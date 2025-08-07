Cuándo se podrá actualizar a Samsung One UI 8 Beta y qué celulares Galaxy son compatibles

La empresa informó que la versión beta estará disponible para un mayor número de usuarios. REUTERS/Kim Hong-Ji

Samsung One UI 8, la nueva versión de su interfaz, ya está disponible para los Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Flip7 FE y la familia Galaxy S25.

Ahora, la compañía ha anunciado que la beta se expandirá a más usuarios, quienes podrán probar las novedades de One UI 8 junto a Android 16 antes del lanzamiento oficial.

De acuerdo con Samsung:

Los Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra tendrán acceso a la beta desde la semana del 11 de agosto.

Los Galaxy Z Fold6 y Z Flip6 también podrán acceder a partir de esa misma fecha.

Los Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Z Fold5, Z Flip5, A36 5G, A55 5G, A35 5G y A54 podrán unirse a la beta pública en septiembre.

Los interesados pueden inscribirse a través de la app Samsung Members, aunque la disponibilidad puede variar según el país.

“La actualización sienta las bases para incorporar funciones multimodales avanzadas a más dispositivos Galaxy de diversos formatos, junto con experiencias Galaxy AI más intuitivas que simplifican las rutinas diarias”, explica la compañía tecnológica surcoreana.

Cuándo se lanzará la versión oficial de One UI 8

En septiembre, Samsung presentará oficialmente One UI 8, una versión que incluirá las sugerencias y comentarios recopilados durante el programa beta. La actualización comenzará con los dispositivos de la serie Galaxy S25 y se irá extendiendo progresivamente a otros modelos compatibles.

Además, One UI 8 Watch llegará a más relojes Galaxy, más allá de la serie Galaxy Watch8, hacia finales de este año. Esta expansión permitirá que más usuarios disfruten de nuevas funciones de salud y una interfaz de reloj inteligente más intuitiva y refinada.

One UI 8 integra IA avanzada y funciones multimodales que entienden el contexto del usuario en tiempo real (Samsung)

Qué novedades trae Samsung One UI 8

One UI 8 incorpora funciones de inteligencia artificial mejoradas, con capacidades multimodales que permiten comprender el contexto del usuario en tiempo real y facilitar interacciones más naturales.

Al utilizarse junto con los Galaxy Buds3 o Buds3 Pro, es posible activar el asistente Gemini de Google mediante comandos de voz o presionando cualquiera de los auriculares.

Esta versión de la interfaz está optimizada para adaptarse a distintos dispositivos Galaxy y busca mejorar la productividad, la eficiencia y ofrecer sugerencias personalizadas basadas en el uso del dispositivo.

Samsung One UI es la interfaz personalizada que la empresa surcoreana añade al sistema operativo Android en sus dispositivos móviles. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo

Qué es Samsung One UI

Samsung One UI es la capa de personalización que la compañía surcoreana incorpora sobre el sistema operativo Android en sus dispositivos móviles. Diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, One UI organiza los elementos en pantalla de forma clara y accesible, facilitando la navegación con una sola mano y ofreciendo una experiencia más fluida.

Incluye funciones exclusivas de Samsung, como herramientas de productividad, personalización avanzada, control parental y modos de bienestar digital.

Con cada nueva versión, One UI integra optimizaciones visuales, nuevas funciones y, más recientemente, capacidades de inteligencia artificial para optimizar el rendimiento y adaptar el dispositivo a las necesidades del usuario.

Cuáles son las nuevas funciones de seguridad de Samsung

Una de las funciones de seguridad más destacadas de Samsung es el bloqueo por detección de robo. (Samsung)

Entre las funciones de seguridad más destacadas de Samsung se encuentra el bloqueo por detección de robo, que utiliza inteligencia artificial para reconocer movimientos asociados a un hurto y bloquea automáticamente la pantalla, evitando el acceso no autorizado.

Otra herramienta es el bloqueo sin conexión, que se activa si el dispositivo permanece desconectado de la red por un periodo prolongado, brindando protección incluso sin acceso a internet.

Además, el bloqueo remoto permite al usuario restringir el acceso al dispositivo a distancia mediante su número de teléfono y una verificación rápida, facilitando la recuperación de la cuenta y el acceso a opciones adicionales.

Estas funciones forman parte de una alianza con el Ministerio del Interior del Reino Unido para combatir el robo de móviles, aunque son útiles en cualquier país que busque fortalecer la seguridad de sus dispositivos.