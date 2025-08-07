Tecno

Uno de cada cuatro empleos en el mundo está potencialmente expuesto a la IA, según la OIT

El informe identificó los sectores y perfiles más vulnerables, con especial énfasis en economías desarrolladas y en la necesidad de políticas de transición

La inteligencia artificial ya transforma los empleos según la Organización Internacional del Trabajo

La irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito laboral ya no es una teoría, es una realidad que comienza a transformar los cimientos del empleo en el mundo. Así lo confirmó un reciente estudio elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) junto al Instituto Nacional de Investigación de Polonia (NASK), que logró identificar que uno de cada cuatro empleos a nivel global está potencialmente expuesto a la IA generativa.

Aunque la investigación estableció que la transformación, más que la eliminación, parece ser el resultado predominante.

En el índice, denominado Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure, aparece una evaluación global más detallada hasta el momento sobre el impacto que la IA generativa podría tener sobre distintas ocupaciones.

El desafío de la inteligencia artificial: transformar el empleo sin perder el factor humano

Paweł Gmyrek, investigador principal de la OIT y autor del informe, remarcó la necesidad de herramientas prácticas para anticipar y planificar el futuro del trabajo, destacando que el índice combina la revisión experta y la perspectiva humana con capacidades avanzadas de IA generativa.

El objetivo es que los países puedan anticipar escenarios y plantear políticas específicas para proteger a los trabajadores y sus derechos laborales.

Quienes se ven más impactados en el trabajo por la IA

Entre los datos destacados, el informe revela que la exposición a la inteligencia artificial varía según el nivel de ingresos de los países. En las economías de altos ingresos, el 34 % de los empleos está potencialmente en riesgo, una cifra que se reduce significativamente en economías de ingresos medios y bajos.

Uno de cada cuatro empleos, en riesgo por la automatización: la Organización Internacional del Trabajo alerta sobre el avance de la inteligencia artificial

Este impacto diferencial también se refleja en la brecha de género: en los países con mayores ingresos, el 9,6 % del empleo femenino se sitúa en ocupaciones susceptibles de automatización frente al 3,5 % en el empleo masculino.

Las ocupaciones administrativas figuran entre las más vulnerables, ya que la inteligencia artificial generativa puede asumir con eficacia actividades repetitivas y de carácter rutinario. A la vez, los desarrollos recientes en IA incrementan el nivel de exposición en profesiones que requieren capacidades cognitivas, especialmente en ámbitos altamente digitalizados como los medios, la tecnología y las finanzas.

Limitaciones y oportunidades de la IA generativa

El estudio subraya que la automatización total sigue siendo improbable en la mayoría de los empleos. Muchas tareas todavía requieren intervención humana y criterios de decisión que, por el momento, no pueden ser replicados por algoritmos. Factores como la infraestructura tecnológica insuficiente y las brechas en formación profesional condicionan la velocidad y el alcance de la adopción de la IA en el mundo laboral.

Marek Troszynski, experto sénior de NASK y coautor del informe, destacó que el nuevo índice sirve para focalizar dónde la IA generativa podría tener mayor impacto, lo que permitirá a los países diseñar estrategias de adaptación más precisas.

La Organización Internacional del Trabajo y el Instituto Nacional de Investigación de Polonia presentan una herramienta que analiza riesgos y ayuda a anticipar los cambios en el mundo laboral derivados de la inteligencia artificial generativa

El análisis de la OIT y NASK enfatiza la importancia de desarrollar políticas públicas que acompañen las transiciones laborales, garanticen la formación continua y busquen la transformación, no la eliminación, de los trabajos. Recomienda un diálogo activo entre gobiernos, representantes empresariales y de trabajadores para promover estrategias inclusivas que mejoren la calidad del empleo y refuercen la protección social.

Si bien la inteligencia artificial abre nuevas oportunidades en términos de productividad y eficiencia, también plantea el reto de conservar el elemento humano en la toma de decisiones y en tareas que requieren creatividad, empatía o asesoramiento personal.

El impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo ya está en marcha y afecta especialmente a las economías más desarrolladas y a los colectivos más vulnerables. El reto radica en transformar esta exposición en una oportunidad para fortalecer la calidad del empleo y empoderar a la fuerza laboral frente a los nuevos desafíos tecnológicos.

