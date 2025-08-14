Tecno

Dos nuevas aplicaciones de Apple que llegan a iOS 26 para revolucionar los videojuegos

Apple quiere mejorar la experiencia de los usuarios en el área ‘gaming’ y la visualización de archivos digitales

Juan Ríos

Por Juan Ríos

IOS 26 incorpora dos nuevas
IOS 26 incorpora dos nuevas aplicaciones de fábrica: Apple Games y Vista Previa.

Más allá de los cambios de diseño y la actualización de varias aplicaciones tradicionales, iOS 26 tendrá dos adiciones que marcarán el rumbo de la experiencia en iPhone para millones de usuarios: la inclusión automática de dos nuevas apps de fábrica, Apple Games y Vista Previa.

Estas herramientas, que aparecerán en la pantalla de inicio tras la actualización a iOS 26, están enfocadas en fortalecer el entretenimiento y la productividad.

Para qué sirven las nuevas aplicaciones de iPhone con iOS 26

  • Apple Games

Hasta ahora, la experiencia de juego en el iPhone se encontraba dispersa entre diferentes plataformas y utilidades: la App Store para las descargas, Game Center para la conectividad y retos entre amigos, y Apple Arcade como servicio de suscripción.

Apple Games llega con el propósito de centralizar todos estos servicios bajo un mismo techo y colocarlos al alcance del usuario desde un único lugar de fácil acceso.

La integración de Apple Games
La integración de Apple Games impulsa la conectividad social y la organización de torneos. (Imágen ilustrativa Infobae)

En la nueva app, la pestaña Inicio funciona como el punto de entrada principal. Allí, el usuario encontrará recomendaciones personalizadas de juegos en función de sus hábitos y preferencias, así como acceso rápido a las partidas recientes.

Además, la aplicación incorpora un calendario con eventos especiales y actualizaciones relevantes de los títulos instalados, invitando a mantener la interacción continua con las novedades del catálogo gamer del dispositivo.

La organización dentro de Apple Games se completa con otras secciones clave:

  • Arcade: replica el catálogo y los beneficios del servicio Apple Arcade, facilitando el acceso inmediato a los juegos sin compras extra y con las ventajas exclusivas de la suscripción.
  • Jugar juntos: una pestaña dedicada a los retos multijugador, sincronización de partidas con amigos y seguimiento de los datos de Game Center, para quienes priorizan la competitividad o buscan experiencias compartidas.
  • Biblioteca: aquí se reúne el historial completo de títulos descargados e instalados en el iPhone, acompañado por los logros, estadísticas y preferencias del usuario.
Las nuevas apps de iOS
Las nuevas apps de iOS 26 mejoran el entretenimiento y la productividad en dispositivos Apple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apuesta no se limita solo al iPhone. Apple Games estará disponible también en iPad y Mac, por lo que la sincronización de progresos y notificaciones será total entre dispositivos, sin necesidad de recurrir a utilidades o aplicaciones externas.

Junto a la gestión de juegos y logros, Apple Games incluirá recomendaciones de títulos y eventos, impulsar la integración social y brindar acceso a futuras funciones relacionadas con torneos o retransmisiones. Toda la gestión de juegos, desde la instalación hasta los logros y eventos, se agrupa en una sola interfaz.

  • Vista Previa

El refuerzo de la productividad viene de la mano de Vista Previa, una utilería que durante años ha sido imprescindible en las computadoras Mac para visualizar y gestionar archivos PDF e imágenes.

Ahora, por primera vez, Apple lleva la experiencia completa de Vista Previa a iOS 26 y también a iPadOS, replicando el flujo de trabajo de macOS pero adaptado a los formatos móviles.

Vista Previa replica la experiencia
Vista Previa replica la experiencia de Mac para la gestión documental en iPhone y iPad. (Apple)

Con esta aplicación, el usuario podrá abrir, editar y gestionar archivos PDF e imágenes almacenados localmente, en iCloud o en cualquier carpeta vinculada mediante la aplicación Archivos. La gestión documental pasa a ser más flexible: la nueva Vista Previa agrupa funciones esenciales para estudiantes, profesionales y cualquier usuario habitual del iPhone:

  • Exploración y visualización rápida de PDFs e imágenes en una app dedicada.
  • Edición de documentos: desde cambiar el tamaño o rotar imágenes hasta anotar, resaltar textos, cumplimentar formularios PDF y crear imágenes desde cero.
  • Escaneo de documentos: la app permite capturar y digitalizar documentos físicos directamente desde el dispositivo.
  • Autocompletado de formularios PDF y creación de nuevas imágenes a partir del portapapeles del sistema.

A partir de iOS 26, al descargar o abrir un archivo PDF o una imagen desde cualquier fuente (por ejemplo, desde la app Archivos, un correo electrónico o una app de mensajería), el documento se lanzará automáticamente en Vista Previa, replicando el comportamiento tradicional de Finder en macOS.

Así se agiliza la manipulación de documentos, garantizando una transición sin fricciones entre el entorno profesional del Mac y el universo táctil y portátil del iPhone.

La interfaz de Vista Previa adopta el nuevo document browser presentado en iPadOS 18 y visto en apps como Pages, Keynote y Numbers. Aunque visualmente no es idéntica a su contraparte para Mac, su funcionalidad resulta equivalente y está totalmente alineada con la nueva estética Liquid Glass, que cohesiona la experiencia iOS bajo un diseño moderno y uniforme.

