No veas la serie Merlina en Magis TV o Cuevana: esta es la única plataforma donde es legal y segura verla

La producción cuenta con la participación de Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones. (Foto: Netflix)

Con la llegada de los primeros episodios de la segunda temporada de Merlina, millones de usuarios buscan alternativas para acceder a la serie inspirada en la familia Addams. La expectativa lleva a muchos a explorar opciones fuera de los canales oficiales, tentados por la inmediatez y la supuesta gratuidad de servicios ilegales como Cuevana y Magis TV.

Pese a que puede parecer práctico recurrir a plataformas piratas para evitar el pago de una suscripción, lo cierto es que descargar o reproducir Merlina desde portales ilegales expone a los usuarios a riesgos informáticos, legales y personales.

Servicios como Magis TV y Cuevana, populares para ver contenido sin licencia, ocultan amenazas serias que superan con creces cualquier ahorro inmediato que supone no pagar por la opción legal.

En qué plataforma ver Merlina de forma segura y legal

Netflix es la única empresa que tiene habilitada transmitir este contenido. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

La única plataforma que transmite Merlina de forma autorizada y con todas las garantías de seguridad es Netflix. Ni Magis TV ni Cuevana cuentan con los derechos de distribución ni con sistemas de protección adecuados.

El catálogo de Netflix se actualiza de manera periódica y provee contenido en alta definición, sin interrupciones publicitarias ni la exigencia de instalar aplicaciones de origen desconocido.

Además de Netflix, alternativas como Prime Video y DGO brindan accesos seguros a diversos estrenos y producciones internacionales, pero en el caso de Merlina, la exclusividad corresponde a la plataforma streaming, dirigida por Ted Sarandos.

Optar por canales legales asegura la protección de datos personales, el cumplimiento de la normativa internacional y una experiencia de usuario libre de incidentes inesperados.

Qué amenazas existen al utilizar Magis TV o Cuevana

Estas dos aplicaciones no tienen licencias para mostrar este tipo de series. (Fotocomposición Infobae)

El atractivo de obtener acceso gratuito a series como Merlina en sitios como Magis TV y Cuevana puede ser engañoso. Ambas plataformas suelen solicitar la instalación de aplicaciones o extensiones adicionales, lo que abre la puerta a vulnerabilidades críticas en computadoras y teléfonos.

Una vez en el sistema, estos programas pueden introducir virus, ransomware o software espía, con capacidad para tomar control del dispositivo o acceder a información personal.

Los usuarios pueden correr el riesgo de sufrir la pérdida de documentos, fotografías y datos de acceso bancario por la acción de programas maliciosos. Además, este tipo de problemas suelen pasar inadvertidos hasta que el daño se vuelve irreversible.

Cuáles son las consecuencias legales tiene consumir plataformas piratas

La justicia de varios países han judicializado estas plataformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de plataformas streaming ilegales infringe directamente leyes internacionales sobre derechos de autor. La industria audiovisual protege de forma estricta la labor de productores, directores y actores. En algunos casos, consumir series en lugares sin licencia puede derivar en procesos judiciales y multas que varían según la jurisdicción.

En países como Estados Unidos y en la Unión Europea, donde la normativa es más estricta, las autoridades han redoblado su lucha contra el consumo y distribución de contenido pirateado.

Las sanciones económicas alcanzan cifras elevadas y los antecedentes legales pueden complicar la situación comercial o migratoria de los implicados, lo que es un riesgo serio para quienes optan por servicios no autorizados.

Por qué acceder a plataformas ilegales pone en riesgo la privacidad personal

Toda la información guardada en un dispositivo está expuesta a extraños. (Imagen ilustrativa Infobae)

El peligro de utilizar Magis TV o Cuevana no se limita al ámbito técnico. Las plataformas no reguladas suelen desplegar anuncios maliciosos y ventanas emergentes que redirigen a páginas fraudulentas.

Si el usuario introduce información confidencial, existe la posibilidad de que estos datos terminen en manos de cibercriminales, aumentando el riesgo de accesos no autorizados a cuentas bancarias y suplantación de identidad.

Las consecuencias más frecuentes van desde el robo de ahorros, hasta fraudes financieros y la utilización desautorizada de documentación personal.

La magnitud del problema es mayor porque estos servicios no se responsabilizan por los daños a sus usuarios, por lo que las víctimas carecen de instancias de reclamo o mecanismos de reparación frente a pérdidas económicas.