceder a Google Flights, ingresar a Flight Deals y describir su viaje: destino, temporada, duración o actividades de interés.

El sistema, en cuestión de segundos, analizará las preferencias y sugerirá fechas tentativas, presupuestos y una lista de destinos ajustados a la consulta, incluyendo opciones que tal vez no habrían sido consideradas inicialmente.

Gemini: el chatbot de Google que perfecciona aún más la experiencia

La alianza entre estos sistemas de Google permite crear itinerarios personalizados, comparar ofertas y descubrir experiencias únicas, redefiniendo la organización del viaje en tiempo real - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La nueva dinámica no termina con la elección de los vuelos. Gemini, el chatbot de inteligencia artificial de Google, puede complementar la experiencia asistiendo en la organización de hospedaje, rutas, actividades y hasta la estimación de gastos para el viaje elegido.

Por ejemplo, tras encontrar una oferta interesante, el usuario puede enviarla a Gemini, que ofrece ayuda detallada: desde la selección de hoteles en zonas estratégicas y sugerencias de restaurantes hasta la elaboración de itinerarios y el descubrimiento de eventos culturales o de interés.

Si un usuario elige un viaje a Tokio para la temporada de flores de cerezo, Gemini puede recomendar áreas ideales para hospedarse, rutas de transporte público y actividades asociadas a la cultura local, agregando un valor adicional a la experiencia inicial ofrecida por Flight Deals.

El desarrollo de portales como Flight Deals marca un nuevo hito para la industria de los viajes, integrando la búsqueda inteligente y la asistencia conversacional con IA para que organizar vuelos sea una tarea cada vez más intuitiva.