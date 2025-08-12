Tecno

El botón de la lavadora que reduce hasta un 85% su consumo de agua y energía

El aumento que provoca este electrodoméstico en la tarifa mensual está relacionado con la temperatura en cada lavado y con errores que se cometen como no utilizar el programa adecuado

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Para conocer más sobre el
Para conocer más sobre el funcionamiento del aparato se debe consultar su manual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un error frecuente en la mayoría de los hogares ocurre en una acción tan cotidiana como elegir el ciclo de lavado de la lavadora. Muchas familias emplean habitualmente programas innecesariamente largos y con temperaturas elevadas, convencidas de que ofrecen una limpieza más eficaz.

No obstante, diversos organismos advierten que esta práctica incrementa tanto el gasto energético como el consumo de agua, sin aportar beneficios reales a la limpieza de las prendas. Los usuarios deben entender que el funcionamiento eficiente del aparato depende en gran medida de la elección del programa.

Un único botón, destinado a los ciclos ecológicos o de baja temperatura, puede reducir el consumo energético asociado a su uso, pero pese a la relevancia de esta opción, su utilidad y potencial suelen pasar desapercibidos o ser infravalorados.

Por qué el consumo energético de la lavadora depende de la temperatura del agua

Una buena gestión permite evitar
Una buena gestión permite evitar sobrecostos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Catalán de Energía sostiene que “utilizar ciclos de lavado a 90°C consume cuatro veces más energía que uno a 40°C”. Este dato hace visible que el mayor gasto no se produce durante el movimiento del tambor, sino en el proceso de calentar el agua.

Según la institución, el 85% de la energía necesaria en cada lavado se destina a esta función específica, un porcentaje que se traduce en un encarecimiento directo de la factura eléctrica.

Esta realidad convierte a la elección de la temperatura en una decisión decisiva. En la mayoría de los casos, lavar a 30°C o 40°C resulta suficiente para eliminar la suciedad habitual y preservar los tejidos.

Cuál es el “botón ecológico” y cómo funciona en la lavadora

Los modelos más recientes cuentan
Los modelos más recientes cuentan con opciones que ahorran recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los modelos recientes de lavadora incorporan un botón identificado como “Eco”, “Ecológico” o “Ahorro de energía”. Al activarlo, el aparato ajusta automáticamente la temperatura del agua y la duración del ciclo.

Este modo utiliza parámetros configurados para lograr una limpieza eficiente con el mínimo gasto posible de agua y electricidad. Este botón, en combinación con el llenado completo del tambor, puede reducir en gran manera el consumo de recursos.

No todos los usuarios conocen el impacto de esta función, lo que provoca que su potencial de ahorro quede subutilizado. La consulta al manual de usuario y el aprovechamiento de pautas de organismos de consumo resultan clave para optimizar su uso.

Qué pasa si no se llena completamente la lavadora en cada lavado

Se debe aprovechar cada lavada
Se debe aprovechar cada lavada y reducir la cantidad de veces que se usa el aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llenar la lavadora por completo es uno de los hábitos que más inciden en el ahorro. Según la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), utilizar cargas completas reduce la frecuencia de lavado y el desperdicio de energía y agua, al mismo tiempo que rentabiliza cada ciclo por prenda lavada.

Dejar la lavadora a media carga o seleccionar programas innecesarios duplica el gasto y multiplica el desgaste del aparato. Además, una gestión eficiente de la colada puede coordinarse con la programación de los ciclos ecológicos, logrando un resultado óptimo.

Lavar solo cuando la ropa justifica un ciclo completo y separar piezas según tipo y nivel de suciedad permiten seleccionar siempre la opción más conveniente y sostenible.

Por qué no hay que echar mucho detergente en la lavadora

La elección de este elemento
La elección de este elemento ayuda a no presentar malos olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección del detergente y su dosificación tienen un impacto notable. Optar por productos concentrados o con certificación ecológica facilita que la lavadora aproveche mejor cada ciclo, reduciendo residuos y disminuyendo la necesidad de aclarados adicionales.

La OCU sugiere respetar las cantidades señaladas por el fabricante, porque un exceso de producto no incrementa la limpieza, sino que produce más espuma y puede dejar restos en los tejidos. Asimismo, el uso racional del detergente favorece la eficacia de los ciclos fríos o de baja temperatura.

Así, resulta posible mantener un nivel óptimo de higiene sin recurrir a temperaturas elevadas ni prolongar innecesariamente el tiempo de lavado. Este enfoque ajusta el consumo de agua y electricidad, protegiendo tanto la ropa como los recursos naturales.

Temas Relacionados

LavadoraConsumoAguaEnergíaElectrodomésticoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué es Choicejacking: el peligro de cargar el celular en puertos USB en lugares públicos

Las estaciones de carga públicas en aeropuertos, hoteles y centros comerciales son puntos de riesgo

Qué es Choicejacking: el peligro

Mito o realidad: dejar el celular cargando toda la noche daña su batería

Esta práctica es común en usuarios de todas las edades que necesitan utilizar su teléfono durante gran parte del día y tienen miedo de quedarse sin carga y no tener un tomacorriente cerca

Mito o realidad: dejar el

Modo avión en el smartphone: qué impacto real tiene en el consumo de batería y datos móviles

Desde el brillo de la pantalla hasta el uso de Wi-Fi, hay prácticas comprobadas que permiten aprovechar mejor el smartphone

Modo avión en el smartphone:

Guía paso a paso para bloquear WhatsApp en Android, iPhone y WhatsApp Web

Opciones como huella dactilar, Face ID y claves personalizadas consolidan la seguridad de los chats tanto en móviles como en WhatsApp Web

Guía paso a paso para

CAPTCHAs falsos: así es la estafa de la que hay que protegerse al hacer la verificación en una página

La inteligencia artificial potencia la sofisticación de estos fraudes en la web

CAPTCHAs falsos: así es la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vence mañana el Impuesto Inmobiliario

Vence mañana el Impuesto Inmobiliario Urbano de ARBA: cómo pagar con descuento la cuarta cuota

Los errores en el pago de los haberes previsionales y cómo reclamar: “Todas las jubilaciones están mal calculadas”

Detectan un brote de una infección alimentaria y la vinculan a un queso criollo

Los productos de alta gama que intentaba contrabandear la azafata de Aerolíneas Argentinas detenida en Ezeiza

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: las últimas noticias sobre el crimen de Coghlan hoy, 12 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Un estudio revela que el

Un estudio revela que el biocarbón a partir de desechos humanos podría resolver la escasez mundial de fertilizantes

El deterioro silencioso de la fertilidad masculina: por qué la calidad del esperma está en caída

Estados Unidos excluyó a España de una ruta marítima estratégica

El Tribunal Electoral de Bolivia confirma el segundo debate de candidatos pese a ausencias clave

Crisis económica en Irán: el régimen aprobó un plan para eliminar cuatro ceros de su moneda nacional

TELESHOW
Eva Bargiela despidió a su

Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”

El cantante de Ke Personajes se animó a cantar una canción de Evanescence y conmovió a todos

Las fuertes indirectas del exnovio de Tamara Báez luego de confirmarse la reconciliación con L-Gante

La felicidad de Marta Fort por cumplir un sueño que esperó muchos años: “Se viene una nueva etapa”

Las románticas fotos de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en la noche porteña: besos, abrazos y miradas cómplices