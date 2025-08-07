Cómo eliminar la publicidad de un celular Xiaomi, Infinix y OPPO sin usar apps externas

Los smartphones se han convertido en herramientas esenciales para la vida diaria. No solo permiten estar comunicados, sino también realizar tareas laborales, educativas y de entretenimiento. Sin embargo, algunos modelos incluyen funciones que no siempre son bien recibidas por los usuarios: la publicidad integrada en el sistema.
Esto ocurre especialmente en marcas como Xiaomi, Infinix y OPPO, cuyos equipos, aunque ofrecen buenas características a precios accesibles, incorporan anuncios en su capa de personalización. La publicidad aparece en aplicaciones del sistema, en el navegador e incluso en la pantalla de inicio, afectando la experiencia de uso.
Afortunadamente, este problema tiene solución. Existen ajustes dentro del propio sistema que permiten desactivar estos anuncios sin necesidad de instalar aplicaciones externas ni recurrir a herramientas complejas. A continuación, detallamos cómo hacerlo paso a paso en cada marca.
Cómo quitar los anuncios en celulares Xiaomi
Xiaomi utiliza una capa llamada MIUI (o HyperOS en sus versiones más recientes) que, por defecto, incluye anuncios en apps como Seguridad, Música, Temas y otras. Para desactivarlos, se deben seguir estos pasos:
Paso 1: Desactivar Servicios de Seguridad
- Ir a Ajustes
- Buscar Servicios de Seguridad
- Desactivar la opción
Paso 2: Revocar System Daemon
- Ir a Ajustes > Huellas digitales, datos faciales y bloqueo de pantalla
- Entrar en Autorización y cancelación
- Buscar System Daemon y desactivar
- Presionar Revocar cuando aparezca la ventana emergente
Paso 3: Restablecer ID de publicidad
- Entrar en Seguridad y privacidad > Controles de privacidad
- Tocar en Anuncios
- Seleccionar Restablecer ID de publicidad y confirmar
Estos pasos funcionan tanto en modelos de gama alta como en los más económicos de la marca.
Otros ajustes útiles en Xiaomi
Además de los pasos anteriores, se pueden realizar otros ajustes para bloquear la publicidad:
Desactivar la app msa
- Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones
- Buscar “msa” y desactivar Mostrar notificaciones
- También se puede revocar su autorización desde la sección de Revocación
Quitar sugerencias del launcher
- Mantener presionada una zona vacía del escritorio
- Entrar a Ajustes del launcher
- Desactivar la opción Mostrar sugerencias
Desactivar recomendaciones en apps del sistema
- Ingresar en cada app del sistema (como Seguridad o Música)
- Buscar y desactivar la opción Recibir recomendaciones
Estos cambios ayudan a mejorar la fluidez, privacidad y experiencia general del equipo.
Cómo eliminar publicidad en celulares Infinix
Los teléfonos Infinix también pueden mostrar recomendaciones y anuncios en su interfaz principal. Para desactivarlos:
- Desde la pantalla de inicio, deslizar hacia arriba para ver el menú de aplicaciones
- Tocar los tres puntos en la parte superior derecha y seleccionar Gestionar recomendaciones
- Activar las opciones: Ocultar juegos instantáneos y Ocultar Game Center
- Desactivar la opción Búsqueda personalizada
Este ajuste evita que aparezcan sugerencias no solicitadas, como juegos o apps patrocinadas.
Cómo quitar anuncios en celulares OPPO
En OPPO, es posible desactivar los anuncios desde los ajustes del sistema y el navegador predeterminado:
Desde los ajustes generales
- Ir a Configuración
- Buscar la sección Anuncios o Servicios de publicidad
- Desactivar el interruptor correspondiente
Desde el navegador del sistema
- Ajustes > Google > Anuncios
- Activar la opción Sin anuncios
Desde Google Chrome
- Ajustes > Configuración del sitio
- Desactivar ventanas emergentes, redirecciones y la opción Anuncios
- Activar el modo ahorro de datos, lo que también reduce la carga de publicidad
En apps como Facebook y YouTube
- En Facebook: ir a Configuración > Preferencias de anuncios
- En YouTube: la única opción realmente efectiva es suscribirse a YouTube Premium, ya que actualmente se bloquean los adblockers en la app móvil