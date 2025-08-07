Glosario de tecnología: qué significa Computador

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los años venideros seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué significa Computador

Un computador (también llamado ordenador o PC) es una máquina electrónica que ejecuta una serie de órdenes con el fin de facilitar tareas o incluso dar entretenimiento.

Como resumen, se puede resaltar que un computador procesa y ejecuta las órdenes que recibe para poder llevar a cabo un fin específico.

Historia y evolución del computador

Al hablar del ordenador, se debe saber que existe una gran y larga historia de distintos personajes y equipos que contribuyeron al desarrollo de lo que hoy se maneja como computador.

Se debe tomar en cuenta la creación de los algoritmos, además de las primeras máquinas complejas como pueden ser algunas calculadoras. Esto último sucede dentro del año 1600.

Ya a partir del año 1800 se comienzan a ver los primeros intentos por crear un computador, cosa que aumentó la velocidad con la que aparecieron nuevos inventos como la primera calculadora automática, o incluso el primer equipo construido por la empresa IBM.

Como ya se mencionó antes, existen una gran cantidad de personas que han puesto su grano de arena para el desarrollo de lo que es una PC. Ya sea mediante investigaciones o incluso invenciones; todos han contribuido en algo.

A continuación, se nombrarán algunos de ellos:

Ada Lovelace. Charles Babbage. Alan Turing. John Von Neumann. Grace Murray Hopper. Evelyn Berezin. Tim Berners-Lee. Blaise Pascal.

Componentes de un computador

Al tratarse de un equipo que ha ido evolucionando con el paso de los años (Y que lo seguirá haciendo), existen una gran cantidad de componentes para lo que se conoce como ordenador

Unidad central de procesamiento (CPU)

La unidad central de procesamiento es aquella que como su nombre lo dice, tiene la capacidad de realizar todos los procesos. La CPU consta de tres partes:

Unidad aritmética lógica. Diseñada para llevar a cabo las operaciones aritméticas y las operaciones lógicas. Unidad de control. Monitorea la dirección de las posiciones en memoria que tienen la instrucción a realizar. Recupera información para colocarla en la unidad aritmética lógica y muchas cosas más. Registros. En este caso, se encuentran los registros no accesibles, accesibles, de uso específico y de uso general.

Memorias

En este apartado se incluyen cosas como la memoria RAM, que es un tipo de memoria volátil que sirve como soporte para la CPU.

De igual forma, también se incluye todo lo que esté relacionado con el almacenamiento de información. Nótese como un disco duro o incluso un pendrive.

Dispositivos de entrada y salida

Al hablar de los dispositivos o periféricos de entrada y salida se debe acotar qué funciones tienen.

Los de entrada permiten el ingreso de la información a lo que sería la PC, de tal manera que permite que un usuario pueda ingresar letras, números o cualquier dato que crea importante (o que necesite).

Por el contrario, los de salida hacen posible que la información salga de la computadora, ya sea por medios visuales o auditivos.

Buses

Los elementos que tiene un ordenador están conectados por buses que, sin ir demasiado lejos, son los encargados de interconectar las principales como el CPU o la memoria RAM.

A su vez, existen tres tipos de buses que destacan por la función que cumplen

Direcciones. Este tipo da la posibilidad de escoger la dirección del dato, o incluso elegir el periférico que se quiere utilizar. Control. Se encarga exclusivamente del funcionamiento interno y externo del CPU. Datos. En este caso, este tipo de bus contiene la información que recorre o se maneja en el sistema.

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece distintos beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado primordial.

Asimismo, facilita la comunicación instantánea y la conexión con personas de todo el mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un paso hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el camino hacia el descubrimiento de nuevas posibilidades y aprendizajes.