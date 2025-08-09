Tecno

¿Es posible usar el internet satelital Starlink en el océano? Esta es la verdad

Este servicio de la compañía de Elon Musk ofrece conexión tanto en aguas costeras como internacionales, aunque la calidad puede variar según la ubicación

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Starlink, el servicio de internet
Starlink, el servicio de internet satelital desarrollado por Elon Musk, ofrece conectividad en el océano, ya sea en aguas costeras o en mar abierto.

Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, puede utilizarse en el océano, tanto en aguas costeras como en internacionales, gracias a planes y equipos diseñados para uso marítimo.

Ofrece cobertura en la mayoría de océanos y vías fluviales, incluidas zonas internacionales. Esto es posible porque la conexión satelital no depende de infraestructura terrestre.

Qué planes de Starlink permiten navegar por internet en el océano

Es importante destacar que tanto
Es importante destacar que tanto los planes como las especificaciones pueden diferir de un país a otro.

Para navegar por internet en mar abierto, Starlink ofrece planes específicos bajo la modalidad Maritime, con acceso prioritario a la red y cobertura en la mayoría de océanos y vías fluviales.

Estos planes van desde 50 GB hasta 2 TB al mes, según las necesidades. También es posible usar ciertos planes móviles en el océano si se activa la opción Mobile Priority, que implica un costo adicional por gigabyte. Cabe señalar que los planes y especificaciones pueden variar según el país.

Aunque Starlink ofrece cobertura en el océano, la calidad del servicio puede variar según la ubicación y la distancia a tierra. Las zonas remotas podrían experimentar interrupciones temporales.

Este servicio de internet satelital
Este servicio de internet satelital puede ser útil en buques comerciales para fines de entretenimiento.

En qué casos es útil este servicio de Starlink

El servicio marítimo de Starlink resulta útil en contextos donde la conexión a internet convencional es inexistente o poco fiable.

Su principal ventaja es ofrecer cobertura en alta mar, tanto en aguas costeras como internacionales, lo que lo convierte en una solución ideal para embarcaciones de recreo, yates, barcos pesqueros y buques comerciales que requieren conectividad constante para operaciones, navegación o entretenimiento a bordo.

En el ámbito profesional, puede ser una herramienta valiosa para compañías navieras, plataformas de investigación oceánica y expediciones científicas, ya que permite transmitir datos en tiempo real, coordinar equipos y mantener comunicación segura con tierra.

Para las embarcaciones pesqueras, contar
Para las embarcaciones pesqueras, contar con internet satelital puede ser algo práctico.

También es útil para embarcaciones de rescate y misiones humanitarias en zonas remotas, donde la rapidez en la transmisión de información puede ser crucial.

Para uso recreativo, Starlink Maritime permite a los viajeros disfrutar de servicios de streaming, videollamadas o redes sociales incluso en medio del océano, mejorando la experiencia de viaje y ofreciendo tranquilidad a quienes desean mantenerse conectados con familiares y amigos.

Qué desventajas puede tener este servicio de Starlink

El servicio marítimo de Starlink, aunque ofrece una conectividad excepcional en alta mar, también presenta algunas desventajas que conviene considerar antes de contratarlo.

En primer lugar, el costo es elevado en comparación con planes terrestres o incluso con otras opciones satelitales básicas. Los planes Maritime con datos prioritarios pueden superar fácilmente los miles de dólares mensuales, lo que limita su acceso a usuarios con alto presupuesto o necesidades críticas de conectividad.

En el ámbito profesional, es
En el ámbito profesional, es útil para navieras, investigaciones oceánicas y expediciones científicas, al facilitar datos en tiempo real y comunicación segura con tierra.

Otra desventaja es la limitación de datos. Aunque existen planes de gran capacidad, el uso intensivo de streaming, videollamadas o transferencia de archivos pesados puede agotar rápidamente la cuota contratada, obligando a pagar tarifas adicionales por gigabyte.

En cuanto a la instalación y equipamiento, se requiere un kit marítimo especializado que es costoso y puede necesitar instalación profesional. Además, el servicio depende de una correcta alineación y ubicación de las antenas, lo que puede ser un reto en embarcaciones pequeñas o con estructuras que bloqueen la señal.

Por último, aunque la cobertura es amplia, no es total: en zonas polares extremas o durante condiciones meteorológicas adversas, la conexión puede degradarse o interrumpirse.

Starlink se apoya de los
Starlink se apoya de los satélites de SpaceX.

Cómo funciona el internet satelital en esos casos

En el servicio marítimo de Starlink, la conexión a internet se establece mediante una red de satélites en órbita baja que cubren amplias zonas del planeta, incluidos océanos y vías fluviales.

La antena instalada en la embarcación se comunica directamente con estos satélites, que a su vez envían la señal a estaciones terrestres conectadas a la red global.

Al estar en órbita baja, la latencia es menor que en sistemas satelitales tradicionales, lo que permite una navegación más rápida y estable. Esta tecnología funciona incluso en mar abierto, siempre que la antena tenga una vista despejada del cielo.

