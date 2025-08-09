Paso a paso para borrar fotos, videos y audios de la papelera oculta de WhatsApp: el celular se vuelve más rápido

Entrar a esta sección y borrar archivos innecesarios resulta muy útil para liberar espacio en el celular y optimizar su funcionamiento. (WhatsApp)

WhatsApp cuenta con una función llamada ‘administración de almacenamiento‘, también conocida por algunos usuarios como la papelera, donde se almacenan todas las fotos, videos y audios enviados y recibidos, especialmente aquellos archivos de mayor tamaño.

Acceder a esta sección y eliminar archivos innecesarios puede ser muy útil para liberar espacio en el celular y mejorar su rendimiento, ya que un almacenamiento saturado puede ralentizar el dispositivo, afectar la velocidad de la aplicación e incluso provocar fallos o bloqueos.

Además, mantener un almacenamiento ordenado facilita la gestión de archivos importantes y ayuda a optimizar el uso de la batería y la memoria del equipo.

Dónde está la papelera de WhatsApp

La papelera o sección de administración de almacenamiento de WhatsApp se encuentra siguiendo estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Ir a ‘Ajustes‘ y luego a ‘Almacenamiento y datos‘. Dirigirse a ‘Administración de almacenamiento‘. Pulsar sobre la opción ‘De más de 5 MB‘ Seleccionar los archivos que el usuario desee y pulsar el ícono de la papelera. Seleccionar ‘Eliminar elemento‘.

Por qué eliminar archivos de WhatsApp mejora el rendimiento del celular

Eliminar archivos de WhatsApp es fundamental para mejorar el rendimiento del celular, ya que esta aplicación suele acumular una gran cantidad de fotos, videos, audios y documentos que ocupan espacio valioso en la memoria interna del dispositivo.

Cuando el almacenamiento se llena, el celular puede volverse más lento, presentar retrasos al abrir aplicaciones e incluso generar errores o bloqueos frecuentes.

Además, un espacio de almacenamiento saturado afecta la capacidad del sistema operativo para gestionar correctamente las tareas, lo que repercute en la velocidad general del equipo.

Al liberar espacio eliminando archivos innecesarios de WhatsApp, se reduce la carga sobre la memoria interna y el procesador, permitiendo que el celular funcione de manera más ágil y eficiente.

También ayuda a prolongar la vida útil del dispositivo, ya que un almacenamiento optimizado evita el sobrecalentamiento y el desgaste prematuro de componentes.

Por eso, revisar y borrar periódicamente archivos pesados en WhatsApp no solo libera espacio, sino que también mejora la experiencia de uso y el desempeño general del celular.

Qué otras funciones de WhatsApp activar para optimizar el espacio del celular

Otras funciones de WhatsApp útiles para optimizar el espacio del celular son:

Descarga automática controlada: Puedes configurar qué tipos de archivos (fotos, videos, audios, documentos) se descargan automáticamente según el tipo de conexión (WiFi, datos móviles o en roaming). Desactivar la descarga automática de videos o audios ayuda a ahorrar espacio.

Archivar chats: Aunque no libera espacio, archivar conversaciones ayuda a mantener la app organizada y evita que se acumulen notificaciones de chats menos relevantes.

Eliminar mensajes y medios antiguos: Puedes establecer la opción para eliminar mensajes automáticamente después de cierto tiempo (mensajes temporales), reduciendo la acumulación de datos.

Borrar chats sin eliminar los contactos: Limpiar chats antiguos o grupos que ya no usas también ayuda a liberar espacio sin perder tus contactos.

Activar y gestionar estas funciones permite mantener WhatsApp y el celular funcionando de forma más fluida y con espacio disponible.

Por qué WhatsApp consume tanto espacio en el celular

WhatsApp consume mucho espacio en el celular porque almacena automáticamente todos los mensajes, fotos, videos, audios y documentos que envías y recibes.

Cada uno de estos archivos ocupa memoria interna, y con el tiempo, especialmente en chats activos o grupos grandes, la cantidad de datos acumulados puede ser considerable.

Además, WhatsApp suele descargar multimedia automáticamente, lo que incrementa rápidamente el almacenamiento usado, incluso sin que el usuario se dé cuenta. Los videos y audios son especialmente pesados y suelen ocupar gran parte del espacio.

Otro factor es que la aplicación guarda copias de seguridad y datos temporales para asegurar que puedas recuperar información y mantener un historial completo, lo que también suma al consumo de espacio.