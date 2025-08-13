Microsoft identificó 40 empleos en los que ya se nota el impacto de la IA

El estudio examina qué actividades laborales son realizadas por personas con ayuda de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio realizado por Microsoft identificó cuáles son los trabajos con mayor puntuación de aplicabilidad de la inteligencia artificial, es decir, aquellas ocupaciones más susceptibles de ser realizadas con ayuda de esta tecnología.

La investigación, titulada “Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI”, parte de una premisa clara: dada la rápida adopción de la IA generativa y su potencial para transformar una amplia gama de tareas, comprender su impacto en la economía se ha convertido en una de las preguntas más relevantes para la sociedad actual.

Para avanzar en ese propósito, el estudio analiza qué tipo de actividades laborales realizan las personas con apoyo de la IA, con qué nivel de éxito y en qué medida esas tareas son aplicables a distintas ocupaciones.

La lista hace referencia a los trabajos con mayor puntuación de aplicabilidad de la IA. (Microsoft)

Para ello, se examinaron 200.000 conversaciones anónimas y libres de datos personales entre usuarios y Microsoft Bing Copilot, un sistema de IA generativa de uso público.

Los hallazgos muestran que las tareas para las que más se solicita ayuda de la IA están relacionadas con la recopilación de información y la redacción. Por su parte, las funciones que más frecuentemente ejecuta la IA incluyen brindar información y asistencia, redactar, enseñar y ofrecer orientación.

El estudio concluye que las ocupaciones con mayor puntuación de aplicabilidad de la IA se encuentran principalmente en sectores del conocimiento, como informática y matemáticas, así como en áreas de apoyo administrativo, de oficina y ventas, donde el trabajo gira en torno a proporcionar y comunicar información.

El estudio fue presentado por Microsoft. (imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son las 40 profesiones con mayor puntuación de aplicabilidad de la IA

Las 40 profesiones con mayor puntuación de aplicabilidad de la IA, según el estudio citado, son:

Intérpretes y traductores Historiadores Auxiliares de vuelo Representantes de ventas de servicios Escritores y autores Representantes de atención al cliente Programadores de herramientas CNC Operadores telefónicos Agentes de boletos y de viajes Locutores y DJs de radio Oficinistas de corretaje Educadores en administración agrícola y del hogar Telemercaderistas Conserjes (personal de atención al cliente en hoteles) Científicos políticos Analistas de noticias, reporteros y periodistas Matemáticos Redactores técnicos Correctores de estilo y marcadores de pruebas Anfitriones y azafatas Editores Profesores de negocios, nivel universitario Especialistas en relaciones públicas Demostradores y promotores de productos Agentes de ventas publicitarias Oficinistas de cuentas nuevas Asistentes estadísticos Oficinistas de mostrador y alquiler Científicos de datos Asesores financieros personales Archivistas Profesores de economía, nivel universitario Desarrolladores web Analistas de gestión Geógrafos Modelos Analistas de investigación de mercado Telecomunicadores de seguridad pública Operadores de centralita Profesores de bibliotecología, nivel universitario

El estudio concluye que los trabajos más aplicables a la IA están en sectores del conocimiento, administración, oficina y ventas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajadores reemplazados por la IA

Es posible que este estudio genere preocupación entre los trabajadores de las áreas señaladas, ya que muchas de sus tareas podrían verse influenciadas por la inteligencia artificial.

Sin embargo, los investigadores aclaran que, según los datos recopilados, la IA no está realizando todas las actividades laborales de ninguna ocupación en su totalidad.

De hecho, la relación entre lo que la IA puede hacer y las tareas propias de cada empleo es muy variable.

Esto implica que, si bien la IA puede apoyar o asumir ciertas tareas en algunas profesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos, muchas de las actividades laborales guardan cierta similitud con las capacidades actuales de la IA. Aun así, eso no significa que la inteligencia artificial sea capaz de completar todas las tareas con éxito o reemplazar por completo el trabajo humano.

Esto significa que, aunque la IA puede asistir o encargarse de algunas funciones dentro de ciertas ocupaciones, todavía no está en condiciones de sustituir completamente a los profesionales. Su impacto, por ahora, tiende a ser parcial y complementario, más que total o definitivo.

“Al mismo tiempo, la tecnología seguirá evolucionando; nuestra medición de la aplicabilidad de la IA es solo una fotografía del momento actual. Una pregunta clave para futuras investigaciones es entender cómo está cambiando la frontera de las capacidades de la IA y qué ocupaciones tienen mayor o menor coincidencia con esa frontera en movimiento”, concluyen.