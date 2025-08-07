Tecno

ElevenLabs presenta generador de música con IA para uso comercial

El sistema también ofrece la posibilidad de editar la canción completa o por secciones específicas

Rafael Montoro

Eleven Music ofrece diferentes niveles
Eleven Music ofrece diferentes niveles de uso.

ElevenLabs ha lanzado Eleven Music, una innovadora plataforma que permite crear canciones con calidad de estudio mediante inteligencia artificial, pensada para ser utilizada en proyectos comerciales. La herramienta ha sido desarrollada en colaboración con artistas, sellos discográficos y editoriales, lo que garantiza su compatibilidad legal para su uso en anuncios, redes sociales, videojuegos, pódcast y más.

Gracias a su interfaz basada en lenguaje natural, los usuarios pueden generar música escribiendo instrucciones en distintos idiomas —como español, inglés, alemán o japonés— y definir con precisión el género, estilo y estructura de la pieza.

El sistema no solo produce pistas instrumentales o vocales, sino que también ofrece la posibilidad de editar la canción completa o por secciones específicas, lo que brinda un control creativo detallado.

La herramienta ha sido desarrollada
La herramienta ha sido desarrollada en colaboración con artistas, sellos discográficos y editoriales.

En cuanto a licencias, Eleven Music ofrece diferentes niveles de uso. En los planes starter+, se permite el uso comercial en múltiples formatos, con excepción del streaming y medios exclusivos para empresas como televisión o radio.

Los planes creator to scale también permiten un uso comercial amplio, aunque excluyen aplicaciones reservadas a grandes distribuidoras. Con estas opciones, Eleven Music se posiciona como una herramienta versátil tanto para creadores independientes como para equipos profesionales.

ElevenLabs permite generar voces con IA desde el celular

ElevenLabs ha lanzado una aplicación móvil —disponible para dispositivos iOS y Android— que permite generar voces en off con calidad profesional directamente desde el celular. Esta herramienta, basada en los modelos más avanzados de texto a voz, facilita la creación de audios realistas con múltiples matices, ideal para narraciones, contenido educativo, videos o publicaciones en redes sociales.

La nueva aplicación para smartphones
La nueva aplicación para smartphones de ElevenLabs.

Uno de los grandes avances de esta aplicación es la integración del modelo Eleven v3 (alfa), capaz de generar discursos que suenan naturales gracias a sus inflexiones, pausas y variaciones emocionales. Además, puede recrear conversaciones con más de un hablante, ampliando su utilidad en distintos contextos comunicativos.

El uso es sencillo y ágil: el usuario introduce el texto deseado, elige una de las miles de voces disponibles y, en segundos, obtiene un archivo de audio listo para su uso. La interfaz está pensada para funcionar de manera fluida en móviles, lo que mejora la experiencia del usuario y agiliza el flujo de trabajo.

La aplicación ofrece acceso gratuito con un límite de aproximadamente 10 minutos de audio, permitiendo probar sus funciones antes de pasar a planes de pago. Esta opción resulta especialmente útil para creadores de contenido que desean resultados profesionales sin necesidad de contar con equipos costosos ni experiencia técnica avanzada.

La aplicación ofrece acceso gratuito
La aplicación ofrece acceso gratuito con un límite de aproximadamente 10 minutos de audio.

Páginas para crear voces sintéticas realistas a partir de texto

La generación de voces sintéticas realistas a partir de texto ha avanzado de forma notable gracias al desarrollo de inteligencia artificial y aprendizaje profundo. Actualmente existen diversas páginas web especializadas en la creación de voces sintéticas con alta calidad, utilizadas en ámbitos como la producción audiovisual, la educación y la accesibilidad.

Entre las plataformas más reconocidas se encuentra ElevenLabs, que permite transformar texto escrito en voces naturales y expresivas, adaptando entonación, ritmo y acento. Otra opción destacada es Play.ht, que ofrece una amplia variedad de voces en distintos idiomas y permite personalizar parámetros como velocidad y tono para ajustarse a diferentes necesidades.

También sobresale Murf.ai, que posibilita generar locuciones profesionales y editar detalles como pausas o énfasis.

Murf.IA es una avanzada plataforma
Murf.IA es una avanzada plataforma de inteligencia artificial que no solo imita, sino que supera la calidad de la voz humana.

Estas páginas funcionan mediante modelos entrenados con grandes bases de datos de voz humana, lo que permite reproducir matices y emociones de manera convincente. El usuario solo debe ingresar el texto, seleccionar la voz preferida y descargar el archivo resultante, lo que facilita su integración en videos, pódcasts o presentaciones.

Como es sabido, estas herramientas han democratizado la producción de contenido sonoro profesional, brindando soluciones eficaces para personas y empresas de cualquier tamaño.

