iPhone tendrá seis nuevos tonos de llamada gracias a iOS 26

El clásico tono 'Reflejo' se transforma en 'Reflected' y suma variantes junto a nuevas melodías en la actualización de iOS 26.(REUTERS/Adam Gray)

La llegada de la sexta beta de iOS 26 marca la llegada de nuevos tonos de llamada a iPhone. Después de años en los que la biblioteca de tonos de llamada permaneció inalterada, Apple ha decidido ampliar considerablemente las opciones para quienes desean personalizar la manera en la que atienden sus llamadas.

En total, serán seis nuevos tonos los que acompañarán al icónico “Reflejo”, además de otros nuevos con diferentes estilos para quienes aún les gusta que su teléfono suene.

Cuáles son los nuevos tonos que tendrá iPhone

La actualización beta de iOS 26 trajo pistas sobre la incorporación de seis variantes adicionales. El conocido tono “Reflejo” ha recibido un rediseño y un nuevo nombre: “Reflected”. Junto a él, aparecen otras opciones que buscan cubrir diferentes atmósferas y gustos.

Apple amplía la biblioteca de tonos tras años de inactividad, permitiendo mayor personalización en los dispositivos iPhone.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nuevos tonos disponibles en iOS 26 beta son los siguientes:

Reflected (La variación renovada de “Reflejo”)

Buoyant

Dreamer

Pond

Pop

Surge

Bird (En algunos listados alternativos de versiones internacionales)

Cada uno de ellos ha recibido un tratamiento particular en los laboratorios de sonido de la compañía en Cupertino. “Electrónico”, destacado por algunos como uno de los más llamativos, busca ambientes bailables y modernos, situando al usuario en una escena casi festiva con reminiscencias de discotecas contemporáneas.

Por su parte, “Celestial” y “Sereno” proponen una experiencia más calmada pero no exenta de ritmo, pensadas para quienes prefieren un tono que no interrumpa de forma abrupta pero sí marque presencia.

En la versión beta, los usuarios pueden explorar libremente la totalidad de la familia “Reflejo” en el menú de configuración: Ajustes > Sonidos y vibraciones > Tono de llamada. El clásico “Por omisión” también sigue disponible como recordatorio de la evolución del dispositivo y su legado.

La actualización beta de iOS 26 también incorpora mejoras visuales, animaciones y nuevas funciones en aplicaciones clave.(REUTERS/Kent J. Edwards)

Por qué es importante la llegada de nuevos tonos a iPhone

Durante años, cambiar el tono de llamada en el iPhone se convirtió en una tarea desafiante para los usuarios menos expertos. Muchos incluso recurrían a métodos externos, como en la época de Cydia, para personalizar esta función básica del teléfono. La rigidez en la selección audible y la falta de novedades llevaron a que el tono predeterminado, conocido como “Reflejo” o “Reflection”, se convirtiera en un elemento casi permanente en el ecosistema de Apple, acompañando modelos desde el iPhone X.

Con la llegada de iOS 26, ese ciclo se rompe. Apple no solo introduce novedades en términos de animaciones, velocidad y gráficos a través de su material Liquid Glass, sino que sorprende a su comunidad con la incorporación de nuevas melodías, algo inédito desde hace varias generaciones del sistema operativo.

Todo sobre la beta de iOS 26 para iPhone

Apple continúa afinando iOS 26 con el lanzamiento de la quinta beta para desarrolladores, señalando varias mejoras funcionales y visuales que anticipan lo que ofrecerá la versión final en los iPhone.

Siri, Wallet y Fitness+ presentan cambios y nuevas funciones en la beta de iOS 26, mejorando la experiencia de usuario. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo/File Photo)

Uno de los cambios más relevantes recae en la aplicación Cámara, que ahora permite personalizar la dirección al cambiar entre modos de foto y vídeo, atendiendo a las preferencias de los usuarios. La app Mail también actualiza su interfaz, haciendo el botón “Seleccionar” más visible y agilizando la gestión de correos.

La experiencia visual evoluciona con nuevas animaciones, como un efecto elástico en el Centro de Control y rebotes en la pantalla de bloqueo al desbloquear el dispositivo. El rediseño del icono de AirDrop refuerza el enfoque de Apple en los detalles gráficos.

En conectividad, la gestión de redes WiFi ahora distingue entre conexiones públicas y privadas y muestra un candado cuando la red está protegida.

Otras novedades incluyen pantallas de bienvenida en aplicaciones tras la actualización, notificaciones en Dynamic Island cuando la batería baja de 20% y un Dock de mayor tamaño para facilitar el uso de iconos y widgets. Siri suma sugerencias para la conectividad celular en viajes, Wallet cambia la denominación del botón “Pagos” a “Pagos preautorizados” y la app Fitness estrena icono para Fitness+.

Además, se puede priorizar descargas de aplicaciones y se añade una animación al bloquear el dispositivo con música. Estas incorporaciones permiten a desarrolladores y entusiastas familiarizarse antes del próximo despliegue oficial del sistema.