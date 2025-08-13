Tecno

Steam regala un juego de plataformas 2D que tiene 100 % de valoraciones positivas

El título independiente desarrollado en solitario durante más de una década está disponible sin costo en Steam y acumula un 100% de reseñas positivas

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Steam cambia su tienda de
Steam cambia su tienda de juegos para mejorar la experiencia de sus usuarios. (Valve)

Steam, la plataforma de distribución digital más popular entre los jugadores de PC, no solo alberga grandes títulos de editoras reconocidas o videojuegos gratuitos con micropagos, sino que también es un espacio para creadores independientes que publican sus obras por el simple gusto de compartirlas.

Ese es el caso de Psycutlery, un original juego de acción y plataformas 2D que cuenta con un 100% de valoraciones positivas y que se puede obtener sin costo alguno.

Psycutlery es una creación independiente que su desarrollador ha decidido ofrecer gratuitamente a todos los usuarios de Steam. Según explica, el objetivo no es obtener ganancias, sino que cualquiera pueda disfrutarlo.

Psycutlery se encuentra totalmente gratis
Psycutlery se encuentra totalmente gratis en Steam. (Foto: Steam)

Para añadirlo a la biblioteca personal, basta con acceder a su ficha en la tienda de Steam y seleccionar la opción “Añadir a la biblioteca”. Una vez hecho este paso, el juego quedará asociado a la cuenta del usuario y podrá descargarse en cualquier momento.

Una aventura de acción y plataformas con un toque especial

El juego propone una experiencia clásica de plataformas en 2D con una mecánica distintiva. El jugador controla a una protagonista con habilidades telequinéticas y equipada con una singular cuchara-tenedor mágico. Esta herramienta no solo sirve como arma, sino también como recurso para superar obstáculos y resolver situaciones dentro de los niveles.

La estética combina escenarios coloridos con un diseño de personajes caricaturesco, y se complementa con un sistema de control ágil y preciso. La jugabilidad incluye saltos, ataques, resolución de pequeños acertijos y enfrentamientos contra enemigos, todo acompañado por una banda sonora que busca mantener un ritmo dinámico.

Psycutlery se encuentra totalmente gratis
Psycutlery se encuentra totalmente gratis en Steam. (Foto: Steam)

Más de diez años de desarrollo en solitario

El desarrollo de Psycutlery es el resultado de más de una década de trabajo realizado en solitario por su creador. Este esfuerzo prolongado se refleja en el cuidado de los detalles, tanto en la jugabilidad como en el apartado visual y sonoro. El proyecto, iniciado como un pasatiempo, evolucionó hasta convertirse en un juego completo, listo para ser publicado y compartido con la comunidad de jugadores.

Pese a que el mercado de los videojuegos se caracteriza por la competitividad y el enfoque comercial, existen casos como este que recuerdan que también hay espacio para producciones nacidas únicamente de la pasión por crear.

Psycutlery se encuentra totalmente gratis
Psycutlery se encuentra totalmente gratis en Steam. (Foto: Steam)

Recepción positiva de la comunidad

Desde su lanzamiento en Steam, Psycutlery ha recibido un 100% de reseñas positivas por parte de los usuarios. Entre los comentarios más destacados se mencionan su originalidad, el estilo visual atractivo, la jugabilidad entretenida y el valor añadido de ser un título gratuito. La comunidad también ha resaltado el compromiso y la dedicación del desarrollador, quien ha respondido personalmente a algunas reseñas y ha compartido detalles sobre el proceso de creación.

Cómo obtener Psycutlery en Steam

Para descargar Psycutlery, el procedimiento es sencillo:

  1. Ingresar a la tienda de Steam desde un navegador o la aplicación oficial.
  2. Buscar “Psycutlery” en el buscador.
  3. Acceder a su página oficial dentro de la plataforma.
  4. Pulsar el botón “Añadir a la biblioteca”.

A partir de ese momento, el juego quedará disponible para su instalación en cualquier momento y sin límite de tiempo.

Temas Relacionados

SteamPsycutleryVideojuegoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cada cuánto deberías reiniciar el router de WiFi para evitar problemas con la conexión a internet

Esta práctica sencilla es la primera que deben implementar los usuarios cuando se presentan interferencias en el servicio antes de contactar al soporte técnico del proveedor

Cada cuánto deberías reiniciar el

Así funcionan los Chats Temporales en Gemini que se eliminan en 3 días: más opciones para decidir qué datos se guardan

Google promete que la nueva función permite mantener conversaciones que desaparecen tras 72 horas, sin dejar rastro en el historial ni usarse para personalización, reforzando el control sobre la información personal en la aplicación

Así funcionan los Chats Temporales

Por qué deberías poner cáscaras de naranja en el microondas y qué beneficios tiene

Un truco casero con ingredientes naturales que limpia y aromatiza tu microondas en minutos

Por qué deberías poner cáscaras

No veas la serie Merlina en Magis TV o Cuevana: esta es la única plataforma donde es legal y segura verla

Descargar aplicaciones piratas en celulares, televisores o computadoras puede traer problemas de rendimiento, riesgos de posibles virus o ciberataques y hasta sanciones judiciales

No veas la serie Merlina

Qué significa la letra N en la caja de cambios de un vehículo automático

Muchos conductores referencian las opciones D de conducir y P de parquear por ser las que más se utilizan pero esta posición es útil sobre todo en eventualidades como el remolque del auto

Qué significa la letra N
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevo miércoles de marcha: los

Nuevo miércoles de marcha: los jubilados se concentran en el Congreso, bajo un fuerte operativo policial

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: el certificado que demuestra que el camarógrafo y el joven que apareció muerto en Coghlan fueron compañeros de colegio

Cuándo será la tormenta de Santa Rosa en Argentina en 2025

Día del Niño 2025: 5 actividades gratis para disfrutar con los chicos en CABA

Todos los nutrientes que aporta el tomate

INFOBAE AMÉRICA
Mediterráneo bajo alerta: científicos advierten

Mediterráneo bajo alerta: científicos advierten que la región enfrentará sequías y lluvias extremas en las próximas décadas

Cuáles son los 8 hábitos cotidianos que limitan el desarrollo cognitivo, según especialistas

Do Kwon, creador de TerraUSD y Luna, se declara culpable de fraude por el colapso de criptomonedas que causó pérdidas de 40 mil millones de dólares

Keir Starmer afirmó que ahora ve “viable” un alto el fuego en Ucrania gracias a la mediación de Trump

Israel confirmó la muerte de un alto comandante de Hamas que participó en el secuestro de tres militares

TELESHOW
Mica Tinelli confirmó su separación

Mica Tinelli confirmó su separación de Licha López: “Nos venía pesando”

El festejo íntimo de cumpleaños de la hija de Vanina Escudero y Álvaro Navia que selló la reconciliación con Silvina

Así se enteró Julieta Prandi de la sentencia a Claudio Contardi: “¿Cómo que la acaban de leer?"

Los días de Oriana Sabatini entre Italia y Buenos Aires: la pasión por su trabajo, amigos y sus lecturas preferidas

Julieta Prandi habló después de la condena a su exmarido por abuso sexual: “Siento que hoy empiezo a vivir”