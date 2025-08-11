Tecno

El sube y baja de bitcoin: cuál es su valor este 11 de agosto

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las monedas virtuales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Por Armando Montes

Guardar
Bitcoin, la criptomoneda más popular
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bitcoin, la primera moneda virtual lanzada al mercado, fue creado por Satoshi Nakamoto (pseudónimo) en 2008 tras la crisis financiera que afectó al mundo; esta divisa digital tenía como base un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales.

Conocido en el mundo de los mercados bajo las siglas BTC, el bitcoin usa la criptografía para garantizar que su gestión sea descentralizada, es decir, que no pueda ser regulado por ninguna institución u organismo bancario, lo que a su vez hace que las criptomonedas sean volátiles.

Pese al avance y alcance que ha tenido el Bitcoin y otros activos digitales de gran talla como Ethereum, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún se muestran escépticos sobre los beneficios de este tipo de criptomonedas.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Costo de la criptomoneda bitcoin

La cotización de bitcoin para este día a las 09:00 horas (UTC) es de 121608.25 dólares, lo que significa que la criptomoneda tuvo un cambio de 2.93% en las últimas 24 horas.

Por otro lado, registró un cambio de -0.3% con respecto a su valor hace una hora. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #1.

El flujo histórico de inversiones impulsa a bitcoin a máximos nunca antes vistos

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirir criptomonedas

Para comprarlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los mineros, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada moneda, mayor será su valor.

Un cajero para comprar
Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/Cristobal Herrera)

No obstante, quien invierte en este tipo de activos digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Ethereum: así cotiza este día

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: así cotiza este día

Tether: cómo se ha movido en el mercado este día

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

Tether: cómo se ha movido

Whoop, el accesorio de salud sin pantalla: en qué se diferencia con el Apple Watch

Mientras el reloj inteligente de Apple prioriza la conectividad, las notificaciones y un diseño atractivo, el otro dispositivo brinda una experiencia opuesta

Whoop, el accesorio de salud

Qué significa despertarse varias veces en la madrugada, según la psicología y la IA

La Clínica Mayo señala que interrumpir el sueño a mitad de la noche es un tipo común de insomnio, especialmente presente durante etapas de estrés

Qué significa despertarse varias veces

Glosario de tecnología: qué significa Historia de la radio

Conocer el significado de nuevas palabras ayudará a incrementar el conocimiento y vocabulario por igual

Glosario de tecnología: qué significa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desde hoy, cierra por tres

Desde hoy, cierra por tres meses la estación Plaza Italia de la Línea D para una renovación integral

El juez que investiga las muertes por fentanilo contaminado actualizó a 76 la cifra de víctimas fatales confirmadas

Temperaturas agradables y alerta por lluvias: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país

15 beneficios de la manzanilla para la salud

Fatal accidente cerca de Bahía Blanca: dos personas murieron y otras dos sufrieron heridas de gravedad

INFOBAE AMÉRICA
Investigan el doble crimen de

Investigan el doble crimen de hinchas de Nacional por parte de un policía tras el clásico con Peñarol

Nueva Zelanda se plantea reconocer al Estado de Palestina en la Asamblea de la ONU

Encuestas en Bolivia anticipan un balotaje entre Doria Medina y Quiroga en un escenario marcado por indecisos y votos nulos

El día que Elvis Presley le regaló una pistola a Nixon y pidió ser agente encubierto

La historia real detrás de “Té para tres”, la canción más íntima de Gustavo Cerati

TELESHOW
Jimena Barón celebró el cumpleaños

Jimena Barón celebró el cumpleaños de su pareja Matías Palleiro con un gesto de amor: “Siempre tu mejor camino”

La nueva Flor Peña: “Ya no necesito desnudarme para sentir que valgo”

La escandalosa pelea de La Gata Noelia con Emma Vich de Gran Hermano, en medio de acusaciones de robo: “Me arruinaste”

Ángel de Brito apuntó contra María Fernanda Callejón: “Lo que es trabajar con gente inestable”

Soledad se emocionó con dos participantes de La Voz Argentina que cantaron un clásico del folclore: “Me quedo con los dos”