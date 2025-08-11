Así son las nuevas Oakley Meta HSTN: gafas inteligentes para atletas con resistencia y cámara Ultra HD

Así son las nuevas gafas Oakley Meta HSTN: autonomía, AI y video 3K para el deporte - OAKLEY

La colaboración entre Meta y Oakley ha dado como resultado el modelo Oakley Meta HSTN, unas gafas inteligentes diseñadas para quienes practican deporte, buscan rendimiento y valoran la integración de tecnología avanzada en sus rutinas diarias.

Estas gafas, que se presentan con un precio inicial de 399 dólares, proponen una mezcla entre innovación técnica, resistencia y estilo que apunta a satisfacer tanto a atletas profesionales como a aficionados.

Gafas inteligentes para deportistas exigentes

Uno de los elementos que definen a las Oakley Meta HSTN es su respuesta a las necesidades reales de quienes entrenan o practican deporte en exteriores. La clasificación IPX4 asegura una resistencia eficaz frente a la lluvia, el sudor y salpicaduras, permitiendo que las gafas sigan funcionando bajo condiciones climáticas adversas.

Meta y Oakley lanzan un dispositivo wearable resistente al agua y al sudor, con cámara ultra HD, comandos de voz y batería de larga duración, pensado para atletas y creadores de contenido de todo el mundo

Esta capacidad resulta especialmente útil para corredores, ciclistas, golfistas y otros deportistas que no detienen su actividad por cuestiones de clima.

La autonomía también juega un papel clave. Estas gafas ofrecen hasta ocho horas de uso continuo y aproximadamente 19 horas en modo de espera, con la posibilidad de recargar el 50% de la batería en apenas 20 minutos.

El estuche de carga amplía hasta 48 horas la vida útil del dispositivo, lo que las vuelve idóneas para largas jornadas de competencia, entrenamientos extensos o aventuras al aire libre.

Cómo se usan las nuevas gafas de Meta AI

El asistente Meta AI está integrado en el sistema de las Oakley Meta HSTN, permitiendo a los usuarios acceder a información directa y contextual sin apartar la vista de su actividad. Por medio del comando “Hola Meta”, es posible consultar en tiempo real datos relevantes, como la velocidad del viento para golfistas o surfistas, rutas de senderismo para excursionistas o cualquier otra consulta relacionada con el entorno y el deporte practicado.

Figuras como el futbolista Mbappé han posado con estos lentes. (Foto: Instagram: @k.mbappe)

La activación de funciones sin manos es una característica prioritaria de este modelo. Gracias al diseño de comandos de voz y a la sensibilidad del marco, interactuar con las gafas para ajustar configuraciones o acceder a funciones especiales se realiza sin la necesidad de manipular físicamente otros dispositivos. Esto incrementa la seguridad y la eficiencia durante el desarrollo de cualquier actividad física.

Cómo graban y cuál es la definición de las Oakley Meta HSTN

Uno de los mayores avances de las Oakley Meta HSTN se observa en el área de imagen. Equipadas con una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles, las gafas permiten capturar fotografías y grabar videos en alta definición (3K).

La posibilidad de transmitir en vivo lo que se está viviendo amplía las opciones para quienes desean compartir entrenamientos, competiciones o actividades cotidianas en tiempo real, adoptando la perspectiva única de quien lleva las gafas puestas.

Esta facilidad resulta especialmente atractiva no solo para deportistas, también para creadores de contenido y usuarios que buscan documentar sus logros o paisajes sin tener que cargar con cámaras adicionales.

La colaboración de Meta y Oakley presenta gafas deportivas con IA y carga ultrarrápida - REUTERS/Annegret Hilse//File Photo

El apartado de audio incorpora altavoces abiertos integrados en las patillas de las gafas, compatibles con servicios como Spotify, Apple Music, Amazon Music, iHeart y Audible. Esta disposición permite escuchar música o podcasts sin aislarse completamente del entorno, una condición fundamental para hacer deporte en exteriores con seguridad.

Además, las gafas permiten activar canciones, controlar la reproducción y gestionar llamadas mediante comandos de voz o ligeros toques en la montura. La calidad de audio y la comodidad de la funcionalidad manos libres mejoran la experiencia de entrenamiento y movilidad, facilitando la comunicación sin necesidad de detenerse ni exponerse a riesgos adicionales.

Las Oakley Meta HSTN pueden conseguirse en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, España, Alemania, Italia y los principales mercados europeos. Está previsto que el producto llegue a México, India y Emiratos Árabes Unidos a finales de año, consolidando su presencia internacional y abriendo nuevas oportunidades para el uso de tecnología avanzada en el deporte.

Las Oakley Meta HSTN representan el avance de la integración inteligente en los dispositivos wearables, destacándose por su resistencia, capacidad de captura de imagen, sonido y batería de larga duración.