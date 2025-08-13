Steam regala un juego de plataformas 2D que tiene 100 % de valoraciones positivas

Steam cambia su tienda de juegos para mejorar la experiencia de sus usuarios. (Valve)

Steam, la plataforma de distribución digital más popular entre los jugadores de PC, no solo alberga grandes títulos de editoras reconocidas o videojuegos gratuitos con micropagos, sino que también es un espacio para creadores independientes que publican sus obras por el simple gusto de compartirlas.

Ese es el caso de Psycutlery, un original juego de acción y plataformas 2D que cuenta con un 100% de valoraciones positivas y que se puede obtener sin costo alguno.

Psycutlery es una creación independiente que su desarrollador ha decidido ofrecer gratuitamente a todos los usuarios de Steam. Según explica, el objetivo no es obtener ganancias, sino que cualquiera pueda disfrutarlo.

Psycutlery se encuentra totalmente gratis en Steam. (Foto: Steam)

Para añadirlo a la biblioteca personal, basta con acceder a su ficha en la tienda de Steam y seleccionar la opción “Añadir a la biblioteca”. Una vez hecho este paso, el juego quedará asociado a la cuenta del usuario y podrá descargarse en cualquier momento.

Una aventura de acción y plataformas con un toque especial

El juego propone una experiencia clásica de plataformas en 2D con una mecánica distintiva. El jugador controla a una protagonista con habilidades telequinéticas y equipada con una singular cuchara-tenedor mágico. Esta herramienta no solo sirve como arma, sino también como recurso para superar obstáculos y resolver situaciones dentro de los niveles.

La estética combina escenarios coloridos con un diseño de personajes caricaturesco, y se complementa con un sistema de control ágil y preciso. La jugabilidad incluye saltos, ataques, resolución de pequeños acertijos y enfrentamientos contra enemigos, todo acompañado por una banda sonora que busca mantener un ritmo dinámico.

Más de diez años de desarrollo en solitario

El desarrollo de Psycutlery es el resultado de más de una década de trabajo realizado en solitario por su creador. Este esfuerzo prolongado se refleja en el cuidado de los detalles, tanto en la jugabilidad como en el apartado visual y sonoro. El proyecto, iniciado como un pasatiempo, evolucionó hasta convertirse en un juego completo, listo para ser publicado y compartido con la comunidad de jugadores.

Pese a que el mercado de los videojuegos se caracteriza por la competitividad y el enfoque comercial, existen casos como este que recuerdan que también hay espacio para producciones nacidas únicamente de la pasión por crear.

Recepción positiva de la comunidad

Desde su lanzamiento en Steam, Psycutlery ha recibido un 100% de reseñas positivas por parte de los usuarios. Entre los comentarios más destacados se mencionan su originalidad, el estilo visual atractivo, la jugabilidad entretenida y el valor añadido de ser un título gratuito. La comunidad también ha resaltado el compromiso y la dedicación del desarrollador, quien ha respondido personalmente a algunas reseñas y ha compartido detalles sobre el proceso de creación.

Cómo obtener Psycutlery en Steam

Para descargar Psycutlery, el procedimiento es sencillo:

Ingresar a la tienda de Steam desde un navegador o la aplicación oficial. Buscar “Psycutlery” en el buscador. Acceder a su página oficial dentro de la plataforma. Pulsar el botón “Añadir a la biblioteca”.

A partir de ese momento, el juego quedará disponible para su instalación en cualquier momento y sin límite de tiempo.