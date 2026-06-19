PlayStation descuentos del 90% en videojuegos para PS4 y PS5: Mortal Kombat, Call of Duty, Star Wars y más

PlayStation lanzó sus Ofertas de Medio Año en la PS Store con descuentos de hasta 90% en títulos para PS4 y PS5. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

PlayStation activó sus Ofertas de Medio Año en la PS Store con descuentos de hasta 90% en cientos de videojuegos para PS4 y PS5.

Algunos títulos que puedes encontrar son Mortal Kombat, Call of Duty: Black Ops 6, Star Wars Jedi: Survivor, Battlefield 6, entre otros.

La promoción estará disponible hasta el 1 de julio de 2026 y cubre juegos de acción, deportes, aventura, simulación y expansiones de contenido descargable.

La PS Store puso a disposición una selección de títulos con precios reducidos que van desde el 15% hasta el 90% de descuento. Los juegos están disponibles para descarga inmediata.

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Hasta cuándo son las Ofertas de Medio Año de PlayStation

Las promociones estarán activas hasta el 1 de julio de 2026. Los usuarios que quieran aprovechar los descuentos deben completar su compra antes de que finalice esa fecha, ya que los precios volverán a sus valores originales sin previo aviso adicional.

Para acceder a las ofertas, basta con ingresar a la PS Store desde la consola o desde el sitio web oficial de PlayStation y buscar la sección ‘Ofertas de Medio Año’.

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Para acceder, ingresa a la PS Store desde la consola o el sitio web de PlayStation y busca "Ofertas de Medio Año". (PlayStation)

Los juegos y elementos en descuento

El catálogo de la promoción incluye títulos de grandes franquicias con rebajas considerables. Estos son algunos de los más destacados:

Mortal Kombat 11 Ultimate para PS4 y PS5 es una de las mayores ofertas de la selección: su precio bajó de USD 59,99 a USD 5,99, un descuento del 90%. En la misma línea, el lote Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Legendary Edition pasó de USD 99,99 a USD 9,99, también con 90% de rebaja.

ARK: Survival Ascended para PS5 cuesta ahora USD 11,24 frente a su precio original de USD 44,99, con un 75% de descuento. El lote NBA 2K26 Edición SLAM para PS4 y PS5 bajó 80%, de USD 79,99 a USD 15,99, al igual que la expansión Mortal Kombat 1: Reina el caos, que pasó de USD 49,99 a USD 9,99.

Forza Horizon 5 Standard Edition para PS5 tiene 50% de descuento. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Entre los títulos de acción y aventura:

FINAL FANTASY VII REBIRTH para PS5 tiene un 60% de descuento y queda en USD 19,99.

Call of Duty: Black Ops 6 , en su paquete multigeneración para PS4 y PS5, bajó de USD 69,99 a USD 27,99 con un 60% de rebaja.

Star Wars Jedi: Survivor Edición Deluxe para PS5 pasó de USD 89,99 a USD 22,49, con un 75% menos.

Los fanáticos de la simulación encuentran opciones en Forza Horizon 5 Standard Edition para PS5, con 50% de descuento y precio de USD 29,99, y en Microsoft Flight Simulator 2024 Standard Edition, que bajó 20% a USD 55,99.

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Crash Bandicoot y Spyro también están presentes: el lote Crash Bandicoot N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled bajó 65% a USD 26,24, y el lote triple Crash + Spyro pasó de USD 99,99 a USD 34,99. Por su parte, God of War III Remastered para PS4 quedó en USD 9,99 con un 50% de rebaja.

Sea of Thieves: 2026 Premium Edition para PS5 bajó a USD 29,99, un 50% menos. (PlayStation)

En el segmento de títulos recientes, Clair Obscur: Expedition 33 Deluxe Edition para PS5 tiene un 25% de descuento y cuesta USD 44,99. Battlefield 6 Phantom Edition bajó 35% a USD 64,99, y Sea of Thieves: 2026 Premium Edition para PS5 quedó en USD 29,99 con 50% menos.

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Cómo añadir GTA VI a mi lista de deseo de PlayStation

Para añadir GTA VI (o cualquier juego próximo) a tu lista de deseos en PlayStation, sigue estos pasos:

Desde la consola (PS5)

Abre la PS Store desde el menú principal. Busca “GTA VI” en la barra de búsqueda. Entra a la página del juego. Selecciona el ícono de corazón o el botón “Añadir a la lista de deseos”.

Si GTA VI aún no tiene página activa en la PS Store de tu región, es posible que Rockstar Games lo haga después del 25 de junio, ya que ese día se activan las reservas. En ese caso, puedes activar un aalerta de preciodesde la app de PlayStation o revisar periódicamente la tienda.

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