La serie HONOR 400 llega a Sint-Maarten: inteligencia artificial para tus vacaciones en la playa

La llegada de la serie HONOR 400 a Latinoamérica se hizo por todo lo alto, y al llegar a la isla de Sint-Maarten entendimos por qué. Se trató de una de las apuestas más icónicas de los últimos años de un fabricante de celulares para demostrar que tienen verdaderamente el teléfono más inteligente y más fashion del mercado.

Al hablar del HONOR 400 y HONOR 400 Pro debemos decir que representan un avance en la integración de tecnología de inteligencia artificial y el lujo, dejándolo claro al seleccionar uno de los territorios más exclusivos del Caribe. Además, una de las características que más usamos y que deja ver exclusividad fue Imagen a video que recrea un recuerdo para siempre.

En una isla reconocida por su diversidad cultural y su atractivo internacional, la colaboración entre HONOR y el Ministerio de Turismo, Asuntos Económicos, Transporte y Telecomunicaciones de Sint-Maarten, liderado por la ministra Grisha S. Heyliger-Marten, buscó transformar la manera en que visitantes y residentes experimentan y capturan la esencia de este destino, gracias a la incorporación de herramientas inteligentes en dispositivos móviles, en esta ocasión, de la serie HONOR 400.

HONOR 400 Series: inteligencia artificial y fotografía móvil

Redefinir la experiencia turística mediante el acceso a tecnología de última generación con inteligencia artificial fue la premisa que nos quedó como conclusión del encuentro en Sint-Marteen, ya que pudimos comprobar que hay celulares capaces de potenciar la creatividad y facilitar la conexión con el entorno usando la fotografía móvil.

La serie HONOR 400 incorpora más de 40 funciones basadas en inteligencia artificial, diseñadas para adaptarse a las necesidades de cada usuario. Entre las herramientas principales se encuentran la edición inteligente, que perfecciona imágenes sin alterar su autenticidad; Imagen a video para animar los recuerdos, zoom AI para darle poder a nuestro ojo, expansión de imágenes y el traductor con IA, pensado para superar barreras idiomáticas durante el viaje.

La función “Imagen a video con IA” transforma fotografías en secuencias dinámicas de cinco segundos, mientras que la cámara principal de 200 megapíxeles, equipada con Súper Zoom AI, ofrece una definición precisa en cada captura. La autonomía es otro punto destacado, gracias a una batería de 6.000 mAh que acompaña al usuario durante toda la jornada, desde recorridos culturales hasta actividades al aire libre.

La ministra Heyliger-Marten resaltó la importancia de esta colaboración para el desarrollo tecnológico de la isla: “representa un paso emocionante para mostrar cómo la innovación puede transformar la manera en que los viajeros experimentan nuestra isla. Aunque Sint-Maarten aún se encuentra en desarrollo en el ámbito de la tecnología inteligente, alianzas como esta nos permiten avanzar. La integración de las herramientas de IA de HONOR con la riqueza natural y cultural de Sint-Maarten ofrece a los visitantes formas más creativas e inmersivas de conectar con nuestro destino. Esperamos ver pronto los dispositivos de vanguardia de HONOR disponibles para su compra localmente, beneficiando tanto a residentes como a turistas con la tecnología de nueva generación”.

HONOR 400: turismo tecnológico con inteligencia artificial

Capturar las mejores fotos en vacaciones puede ser fácil con cualquier celular, pero tener un recuerdo de calidad, pero además, que permita recordar el momento tan especial de esa captura, se logra con el HONOR 400.

Por ejemplo, podemos hacer que cobre vida con el lente el paso del avión por la isla icónica de Sint-Maarten y como podemos ver, sin alterar elementos, ya que existen IA que animan fotos, pero que se nota 100% que son intervenidas por fallas en partes del cuerpo, miradas sin sentido o paisajes sin forma.

Así las cosas, la tecnología de la serie HONOR 400 encuentra en los paisajes y rincones emblemáticos de Sint-Maarten un escenario ideal para desplegar sus capacidades.

Resultado final de expansión de imagen con IA del HONOR 400 (Infobae)

Lugares como la playa Maho, famosa por el paso de aviones a baja altura, los murales de Philipsburg, la fortaleza histórica Fort Louis o la vida marina de Little Bay Beach, se convierten en protagonistas de imágenes y videos que capturan la vitalidad y el colorido de la isla.

Mientras tanto, las herramientas de edición, como el Borrador AI y el Eliminador de reflejos AI, perfeccionan las tomas sin perder la autenticidad del entorno.

HONOR 400 tiene un super zoom para los paisajes y expansión de imágenes

De igual forma, tenemos unas opciones perfectas para guardar recuerdos, el super zoom y expansión de imágenes. El primero debe tener activada la inteligencia artificial y el internet al momento de usarlo, de lo contrario, no nos servirá con la calidad esperada.

También, la expansión de imagen nos entrega más color y ambiente a la fotografía, esto aplica para personas y paisajes.

Al probar estas funciones pensamos en cómo hace todo tan perfecto, ¿será que usa data de otras personas que tienen el HONOR 400? ¿Guarda mi información y la de mis familiares? Pues acá hay una respuesta muy positiva, en Infobae Tecno siempre pensamos en la privacidad y HONOR nos explicó que toda la configuración previa con IA está desde fábrica, es decir, que nunca toma los datos de nuestras fotografías ni videos.

La filosofía de HONOR se basa en la autenticidad y en el respeto por la esencia de cada lugar. Las funciones de edición inteligente no buscan modificar la realidad, sino resaltar su belleza, eliminando elementos no deseados de manera sutil y preservando la integridad de la imagen. Esta visión se alinea con la idea de que viajar implica observar y cuidar cada detalle, permitiendo que la tecnología se convierta en una aliada para capturar recuerdos genuinos.