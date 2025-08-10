Tecno

El precio de bitcoin para este día

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Por Armando Montes

Guardar
Bitcoin, la criptomoneda más popular
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bitcoin fue la primera criptomoneda que se lanzó al mercado. Ideada por Satoshi Nakamoto en 2008, esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales luego de la crisis financiera global que se vivió ese año.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Representaciones físicas de varias criptomonedas.(REUTERS/Banco
Representaciones físicas de varias criptomonedas.(REUTERS/Banco Santander)

Cotización de la criptomoneda bitcoin

El precio de la criptomoneda bitcoin para este día a las 09:00 horas (UTC) es de 118136.41 dólares. Esto quiere decir que el activo digital registró un cambio de 1.13% en las últimas 24 horas, así como un movimiento de -0.02% en la última hora.

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #1 entre las más populares.

El flujo histórico de inversiones impulsa a bitcoin a máximos nunca antes vistos

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirirlas

Para adquirirlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada moneda, mayor será su precio.

Juan Mayén, director ejecutivo de
Juan Mayén, director ejecutivo de la firma hondureña TGU Consulting Group, muestra cómo usar un cajero automático de criptomonedas en Tegucigalpa, Honduras. (REUTERS/Fredy Rodriguez)

No obstante, quien invierte en este tipo de activos digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Mercado de criptomonedas: cuál es el precio de tether

Esta moneda digital se ha visto envuelta en diversas polémicas, principalmente por asegurar que cada token está respaldado por un dólar

Mercado de criptomonedas: cuál es

Paso a paso, cómo comprobar si están espiando tu celular

Muchas de estas apps posibilitan el robo de datos y el manejo remoto del equipo

Paso a paso, cómo comprobar

Ranking de YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos musicales más populares hoy

Descubre quiénes son los artistas que han entrado al ranking con sus nuevos clips

Ranking de YouTube en Argentina:

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Colombia este día

Descubre quiénes son los artistas que han entrado al ranking con sus nuevos clips

Lista de los 10 videos

ChatGPT gratis vs. ChatGPT Plus: qué beneficios adicionales se obtiene al pagar la suscripción

Desde tiempos de espera hasta la generación de archivos multimedia. Las diferencias son marcadas, pero, ¿es necesario para todos?

ChatGPT gratis vs. ChatGPT Plus:
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Municipalidad de Córdoba radicó

La Municipalidad de Córdoba radicó una denuncia penal por la quema ilegal realizada en un basural

Tras siete años prófugo, cayó uno de los pilotos acusado de ayudar a un capo narco a intentar escapar de Ezeiza

Hallaron otra avioneta incendiada en Pergamino y crecen las sospechas sobre el vínculo con una red narco

El pueblo entre Zárate y Baradero a menos de 1 hora de CABA ideal para conocer en el próximo feriado

Detuvieron a un prófugo en una cita con su novia: lo habían condenado por tentativa de homicidio

INFOBAE AMÉRICA
Siria: la masacre de los

Siria: la masacre de los drusos y el silencio del mundo

¿Se puede morir de desamor? Así ocurre en síndrome del corazón roto

A una semana de las elecciones en Bolivia: uno por uno, los ocho candidatos a la presidencia

Israel y dos de sus problemas: la imagen y qué hacer el día después de Hamas

La historia del brutal magnicidio de Gabriel García Moreno, el presidente ecuatoriano asesinado a machetazos y tiros en 1875

TELESHOW
Germán Tripel y Santiago Otero

Germán Tripel y Santiago Otero Ramos vuelven al teatro con Gutenberg: El Musical: “Es un juego absurdo e irreverente”

Del legado familiar a la superación: Andrea Politti y el arte de construir una carrera entre risas, desafíos y pasiones

Lo mejor de Lollapalooza Chicago: las figuras internacionales que podrían presentarse en la edición argentina

Diva de blanco: el vestido de ensueño de Mirtha Legrand para su programa

La tajante respuesta de la China Suárez a sus haters, inspirada en una canción de Taylor Swift