Gmail se renueva con Gemini para celulares: ahora es más sencillo transformar correos en eventos de Google Calendar

Gemini en app móvil de Gmail puede ejecutar diversas funciones. (Google)

Gmail se actualiza con Gemini en teléfonos móviles, incorporando una función útil para quienes reciben muchas invitaciones por correo.

Ahora, cuando recibas un mensaje que mencione una celebración o evento, aparecerá la opción ‘Añadir a Calendario‘, impulsada por inteligencia artificial.

Al pulsarla, se abrirá un panel inferior en Gmail para confirmar que el evento se ha agregado correctamente a tu Google Calendar.

Si un correo incluye varios eventos, Gemini permitirá añadirlos todos de manera simultánea. Por ahora, esta función solo está disponible para correos en inglés, según explica Google.

Si la IA identifica que hay varios eventos mencionados, los agrega uno por uno a Calendar. (Google)

Para quiénes puede ser útil esta función

La nueva función de Gmail impulsada por Gemini puede ser útil para quienes reciben numerosos correos electrónicos relacionados con eventos, reuniones o celebraciones.

Profesionales que coordinan múltiples actividades, como organizadores de eventos, asistentes administrativos o gerentes de proyectos, podrán ahorrar tiempo al agregar automáticamente las citas a su calendario sin tener que copiar manualmente la información.

Por ejemplo, un asistente que recibe correos con agendas de reuniones semanales puede pulsar ‘Añadir a Calendario‘ y ver todos los eventos programados reflejados en su Google Calendar de inmediato, evitando errores o duplicaciones.

Esta función puede ser útil para aquellas personas que reciben muchas invitaciones vía correo electrónico. (Imagen ilustrativa Infobae)

De igual manera, un profesional de marketing que recibe invitaciones a conferencias, webinars o lanzamientos de productos podrá mantener un control más eficiente de su agenda, integrando todos los eventos directamente desde el correo.

La función también beneficia a quienes organizan celebraciones personales, como cumpleaños, bodas o reuniones familiares. Al recibir un correo con detalles sobre un evento, el usuario solo debe pulsar el botón para que el evento se agregue automáticamente, asegurándose de no olvidar fechas importantes.

Qué otras funciones tiene Gemini en Gmail

Gemini, la inteligencia artificial de Google integrada en Gmail, ofrece diversas funciones, además de la posibilidad de crear eventos en Google Calendar. Por ejemplo, los usuarios pueden pedirle que resuma un correo electrónico, explique de qué trata un mensaje o destaque la información más relevante.

Los usuarios pueden interactuar con Gemini para consultarle información sobre su bandeja de entrada. (Gmail)

Desde la bandeja de entrada, también es posible hacer preguntas a Gemini para organizar o filtrar la información recibida. Por ejemplo, se le puede consultar qué correos han llegado durante el día, cuáles requieren respuesta inmediata o qué mensajes contienen información importante sobre reuniones o proyectos.

Esta herramienta resulta especialmente útil para personas con agendas cargadas, profesionales que gestionan múltiples correos a diario, organizadores de eventos y cualquier usuario que desee ahorrar tiempo y mejorar su productividad.

Al automatizar tareas como resumir correos, identificar eventos y organizar la bandeja de entrada, Gemini facilita la gestión eficiente de la información y permite concentrarse en lo que realmente importa.

Para interactuar con Gemini, se debe pulsar en el ícono de la estrella ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. (Google)

En qué otras apps de Google se encuentra Gemini

Gemini también está presente en otras aplicaciones y plataformas de Google, como Documentos, Hojas de cálculo, Calendar y Meet, entre otras.

En Documentos, puede ayudar a redactar, resumir o mejorar textos; en Hojas de cálculo, facilita la creación de fórmulas, análisis de datos y generación de gráficos; en Calendar, sugiere eventos, organiza agendas y detecta conflictos de horarios; y en Meet, asiste en la redacción de resúmenes de reuniones, destaca puntos importantes y genera actas automáticamente.

Qué se pueden hacer en la app de Gemini

Gemini cuenta con una aplicación móvil propia disponible para Android y para iOS. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Gemini, la inteligencia artificial de Google, va más allá de responder preguntas. Permite a los usuarios generar textos, resumir documentos, traducir contenido, redactar correos electrónicos e incluso crear código.

Puede analizar imágenes, archivos PDF y ahora videos, proporcionando descripciones y explicaciones detalladas. En su versión avanzada, mediante la herramienta DeepResearch, ayuda a organizar investigaciones complejas de manera eficiente.

Además, se integra con diversas aplicaciones de Google, como Gmail, Docs y Drive, facilitando la organización de archivos, la redacción automática de textos y la búsqueda de información dentro del contenido personal del usuario.