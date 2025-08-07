OpenAI lanza GPT-5 con 4 versiones enfocadas en distintos usos: el modelo IA va más allá de las respuestas

Para el usuario promedio, GPT-5 se encuentra incorporado dentro de ChatGPT. (Composición Infobae: laxmedellin.com / OpenAI)

OpenAI ha presentado oficialmente GPT-5, su modelo más avanzado hasta el momento, marcando un nuevo hito en el desarrollo de inteligencia artificial. Disponible para todos los usuarios de ChatGPT y para desarrolladores mediante API, este modelo unifica capacidades multimodales, razonamiento estructurado y memoria persistente en una sola arquitectura.

Más allá de sus avances técnicos, GPT-5 está diseñado para operar como un agente autónomo, ejecutando tareas con mínima supervisión humana.

GPT-5: una arquitectura completamente integrada

GPT-5 no es una simple mejora de versiones anteriores. El modelo reúne lo mejor de GPT-4 y o3 en una estructura renovada, con una ventana de contexto de hasta un millón de tokens, ideal para procesar grandes volúmenes de información.

Implementación del código de GPT-5 desarrollado por OpenAI. (OpenAI)

Sus capacidades incluyen comprensión de texto, imágenes, audio y video, con soporte para herramientas como SORA, lo que lo convierte en una IA verdaderamente multimodal.

La memoria persistente también permite mantener la continuidad entre sesiones, y su razonamiento estructurado ofrece respuestas más coherentes incluso en tareas complejas, anticipando explicaciones de sus decisiones.

4 versiones especializadas para cada necesidad

OpenAI ha lanzado cuatro versiones adaptadas a distintos usos:

GPT-5: pensado para tareas lógicas de alto nivel.

GPT-5 Mini: ideal para quienes buscan eficiencia de coste.

GPT-5 Nano: enfocado en velocidad y baja latencia.

GPT-5 Chat: optimizado para conversaciones contextuales y entornos empresariales.

Todas están disponibles desde el primer día tanto en la API como en GitHub Models, lo que permite a los desarrolladores integrarlas fácilmente en sus sistemas.

Uso de GPT-5 de OpenAI. (OpenAI)

Para el usuario promedio, GPT-5 se encuentra incorporado dentro de ChatGPT. Quienes usan el servicio gratuito acceden al modelo con opciones básicas, mientras que los suscriptores de los planes Plus disponen de versiones más completas o avanzadas.

Ventajas para desarrolladores al utilizar GPT-5

El impacto de GPT-5 en el entorno de desarrollo es notable. En benchmarks como SWE-Bench y Aider Polyglot, ha superado a modelos anteriores resolviendo tareas complejas de codificación con menos instrucciones. GPT-5 es capaz de:

Generar código limpio y mejorar la presentación visual del frontend.

Depurar grandes repositorios con mayor agilidad.

Realizar llamadas a funciones en formatos abiertos, como SQL o shell.

Ajustar el nivel de detalle y el esfuerzo de razonamiento según se requiera.

En cuanto a costos, OpenAI ha adoptado una estructura de precios competitiva:

Entrada: 1,25 €/millón de tokens (con descuentos de hasta 90% por caché).

Salida: 10 €/millón de tokens.

GPT-5 de OpenAI. (OpenAI)

Con esta nueva generación, OpenAI se acerca más a su objetivo de desarrollar una inteligencia artificial general (AGI). GPT-5 representa no solo una evolución técnica, sino también una redefinición del modo en que interactuamos con las máquinas: más intuitivo, más eficiente y más humano.

Cómo los desarrolladores aprovechan ChatGPT para programar más rápido

ChatGPT se ha convertido en una herramienta fundamental para los desarrolladores, ya que les permite acelerar procesos, resolver problemas complejos y mejorar la calidad de su código. Gracias a sus capacidades avanzadas de procesamiento del lenguaje natural, muchos lo utilizan como asistente de programación para depurar errores, generar funciones o traducir fragmentos de código entre lenguajes.

Uno de sus usos más comunes es la automatización de tareas repetitivas. Los desarrolladores pueden crear scripts, diseñar estructuras de bases de datos o generar documentación técnica con solo proporcionar una breve descripción del proyecto.

Los desarrolladores utilizan ChatGPT como asistente de programación para depurar errores, generar funciones, etc. (Foto: Especial)

Además, ChatGPT es capaz de explicar líneas de código paso a paso, lo que lo convierte en una herramienta útil tanto para profesionales como para quienes están en proceso de aprendizaje.

También es valioso en entornos colaborativos, donde sirve como apoyo para prototipar ideas rápidamente o revisar código de forma preliminar. Su integración con entornos de desarrollo y APIs facilita aún más su adopción, permitiendo que forme parte activa del flujo de trabajo diario de muchos equipos de software.