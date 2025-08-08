Tecno

La IA de Apple tendría la última versión de ChatGPT con la llegada de iOS 26: que significa esto para tu iPhone, iPad y Mac

Esto implicaría que los usuarios de estos dispositivos podrían aprovechar Apple Intelligence junto con ChatGPT para responder consultas mediante Siri o mejorar las capacidades de la función de Inteligencia Visual

Se espera que esta mejora
Se espera que esta mejora llegue con iOS 26. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

OpenAI anunció recientemente su modelo de IA GPT-5, pero este no estaría disponible en la integración de ChatGPT con Apple Intelligence hasta el lanzamiento de iOS 26, iPadOS 26 y macOS Tahoe 26, habría dicho Apple a 9to5Mac.

Esto significaría que los usuarios de dispositivos Apple, como iPhone, iPad y Mac, podrían utilizar Apple Intelligence con ChatGPT para responder consultas a través de Siri o potenciar la función de Inteligencia Visual, similar a Google Lens. Sin embargo, por ahora, la integración funciona con el modelo GPT-4o de OpenAI.

Qué es Apple Intelligence

Apple Intelligence integra ChatGPT. REUTERS/Dado
Apple Intelligence integra ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Apple Intelligence es el sistema de inteligencia artificial integrado en iOS, iPadOS y macOS que combina procesamiento en el dispositivo y en la nube para ofrecer funciones personalizadas y seguras. Permite desde generar texto e imágenes hasta mejorar Siri, organizar información y analizar contenido, adaptándose al contexto y al usuario.

Qué funciones incluye Apple Intelligence

Apple Intelligence incluye varias funciones diseñadas para que iPhone, iPad y Mac sean más útiles y personalizados. Entre ellas se encuentran:

  • Redacción y reescritura de texto en apps como Mail, Notas y Pages.
  • Generación de imágenes mediante prompts, con estilos como boceto o ilustración.
  • Resumen inteligente de correos, mensajes y páginas web.
  • Búsqueda contextual dentro de fotos, videos y archivos.
  • Mejoras en Siri, que ahora entiende peticiones más naturales y puede interactuar con el contenido en pantalla.
Apple Intelligence es el conjunto
Apple Intelligence es el conjunto de funciones con IA de la compañía. (Apple)
  • Inteligencia Visual, capaz de reconocer objetos, traducir texto o extraer datos de imágenes, similar a Google Lens.
  • Asistencia en notificaciones, que prioriza las más importantes y resume conversaciones largas.
  • Integración opcional con ChatGPT, para ampliar las respuestas de Siri y generar contenido creativo.

Con qué modelos de iPhone es compatible Apple Intelligence

Apple Intelligence es compatible únicamente con los modelos de iPhone equipados con el chip A17 Pro o superior, debido a los altos requisitos de procesamiento en el dispositivo. Actualmente, esto significa que solo funciona con:

  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • Y los modelos iPhone 16 y posteriores, que Apple lanzará en 2025.
A partir del iPhone 15
A partir del iPhone 15 Pro se puede ejecutar Apple Intelligence. REUTERS/Aly Song/

En iPad y Mac, la compatibilidad es con dispositivos que tengan procesadores M1 o más recientes.

Cómo es el nuevo modelo de ChatGPT

GPT-5 es la versión más avanzada de OpenAI hasta la fecha, diseñada para ser más rápida, precisa y útil en una gran variedad de tareas, especialmente en escritura, programación y atención médica.

Está disponible para todos los usuarios de ChatGPT: gratuitos, Plus, Pro, Teams y Enterprise, aunque el acceso completo está reservado para suscriptores pagos.

Características destacadas:

  • Reduce considerablemente la tasa de errores (hallucinations) mediante respuestas seguras y contextualmente claras.
  • Introduce el modo “reasoning”, que permite al modelo desglosar preguntas complejas paso a paso para llegar a respuestas más precisas.
  • Integra funciones tipo “vibe coding”, posibilitando la generación rápida y creativa de aplicaciones a partir de descripciones de texto.
Según OpenAI, el nuevo modelo
Según OpenAI, el nuevo modelo es más hábil y menos adulador. (OpenAI)
  • Ofrece integración directa con Gmail y Google Calendar, ampliando su utilidad como asistente personal.

ChatGPT quiere controlar tu tiempo en la app

OpenAI presentó una nueva función en ChatGPT que enviará recordatorios periódicos durante sesiones largas, invitando a los usuarios a tomar descansos. El mensaje dirá: “Has chateado por un buen tiempo. ¿Es un buen momento para descansar?”. Se podrá elegir entre pausar o continuar usando la IA.

Según la compañía, esta medida busca promover un uso equilibrado y consciente del tiempo frente a la plataforma.

Los usuarios pueden escoger entre
Los usuarios pueden escoger entre continuar usando a ChatGPT u obtener ayuda. (OpenAI)

Entre las novedades también se incluye la detección de señales de angustia mental o emocional.

Aunque ChatGPT está diseñado para responder con honestidad y basarse en información confiable, OpenAI admite que en casos poco comunes el modelo 4o no ha identificado signos de delirio o dependencia emocional.

Otra mejora es la ayuda en el análisis de desafíos personales. Ante preguntas como “¿Debería terminar con mi novio?”, la IA no ofrecerá una respuesta directa, sino que invitará a reflexionar, formulará preguntas útiles y ayudará a sopesar los pros y contras. Muy pronto, añadirá un nuevo formato de respuesta para situaciones que impliquen decisiones importantes.

