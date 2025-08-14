Xbox competiría con PS6 diseñando su primer PC gamer: esto es lo que se sabe

Xbox prepara una consola híbrida que fusiona PC gamer y consola tradicional con tecnología AMD. (Fallon/Bloomberg)

El panorama de la próxima generación de videojuegos podría ser bastante transformador para Xbox, que podría romper los moldes que han definido la industria durante décadas. Diversas filtraciones apuntan a que la estrategia de Microsoft para enfrentarse a la inminente PS6 de Sony será lanzar un dispositivo híbrido que fusione los mundos de la PC gamer y la consola tradicional, con arquitectura personalizada desarrollada junto a AMD.

Este cambio potencial podría significar mucho más que una simple iteración de hardware, posicionando al ecosistema Xbox en el centro de una nueva era multiplataforma y modular.

Cómo sería la próxima ‘consola’ de Xbox

Los primeros detalles concretos sobre el futuro de Xbox surgen de una filtración realizada por Kepler L2, insider reconocido del entorno AMD, quien reveló la existencia de un nuevo componente: la APU Magnus.

Este procesador se perfila como la base de la próxima consola Xbox, pero no se quedaría únicamente ahí. Según la información divulgada, Microsoft planea utilizar Magnus también en una línea de PC gaming bajo la marca Xbox, lo que marcaría un giro hacia una gama de dispositivos unificados por hardware y sistema operativo.

La APU Magnus será el corazón de la próxima generación de dispositivos Xbox, según filtraciones. (Fabian Sommer)

De acuerdo con el canal Moore’s Law Is Dead, esta diversificación permitiría un aumento considerable en la producción y demanda de la APU de AMD, lo que se traduciría en mejores condiciones de negociación para semiconductores ante TSMC.

Además, habilitaría la posibilidad de escalar y actualizar hardware de manera más frecuente, adoptando así un modelo de renovaciones periódicas más propio del mundo PC que del histórico ritmo generacional de consolas.

Cómo Xbox está expandiendo su hardware

Este giro hacia la convergencia de hardware no es casual. Tanto Microsoft como AMD han confirmado formalmente una alianza “a largo plazo” que abarca consolas, PC y dispositivos portátiles.

En palabras del propio informe financiero de AMD correspondiente al segundo trimestre de 2025: “Anuncio de una nueva colaboración plurianual con Microsoft para el desarrollo de chips personalizados que impulsarán la próxima generación de dispositivos Xbox, incluyendo consolas, PC y dispositivos portátiles”.

El ecosistema Xbox podría abarcar desde consolas de alto rendimiento hasta dispositivos portátiles. (Europa Press)

Las implicancias de esta colaboración trascienden el hardware tradicional de sobremesa. De hecho, los rumores sobre un dispositivo ROG Xbox Ally, así como la potencial compatibilidad con Steam y una versión personalizada de Windows 11, apuntalan la hipótesis de que el ecosistema Xbox abarcará desde máquinas de alto rendimiento hasta opciones portátiles, todas unificadas por los avances técnicos de Magnus.

Mientras la PlayStation 6 se enfoca en entregar una experiencia gráfica de vanguardia con un salto de rendimiento notable en Ray Tracing y Path Tracing —segmento en el que Sony parece apuntar a duplicar o incluso multiplicar por 2,5 la capacidad visual de la PS5 Pro con la arquitectura RDNA 5 de AMD—, Microsoft explora un camino más orientado a la integración y la optimización de costes, sin sacrificar la potencia.

Cómo sería la consola y PC al mismo tiempo

Las filtraciones recientes coinciden en describir la próxima Xbox como un equipo que difumina las fronteras entre consola y PC gamer. El hardware Magnus estaría diseñado para ensamblar CPU y GPU en la placa de forma semejante a los portátiles, permitiendo a la marca lanzar actualizaciones de hardware más regulares y ofrecer una personalización superior.

La arquitectura Magnus ofrecerá variantes escalables para diferentes presupuestos y necesidades. (Xbox) Xbox ha comenzado a probar una función que habilita la compatibilidad de sus consolas Series X y S con discos duros externos de más de 16TB conectados por USB, de cara a ofrecer más capacidad de almacenamiento a los jugadores para guardar sus videojuegos. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XBOX

El canal Digital Foundry ha destacado como punto innovador la existencia de diferentes tamaños de chip dentro del hardware Magnus. Esta decisión podría permitir que la próxima Xbox sea escalable, con variantes más potentes o compactas según presupuesto y necesidades del usuario, algo inédito en la oferta tradicional de consolas cerradas.

En este sentido, la compañía busca no solo igualar el ciclo de renovación típico de los equipos PC, sino también democratizar el acceso a nuevas tecnologías para una base de usuarios más diversa.