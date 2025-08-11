Así puedes activar el Modo Avatar de WhatsApp en Android

Este modo es una serie de configuraciones que se activan manualmente

WhatsApp ha evolucionado para ofrecer cada vez más formas de personalización. Aunque Meta actualiza de manera habitual la plataforma con nuevas funciones, quienes buscan una experiencia única pueden ir más allá usando herramientas adicionales. En Android, una de las opciones más versátiles para personalizar las apps se llama Nova Launcher, un lanzador que permite modificar el aspecto del teléfono y la apariencia de iconos y fondos de pantalla.

Para los fanáticos de Avatar, la saga de ciencia ficción que estrenará una nueva entrega en 2025, existe la posibilidad de llevar la temática de los Na’vi directamente al menú y los íconos de WhatsApp. Este Modo Avatar gana adeptos gracias a la sencillez con la que se puede implementar y la amplia variedad de diseños disponibles.

Guía paso a paso para activar el Modo Avatar en WhatsApp con Nova Launcher

El primer paso consiste en descargar Nova Launcher desde la Play Store. Se trata de una aplicación gratuita y compatible con la mayoría de teléfonos Android. Su instalación habilita nuevas opciones de configuración para modificar el diseño del sistema operativo, permitiendo cambiar tanto los iconos como el estilo visual.

Luego, se debe buscar y descargar imágenes de personajes de Avatar. Se recomienda optar por archivos PNG sin fondo para lograr un acabado más limpio y profesional al integrarlo en el menú y los accesos directos de WhatsApp. Personajes icónicos como Neytiri, Jake Sully, Kiri o cualquier miembro de la tribu Na’vi pueden convertirse en parte de la experiencia diaria.

Para aplicar el Modo Avatar:

Mantener presionado el icono de WhatsApp hasta que se despliegue el menú contextual. Seleccionar la opción ‘Editar’. Elegir la imagen previamente descargada y ajustarla para que encaje adecuadamente en el icono del aplicativo.

Este proceso se puede replicar para otras aplicaciones y así unificar la estética de todo el teléfono bajo la temática de Pandora. Nova Launcher también permite cambiar la fuente, el diseño de los menús y el fondo de pantalla, sumando más elementos al estilo Avatar sin que afecte el rendimiento ni las funcionalidades de WhatsApp.

Cómo activar el Modo Avatar: La leyenda de Aang en WhatsApp

El Modo Avatar La leyenda de Aang ofrece una alternativa pensada para quienes disfrutan la serie animada y desean personalizar tanto imágenes como sonidos de WhatsApp, sumando contenido audiovisual exclusivo. Esta función puede activarse tanto en Android como en dispositivos iPhone, aunque ciertas opciones dependen de la integración de Meta AI en el dispositivo.

Mediante prompts creativos y edición avanzada, es posible plasmar personajes y atmósferas de la saga Avatar, asegurando que cada mensaje se reciba en un entorno adaptado al gusto del usuario

Los usuarios pueden crear imágenes de Aang y otros personajes en distintos escenarios utilizando el asistente de inteligencia artificial Meta AI. Para activarlo, basta con abrir WhatsApp, pulsar el círculo azul correspondiente a la IA y solicitar, mediante prompts, la generación de una imagen al gusto del usuario. Algunos ejemplos de comandos:

“Crea una imagen de Aang controlando los cuatro elementos en una escena épica”

“Genera una ilustración estilo Avatar con un personaje maestro agua en el Polo Sur”

“Diseña una escena de batalla entre Zuko y Aang al atardecer”

“Haz una imagen de Katara y Toph entrenando juntas en un bosque”

“Crea un fondo estilo Avatar para usar como fondo de pantalla en el celular”

Meta AI responderá con imágenes creadas a partir de la descripción ingresada, lo que fomenta la creatividad y la personalización al gusto del usuario. Estas imágenes pueden guardarse y ser seleccionadas como fondos de pantalla en los chats.

Para establecer una imagen generada como fondo:

Abrir WhatsApp y seleccionar el chat deseado. Ingresar a ‘Ajustes’ > ‘Chats’. Elegir ‘Tema predeterminado del chat’ y tocar en Fondo. Optar por ‘Seleccionar desde Fotos’ y buscar la imagen creada con Meta AI. Ajustar la imagen al espacio disponible y confirmar con ‘Establecer fondo’.

Como complemento, quienes deseen una experiencia aún más inmersiva pueden modificar el sonido de notificaciones con fragmentos originales de la banda sonora de Avatar. De este modo, WhatsApp no solo mejora visualmente, también se transforma en una plataforma integral y personalizada para los seguidores de ambas franquicias.

La suma de estas funciones permite a los usuarios de Android y WhatsApp imprimir su sello personal y vivir una experiencia única, conectando sus historias favoritas con la tecnología del día a día.