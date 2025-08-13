Tecno

Microsoft introduce nuevas aplicaciones en la barra de tareas de Windows 11

La compañía detalló que estas nuevas aplicaciones ya están llegando a los usuarios de negocios de Microsoft 365

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Nuevas apps para la barra
Nuevas apps para la barra de tareas de Windows 11. (Microsoft)

Microsoft ha comenzado el despliegue de nuevas aplicaciones ligeras que se integran directamente en la barra de tareas de Windows 11, dirigidas especialmente a usuarios empresariales de Microsoft 365. Estas innovaciones, denominadas ‘companion apps’, se ejecutan automáticamente al iniciar el sistema y buscan facilitar el acceso rápido a funciones esenciales como búsqueda de archivos, contactos corporativos y calendario, todo desde la interfaz principal del sistema operativo.

La compañía detalló que estas nuevas aplicaciones ya están llegando a los usuarios de negocios de Microsoft 365 y forman parte de una actualización que apunta a mejorar la productividad desde el escritorio.

¿Qué funciones cumplen?

Entre las utilidades más destacadas se encuentra la aplicación ‘People companion’, que permite visualizar el organigrama de la empresa y buscar rápidamente a cualquier persona dentro de la organización. Además, posibilita iniciar un chat o una llamada en Teams o bien escribir un correo electrónico desde el propio acceso directo, agilizando así la comunicación interna.

Barra de tareas de Windows
Barra de tareas de Windows 11. (Microsoft)

La ‘File Search companion’ permite buscar archivos de manera eficiente mediante nombre, autor o palabras clave, cubriendo documentos almacenados en OneDrive, SharePoint, Teams y Outlook. Esta herramienta también ofrece la posibilidad de previsualizar documentos antes de abrirlos, sumar varios filtros de búsqueda y compartir archivos fácilmente, lo que simplifica la gestión documental sin la necesidad de abrir múltiples aplicaciones o pestañas.

Por su parte, la aplicación ‘Calendar’ proporciona una vista instantánea del calendario de Microsoft 365 en la barra de tareas. Desde allí, los usuarios pueden consultar eventos próximos, buscar citas específicas o unirse directamente a reuniones programadas, todo sin apartarse del escritorio de Windows 11.

Estas tres aplicaciones estuvieron previamente en fase beta y fueron anunciadas durante la conferencia Ignite del año pasado. Ahora se encuentran disponibles para todos los usuarios empresariales de Microsoft 365 mediante una actualización general que instalará automáticamente los complementos si los programas de Microsoft 365 ya están presentes en el sistema. No obstante, los administradores de TI tendrán control para evitar la instalación automática, y los usuarios podrán desactivar el arranque automático de las aplicaciones desde la configuración.

Aplicaciones de Microsoft 365. (Europa
Aplicaciones de Microsoft 365. (Europa Press)

Más allá del paquete tradicional de Microsoft 365

La llegada de estas nuevas funciones a la barra de tareas sostiene el compromiso de Microsoft con una experiencia integrada y actualizada. Más allá de programas ampliamente conocidos como Word, Excel y PowerPoint, la suite Microsoft 365 incluye una variedad de herramientas diseñadas para optimizar el flujo de trabajo. Los usuarios cuentan con acceso permanente a las aplicaciones principales y la garantía de que siempre estarán actualizadas, independientemente del dispositivo que utilicen.

Microsoft 365 también incorpora funcionalidades robustas de correo electrónico, gestión de calendario y edición colaborativa de documentos. El respaldo de OneDrive permite guardar archivos en la nube, acceder a ellos desde cualquier lugar y compartirlos de forma segura, garantizando que la información permanezca accesible en todo momento, incluso si el usuario cambia de dispositivo.

La integración con Microsoft Teams facilita la comunicación entre colegas, la organización de reuniones, el intercambio de archivos y la colaboración simultánea, mientras que SharePoint está orientado a compartir archivos y documentos entre equipos y crear sitios web internos que mantienen conectados a todos los miembros de una organización.

Con el lanzamiento de las nuevas aplicaciones para la barra de tareas de Windows 11, Microsoft refuerza su estrategia de convertir al entorno de trabajo digital en una experiencia más fluida, accesible y adaptada a las necesidades de los usuarios empresariales, proporcionando acceso inmediato a las herramientas y contactos que más se utilizan a diario.

