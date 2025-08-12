5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia y la IA

La memoria es mucho más que recordar datos: es esencial para aprender, tomar decisiones y comunicarnos. Con el paso de los años, esta capacidad puede debilitarse, pero la buena noticia es que, de acuerdo con el Centro de Neurología Avanzada (CNA), existen hábitos simples y efectivos, respaldados por la neurociencia, que ayudan a mantenerla activa en cualquier etapa de la vida.
A continuación, los cinco hábitos que la ciencia recomienda incorporar:
- Entrena tu cerebro con nuevos retos
Aprender un idioma, tocar un instrumento o probar rutas distintas al conducir estimula la creación de nuevas conexiones neuronales, fortaleciendo la capacidad de adaptación y recuerdo.
- Refuerza tu vida social
Interactuar con otras personas es un potente ejercicio mental. Evita el aislamiento, que puede derivar en estrés o depresión, y apuesta por actividades grupales, reuniones familiares o encuentros con amigos para mantener la agilidad mental.
- Organiza tu espacio y tus pendientes
El orden exterior favorece la claridad mental. Asignar lugares fijos para objetos, anotar tareas y verbalizar lo que debes hacer reduce olvidos y ayuda a retener información.
- Lee todos los días
La lectura estimula la atención, la comprensión y el procesamiento de información. Libros, artículos o incluso cómics pueden generar beneficios duraderos para la memoria.
- Cuida tu salud física para proteger tu mente
Dormir bien, mantener una alimentación equilibrada y controlar enfermedades crónicas son pilares para un buen rendimiento cognitivo. Actividades como escribir a mano, escuchar música o explorar nuevos entornos también estimulan el cerebro.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la IA
Con el objetivo de conocer estrategias prácticas para cuidar y fortalecer la memoria, se le consultó a ChatGPT cuáles serían los hábitos más recomendables. El modelo de inteligencia artificial explicó que “mejorar la memoria no depende solo de la genética, sino también de los hábitos diarios”, y compartió cinco prácticas clave para mantener una mente ágil a lo largo del tiempo.
- Dormir bien
Según ChatGPT, el sueño es fundamental para consolidar los recuerdos. “Durante las fases profundas, especialmente el sueño REM, el cerebro organiza y almacena la información adquirida durante el día”, indicó. Dormir entre 7 y 9 horas no solo beneficia la memoria, sino también la concentración, el estado de ánimo y la salud en general.
- Hacer ejercicio físico regularmente
El asistente destacó que la actividad física aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, favoreciendo la oxigenación y la formación de nuevas neuronas. Además, “el ejercicio ayuda a reducir el estrés y mejora el estado de ánimo, factores que influyen directamente en la capacidad de recordar”. Incluso actividades moderadas como caminar o nadar tres veces por semana pueden marcar la diferencia.
- Alimentarse de forma saludable
ChatGPT subrayó que una dieta equilibrada, similar a la mediterránea, rica en frutas, verduras, pescado, frutos secos y aceite de oliva, aporta nutrientes esenciales como antioxidantes, ácidos grasos omega-3 y vitaminas del grupo B, indispensables para el buen funcionamiento cerebral.
- Entrenar la mente
“Así como el cuerpo necesita ejercicio, el cerebro requiere desafíos”, señaló el modelo. Leer, resolver rompecabezas, aprender un nuevo idioma o tocar un instrumento musical estimulan la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse y crear nuevas conexiones.
- Reducir el estrés y practicar mindfulness
ChatGPT advirtió que el estrés prolongado puede dañar la memoria y el aprendizaje. Técnicas como la meditación, la respiración consciente o el yoga ayudan a “calmar la mente y mejorar la concentración”. Dedicar unos minutos diarios a estas prácticas puede generar mejoras notables en la claridad mental y la retención de información.
Cómo entrenar tu memoria para aprender más rápido
Para memorizar con rapidez, es fundamental emplear técnicas que aprovechen la asociación y la repetición espaciada. Relacionar la información nueva con conocimientos previos facilita que el cerebro cree conexiones más sólidas, lo que acelera la retención.
Además, utilizar recursos visuales como mapas mentales, diagramas o imágenes facilita recordar conceptos complejos, ya que el cerebro procesa mejor la información cuando está representada de forma gráfica.
Otra estrategia efectiva es segmentar el contenido en partes pequeñas y practicar en intervalos regulares. Esta técnica, conocida como spaced repetition, evita la saturación mental y mejora la memoria a largo plazo.
También ayuda estudiar en un ambiente libre de distracciones y alternar métodos de aprendizaje, como explicar el tema en voz alta o enseñárselo a otra persona, ya que verbalizar refuerza la comprensión y fijación de la información.