Elon Musk se va en contra de Apple: anuncia acciones legales por supuesta violación antimonopolio

El CEO de Tesla y SpaceX expresó su queja poco después de anunciar que Grok 4 estaría disponible gratis para todos los usuarios. REUTERS/Nathan Howard/File Photo/File Photo

Elon Musk arremetió contra Apple al afirmar en X (antes Twitter) que la compañía está actuando de manera que impide que cualquier empresa de inteligencia artificial, distinta de OpenAI, pueda alcanzar el primer lugar en la App Store, lo que considera una violación antimonopolio “inequívoca”.

En consecuencia, anunció que su empresa de inteligencia artificial, xAI —responsable del desarrollo de Grok—, emprenderá acciones legales.

El también CEO de Tesla y SpaceX hizo pública su queja poco después de informar que Grok 4, su nuevo modelo de lenguaje, estaría disponible de forma gratuita para todos los usuarios.

Este anuncio habría impulsado a la aplicación en los rankings de la App Store, alcanzando el quinto puesto en la lista general y el segundo en la categoría “Productividad”, según el portal 9to5Mac.

Por ahora, no se han revelado más detalles sobre la posible demanda que Elon Musk podría interponer contra Apple por la supuesta práctica en la App Store. Por su parte, la compañía liderada por Tim Cook no ha realizado declaraciones oficiales.

Qué es Grok

Grok es un chatbot de inteligencia artificial desarrollado por xAI, la empresa de IA fundada por Elon Musk en 2023.

Está diseñado para integrarse de forma nativa con X (antes Twitter) y ofrecer respuestas en tiempo real, aprovechando el acceso directo a la información que circula en la plataforma. Asimismo, cuenta con su propia aplicación móvil para iOS y Android.

Tanto ChatGPT como Grok son chatbots de inteligencia artificial generativa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En agosto de 2025, la compañía lanzó Grok 4, su versión más avanzada, que promete mejoras en comprensión, generación de texto y razonamiento, y que se ofrece de manera gratuita para todos los usuarios de X.

Asimismo, Grok ahora incorpora chatbots de compañía. Entre los primeros disponibles se encuentran Ani, un avatar femenino con estilo anime, y Rudy, un simpático panda rojo animado.

Estos bots de compañía son programas de inteligencia artificial diseñados para interactuar de forma conversacional con los usuarios, ofreciendo compañía emocional, entretenimiento o apoyo social.

A diferencia de los asistentes virtuales tradicionales, como Siri o Alexa, están pensados para simular una relación más cercana y personal, incluso con un matiz afectivo.

Generalmente, cuentan con nombres, personalidades definidas, avatares animados e incluso voces humanas, lo que les otorga un carácter más realista y empático.

Cuál fue el último lanzamiento de OpenAI

El último lanzamiento de OpenAI fue GPT-5, un modelo de lenguaje avanzado que se distingue por su mayor capacidad de comprensión, razonamiento y generación de texto en contextos complejos.

Según la compañía, el modelo sobresale en diversas pruebas multimodales que abarcan razonamiento visual, basado en video, espacial y científico.

Su mejor rendimiento en este campo permite que ChatGPT razone con mayor precisión sobre imágenes y otros formatos no textuales, ya sea interpretando un gráfico, resumiendo la fotografía de una presentación o respondiendo preguntas sobre un diagrama.

xAI es una compañía de inteligencia artificial creada por Elon Musk en julio de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

El debut de GPT-5 tuvo lugar pocos días antes de que Elon Musk anunciara que su empresa de inteligencia artificial, xAI, emprendería acciones legales contra Apple, a la que acusa de prácticas antimonopolio que, según él, dificultan que otras compañías de IA compitan con OpenAI en la App Store.

Qué es xAI

xAI es una empresa de inteligencia artificial fundada por Elon Musk en julio de 2023 con el objetivo declarado de “comprender la verdadera naturaleza del universo”.

La compañía trabaja en el desarrollo de modelos de IA avanzados capaces de razonar de forma más humana y segura, integrando información en tiempo real de distintas fuentes. Su producto más conocido es Grok.

xAI colabora con empresas como Tesla y SpaceX para potenciar sus sistemas de IA, y busca posicionarse como una alternativa competitiva frente a compañías como OpenAI, Google o Anthropic en el sector.