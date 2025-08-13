Tecno

Microsoft identificó 40 empleos en los que ya se nota el impacto de la IA

Intérpretes, traductores e historiadores encabezan la lista. Aunque la IA ya puede ayudar en varias tareas, el estudio aclara que aún no reemplaza por completo ninguna ocupación

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
El estudio examina qué actividades
El estudio examina qué actividades laborales son realizadas por personas con ayuda de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio realizado por Microsoft identificó cuáles son los trabajos con mayor puntuación de aplicabilidad de la inteligencia artificial, es decir, aquellas ocupaciones más susceptibles de ser realizadas con ayuda de esta tecnología.

La investigación, titulada “Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI”, parte de una premisa clara: dada la rápida adopción de la IA generativa y su potencial para transformar una amplia gama de tareas, comprender su impacto en la economía se ha convertido en una de las preguntas más relevantes para la sociedad actual.

Para avanzar en ese propósito, el estudio analiza qué tipo de actividades laborales realizan las personas con apoyo de la IA, con qué nivel de éxito y en qué medida esas tareas son aplicables a distintas ocupaciones.

La lista hace referencia a
La lista hace referencia a los trabajos con mayor puntuación de aplicabilidad de la IA. (Microsoft)

Para ello, se examinaron 200.000 conversaciones anónimas y libres de datos personales entre usuarios y Microsoft Bing Copilot, un sistema de IA generativa de uso público.

Los hallazgos muestran que las tareas para las que más se solicita ayuda de la IA están relacionadas con la recopilación de información y la redacción. Por su parte, las funciones que más frecuentemente ejecuta la IA incluyen brindar información y asistencia, redactar, enseñar y ofrecer orientación.

El estudio concluye que las ocupaciones con mayor puntuación de aplicabilidad de la IA se encuentran principalmente en sectores del conocimiento, como informática y matemáticas, así como en áreas de apoyo administrativo, de oficina y ventas, donde el trabajo gira en torno a proporcionar y comunicar información.

El estudio fue presentado por
El estudio fue presentado por Microsoft. (imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son las 40 profesiones con mayor puntuación de aplicabilidad de la IA

Las 40 profesiones con mayor puntuación de aplicabilidad de la IA, según el estudio citado, son:

  1. Intérpretes y traductores
  2. Historiadores
  3. Auxiliares de vuelo
  4. Representantes de ventas de servicios
  5. Escritores y autores
  6. Representantes de atención al cliente
  7. Programadores de herramientas CNC
  8. Operadores telefónicos
  9. Agentes de boletos y de viajes
  10. Locutores y DJs de radio
  11. Oficinistas de corretaje
  12. Educadores en administración agrícola y del hogar
  13. Telemercaderistas
  14. Conserjes (personal de atención al cliente en hoteles)
  15. Científicos políticos
  16. Analistas de noticias, reporteros y periodistas
  17. Matemáticos
  18. Redactores técnicos
  19. Correctores de estilo y marcadores de pruebas
  20. Anfitriones y azafatas
  21. Editores
  22. Profesores de negocios, nivel universitario
  23. Especialistas en relaciones públicas
  24. Demostradores y promotores de productos
  25. Agentes de ventas publicitarias
  26. Oficinistas de cuentas nuevas
  27. Asistentes estadísticos
  28. Oficinistas de mostrador y alquiler
  29. Científicos de datos
  30. Asesores financieros personales
  31. Archivistas
  32. Profesores de economía, nivel universitario
  33. Desarrolladores web
  34. Analistas de gestión
  35. Geógrafos
  36. Modelos
  37. Analistas de investigación de mercado
  38. Telecomunicadores de seguridad pública
  39. Operadores de centralita
  40. Profesores de bibliotecología, nivel universitario
El estudio concluye que los
El estudio concluye que los trabajos más aplicables a la IA están en sectores del conocimiento, administración, oficina y ventas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajadores reemplazados por la IA

Es posible que este estudio genere preocupación entre los trabajadores de las áreas señaladas, ya que muchas de sus tareas podrían verse influenciadas por la inteligencia artificial.

Sin embargo, los investigadores aclaran que, según los datos recopilados, la IA no está realizando todas las actividades laborales de ninguna ocupación en su totalidad.

De hecho, la relación entre lo que la IA puede hacer y las tareas propias de cada empleo es muy variable.

