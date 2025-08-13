Por qué deberías poner cáscaras de naranja en el microondas y qué beneficios tiene

Conoce por qué debes poner cáscaras de naranja en el microondas. (Foto: Imagen ilustrativa)

La naranja es una de las frutas más consumidas en todo el mundo, no solo por su sabor y valor nutricional, sino también por sus múltiples usos fuera de la cocina. Desde la pulpa hasta las hojas, todas sus partes ofrecen beneficios. Las cáscaras, en particular, contienen antioxidantes y aceites aromáticos que pueden aprovecharse para limpiar y eliminar olores en electrodomésticos como el microondas, de manera natural y económica.

Mantener el microondas limpio y libre de olores no solo es una cuestión de higiene, sino que también influye directamente en el sabor y la textura de los alimentos. Restos de grasa, humedad o comida recalentada pueden dejar aromas persistentes que se impregnan en otros platillos. Por ello, una limpieza frecuente es clave para un uso seguro y eficiente del aparato.

Uno de los métodos más sencillos y efectivos para conseguirlo es el uso de cáscaras de naranja. Al calentar este cítrico, sus aceites esenciales se liberan en forma de vapor, neutralizando olores y ayudando a despegar la grasa incrustada. Además, el aroma cítrico deja una sensación de frescura en el interior del microondas.

Colocar cáscara de naranja en el microondas ayuda a eliminar el mal olor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un método natural y sin químicos

El ácido cítrico presente en la naranja actúa como un potente desengrasante natural. Sus propiedades permiten eliminar restos de grasa y suciedad acumulada en las superficies, disolver la cal, remover manchas e incluso ayudar a quitar pequeñas manchas de óxido.

A diferencia de los limpiadores industriales, este método no deja residuos químicos y es seguro para usar en un electrodoméstico que está en contacto con los alimentos.

Además de la limpieza, el uso de ingredientes naturales como las cáscaras de naranja ayuda a reducir el impacto ambiental y promueve un aprovechamiento completo de la fruta, evitando que sus restos terminen directamente en la basura.

Conoce cómo eliminar el mal olor del microondas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Materiales necesarios

Para aplicar este truco, se requiere muy poco:

Medio fruto de naranja y sus cáscaras

Un recipiente apto para microondas

Agua

Un paño de cocina limpio

Paso a paso para limpiar el microondas con cáscaras de naranja

Preparar la mezcla: Colocar en un recipiente apto para microondas un poco de agua junto con media naranja y sus cáscaras. No es necesario exprimir el jugo, ya que el objetivo es aprovechar tanto la pulpa como la piel. Calentar: Introducir el recipiente en el microondas y calentar durante aproximadamente cinco minutos. Durante este tiempo, el agua comenzará a hervir y el vapor impregnado con los aceites esenciales de la naranja se dispersará por todo el interior del aparato. Retirar con cuidado: Al finalizar el tiempo, extraer el recipiente con precaución, ya que el contenido estará muy caliente y puede provocar quemaduras si no se manipula correctamente. Limpieza final: Con un paño de cocina limpio y seco, frotar las paredes internas del microondas para retirar la suciedad. El vapor habrá ablandado la grasa y los restos de comida, facilitando su eliminación sin necesidad de frotar con fuerza.

Cáscaras de naranja ayudan a eliminar el mal olor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios adicionales

El uso de cáscaras de naranja para limpiar el microondas no solo es efectivo para eliminar olores, sino que también es una forma económica de mantener el aparato en buen estado. Al evitar productos químicos abrasivos, se prolonga la vida útil de las superficies internas y se previenen daños en los componentes del electrodoméstico.

Asimismo, este método puede aplicarse con otros cítricos como limón, lima o mandarina, que también contienen altos niveles de ácido cítrico y aceites esenciales con propiedades similares.