Apple Music cumple 10 años y este es el regalo inesperado que le dio a todos los artistas en el mundo

Apple Music inaugurará moderno centro por su décimo aniversario. (Foto: Apple)

Apple anunció la apertura de un nuevo estudio creativo en Los Ángeles como parte de las celebraciones por el décimo aniversario de Apple Music. El proyecto, descrito por la compañía como el más ambicioso de su historia en cuanto a contenido impulsado por artistas, busca fomentar la innovación en audio y estrechar la conexión entre músicos y fanáticos.

La inauguración está prevista para este verano y el espacio no se limita a un estudio tradicional, sino que funcionará como un campus creativo que refleja una década de trabajo en sonido de alta calidad, narración auténtica y experiencias centradas en los artistas.

Rachel Newman, codirectora de Apple Music, explicó que este nuevo espacio refuerza el compromiso de la compañía con los creadores. “Apple Music Radio siempre ha sido un hogar para la narración y el arte. Con este nuevo estudio, reforzamos nuestro compromiso de crear un espacio para que los artistas creen, conecten y compartan su visión”, señaló.

Apple Music lanza un centro global para artistas por su décimo aniversario. (Foto: Apple)

Un ecosistema para la creación artística

El nuevo estudio de Apple Music cuenta con tres plantas y más de 15,000 pies cuadrados. Entre sus instalaciones se incluyen:

Dos estudios de radio con reproducción de audio espacial envolvente y configuraciones adaptables para entrevistas, conversaciones informales o actuaciones improvisadas.

Un estudio de sonido de 370 metros cuadrados para presentaciones en vivo, grabaciones multicámara, eventos para fans y proyecciones.

Una sala de mezcla de Audio Espacial con sistema de altavoces PMC 9.2.4 para producciones de alta calidad.

Un laboratorio de fotografía y redes sociales, sala de edición y sala verde para creación de contenido en tiempo real.

Cabinas privadas para composición, grabación de podcasts y entrevistas.

El “A-List Corridor” y el “Archive Corridor”, donde se exhiben imágenes y obras relacionadas con momentos clave de la historia de Apple Music.

La aplicación se puede descargar gratis desde Microsoft Store. (Apple)

Proyección internacional

Este nuevo centro en Los Ángeles se sumará a una red global de espacios creativos que Apple Music ya opera en ciudades como Nueva York, Tokio, Berlín, París y Nashville. La compañía planea ampliar esta red con nuevos estudios en el futuro, con el objetivo de seguir transformando la forma en que la música se crea, se vive y se comparte.

Desde su lanzamiento, Apple Music ha apostado por experiencias que van más allá de la transmisión de canciones, incorporando radio en vivo, conciertos exclusivos, interacción directa con artistas y creación de contenidos originales.

FILE PHOTO: Logo of an Apple store is seen in Washington, U.S., January 27, 2022. REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

Apple Music Radio: una década de conexión

Apple Music Radio ha sido uno de los pilares del servicio desde su origen. Transmite en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de forma gratuita en todo el mundo. Combina estrenos globales, entrevistas íntimas, programas especiales y actuaciones sorpresa para acercar a los oyentes a la música que les apasiona.

Zane Lowe, director creativo global y locutor de Apple Music, recordó el lanzamiento de Beats 1, la emisora que dio inicio a este concepto. “Fue un acto de fe, la primera emisora de radio global en vivo para un mundo digital. Queríamos un lugar donde los artistas contaran sus historias y los fans se sintieran conectados. Diez años después, sigue siendo eso y más. Estoy tan emocionado por lo que está por venir como lo estaba el primer día”, afirmó.