Esto implica que, si bien
Esto implica que, si bien la IA puede apoyar o asumir ciertas tareas en algunas profesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos, muchas de las actividades laborales guardan cierta similitud con las capacidades actuales de la IA. Aun así, eso no significa que la inteligencia artificial sea capaz de completar todas las tareas con éxito o reemplazar por completo el trabajo humano.

Esto significa que, aunque la IA puede asistir o encargarse de algunas funciones dentro de ciertas ocupaciones, todavía no está en condiciones de sustituir completamente a los profesionales. Su impacto, por ahora, tiende a ser parcial y complementario, más que total o definitivo.

“Al mismo tiempo, la tecnología seguirá evolucionando; nuestra medición de la aplicabilidad de la IA es solo una fotografía del momento actual. Una pregunta clave para futuras investigaciones es entender cómo está cambiando la frontera de las capacidades de la IA y qué ocupaciones tienen mayor o menor coincidencia con esa frontera en movimiento”, concluyen.

Temas Relacionados

MicrosoftInteligencia artificialTrabajosEmpleosTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué está pasando en el sector automotor con la innovación y la tecnología: “hoy un auto es casi una app con ruedas”

El portafolio de SUVs y pick ups está respondiendo a los cambios de las nuevas generaciones, buscando tecnologías y el deseo de aventura en Latinoamérica.

Qué está pasando en el

Ciberdelincuentes emplean IA generativa para perfeccionar y sofisticar sus ataques

Entre las técnicas detectadas figuran la ingeniería social asistida por IA, la desinformación automatizada y el robo de datos optimizado

Ciberdelincuentes emplean IA generativa para

Conoce la tecnología que permite a las empresas hacer pagos inmediatos a cualquier hora

Latinoamérica está migrando a las transacciones digitales, gracias a la creación de rieles que permiten que personas y compañías puedan mover su dinero sin necesidad de efectivo o depender de horarios de oficinas

Conoce la tecnología que permite

Micro RGB de Samsung: cómo funciona esta tecnología en los televisores

El Smart TV integra el procesador Micro RGB AI, que analiza cada cuadro en tiempo real para optimizar imagen y sonido mediante inteligencia artificial

Micro RGB de Samsung: cómo

Redes, negocios y amor: así se proyecta Georgina Rodríguez tras compromiso con Cristiano Ronaldo

La modelo y empresaria combina su faceta personal con una fuerte presencia online que la ha convertido en rostro de campañas internacionales y protagonista de su propio show en Netflix

Redes, negocios y amor: así
ÚLTIMAS NOTICIAS
Megalicitación: por los pesos que

Megalicitación: por los pesos que quedaron sin absorber, el Gobierno anunció una nueva y sorpresiva colocación de deuda

El cambio climático podría provocar una reducción del 80% en las poblaciones de renos del Ártico

Incendio en La Plata: por qué está detenida la demolición y cuándo se reanudaría

El Gobierno anunció un aumento salarial a docentes y no docentes universitarios

La moda outdoor conquista la alfombra roja: cómo las celebridades combinan glamour y funcionalidad

INFOBAE AMÉRICA
La inteligencia noruega considera a

La inteligencia noruega considera a Rusia la mayor amenaza para el país

Evo Morales volvió a llamar al voto nulo en las presidenciales de Bolivia

Una explosión de un cilindro de gas en Venezuela dejó cuatro heridos

La nueva novela de Guillermo Arriaga revive la guerra entre México y Estados Unidos con una mirada crítica a la migración

Cinco claves del proyecto de ley de eutanasia aprobado por la Cámara de Diputados en Uruguay

TELESHOW
La divertida fiesta de cumpleaños

La divertida fiesta de cumpleaños que Juana Repetto organizó para el cumpleaños de su hijo Toribio

Un exparticipante de Gran Hermano debutó en Cuestión de peso y sorprendió con sus confesiones: “Llegó el momento de un cambio”

La tajante respuesta de Cazzu al hablar de la cuota alimentaria que le pasa Christian Nodal: “No tenemos un acuerdo justo”

La emoción de Cristina, la mamá de Julieta Prandi, tras el fallo de la Justicia: “A seguir adelante”

Los mensajes de odio y burla que recibió el ex de Tamara Báez, después de que L-Gante haya confirmado su reconciliación