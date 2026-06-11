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Por qué no puedo enviar un mensaje en el Mundial si tengo todas las barras de la red altas

La cobertura indica que el móvil está conectado a la red, pero eso no garantiza que haya capacidad suficiente para transmitir datos

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internet - Mundial 2026 - celulares- cobertura - tecnología - 11 de junio
Los móviles seleccionan por defecto 5G o 4G, pero en eventos multitudinarios esas bandas concentran a casi todos los usuarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Tener todas las barras de cobertura en el móvil y no poder enviar un solo mensaje es una de las situaciones más frustrantes que se viven en un estadio durante el Mundial 2026, en un concierto o en cualquier evento con miles de personas concentradas en el mismo lugar.

La cobertura indica que el móvil está conectado a la red, pero eso no garantiza que haya capacidad suficiente para transmitir datos. Son dos cosas distintas, y confundirlas lleva a pensar que el problema es del dispositivo cuando en realidad está en la infraestructura.

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Por qué el internet no funciona en eventos masivos aunque tengas señal

Cada antena de telefonía tiene una capacidad máxima de datos que puede gestionar al mismo tiempo. Cuando miles de usuarios intentan subir fotos, enviar videos por WhatsApp o buscar una dirección en Google Maps de forma simultánea, esa capacidad se agota por completo.

El partido inaugural del Mundial de 2026 lo protagonizan las selecciones de México y Sudáfrica. REUTERS/Eloisa Sanchez
El partido inaugural del Mundial de 2026 lo protagonizan las selecciones de México y Sudáfrica. REUTERS/Eloisa Sanchez

El resultado es que la red aparece disponible, las barras siguen en pantalla, pero el tráfico de datos está colapsado. Es el mismo fenómeno que ocurre con un router doméstico: la velocidad contratada no varía, pero se reparte entre todos los dispositivos conectados. Si 10 personas descargan archivos a la vez, cada una recibe una fracción mínima del ancho de banda total.

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En un estadio o en un recinto de conciertos, el problema se multiplica de forma exponencial. Decenas de miles de personas comparten las mismas antenas, y la saturación hace que incluso las operaciones más simples, como enviar un mensaje de texto con datos, se vuelvan imposibles.

La responsabilidad de resolver esto recae en las compañías telefónicas, que deberían reforzar la infraestructura en esos puntos. Mientras no lo hagan, el margen de maniobra del usuario es limitado.

4G - 5G - red - celular - tecnología - 3 de marzo
Usar 4G o 3G en lugar de 5G puede dar mejor velocidad real en eventos masivos, porque aunque son redes más lentas, están menos saturadas de usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer cuando internet no carga en un concierto o partido

Dentro de ese margen limitado, hay algunas acciones que pueden mejorar la situación sin garantías absolutas.

Activar el modo avión durante 10 o 15 segundos y desactivarlo obliga al móvil a desconectarse y buscar señal de nuevo. En ese proceso, el dispositivo puede engancharse a una antena diferente o menos saturada, lo que en ocasiones mejora la conexión sin necesidad de moverse del sitio. Repetir la operación al cambiar de zona dentro del recinto también puede dar resultado.

Cambiar manualmente el tipo de red es otra opción. Los móviles seleccionan por defecto 5G o 4G, pero en eventos multitudinarios esas bandas concentran a casi todos los usuarios.

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La mejor estrategia frente a la saturación de red es anticiparse a ella antes de llegar al recinto deportivo. (Gemini)

Bajar la configuración a 4G o incluso a 3G desde los ajustes del dispositivo puede parecer un retroceso, pero si hay menos gente en esa frecuencia, la velocidad real que se obtiene puede ser mayor que en una red teóricamente más rápida pero completamente colapsada.

Moverse unos metros hacia zonas con menos densidad de personas también influye. No hace falta abandonar el evento; basta con alejarse hacia un lateral, una salida o un pasillo menos concurrido. El cuerpo humano absorbe y bloquea las señales de radio, por lo que una concentración densa de personas genera interferencias que degradan aún más la conexión disponible.

Cómo aprovechar la conexión de otro operador en eventos con mucha gente

Cada operadora suele conectarse a antenas distintas, lo que explica que en el mismo sitio un amigo tenga internet y otro no pueda cargar nada. Si alguien del grupo tiene conexión, activar el punto de acceso móvil, también llamado modo router o tethering, permite que otros se conecten a sus datos.

El inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 despierta una pregunta central entre los fanáticos del fútbol: dónde ver los 104 partidos de manera segura. REUTERS/Eloisa Sanchez
El inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 despierta una pregunta central entre los fanáticos del fútbol: dónde ver los 104 partidos de manera segura. REUTERS/Eloisa Sanchez

Esta solución depende de la suerte y del operador de cada usuario, pero en la práctica funciona con frecuencia. La clave está en identificar rápido quién tiene señal y compartirla antes de que esa antena también se sature.

Por otro lado, la mejor estrategia frente a la saturación de red es anticiparse a ella antes de llegar al recinto deportivo.

Descargar con antelación las entradas, los mapas del lugar, las instrucciones de transporte y cualquier otra información necesaria elimina la dependencia de la conexión en el momento más crítico. Si el grupo va junto, acordar un punto de encuentro físico antes de entrar evita problemas si alguien se queda sin cobertura durante el evento.

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