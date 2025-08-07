Cómo eliminar la publicidad de un celular Xiaomi, Infinix y OPPO sin usar apps externas

Algunos smartphones traen instalada publicidad en sus apps, lo que es molesto para los usuarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los smartphones se han convertido en herramientas esenciales para la vida diaria. No solo permiten estar comunicados, sino también realizar tareas laborales, educativas y de entretenimiento. Sin embargo, algunos modelos incluyen funciones que no siempre son bien recibidas por los usuarios: la publicidad integrada en el sistema.

Esto ocurre especialmente en marcas como Xiaomi, Infinix y OPPO, cuyos equipos, aunque ofrecen buenas características a precios accesibles, incorporan anuncios en su capa de personalización. La publicidad aparece en aplicaciones del sistema, en el navegador e incluso en la pantalla de inicio, afectando la experiencia de uso.

Afortunadamente, este problema tiene solución. Existen ajustes dentro del propio sistema que permiten desactivar estos anuncios sin necesidad de instalar aplicaciones externas ni recurrir a herramientas complejas. A continuación, detallamos cómo hacerlo paso a paso en cada marca.

Existe una manera de eliminar la publicidad de tu celular.

Cómo quitar los anuncios en celulares Xiaomi

Xiaomi utiliza una capa llamada MIUI (o HyperOS en sus versiones más recientes) que, por defecto, incluye anuncios en apps como Seguridad, Música, Temas y otras. Para desactivarlos, se deben seguir estos pasos:

Paso 1: Desactivar Servicios de Seguridad

Ir a Ajustes

Buscar Servicios de Seguridad

Desactivar la opción

Paso 2: Revocar System Daemon

Ir a Ajustes > Huellas digitales, datos faciales y bloqueo de pantalla

Entrar en Autorización y cancelación

Buscar System Daemon y desactivar

Presionar Revocar cuando aparezca la ventana emergente

Paso 3: Restablecer ID de publicidad

Entrar en Seguridad y privacidad > Controles de privacidad

Tocar en Anuncios

Seleccionar Restablecer ID de publicidad y confirmar

Estos pasos funcionan tanto en modelos de gama alta como en los más económicos de la marca.

Aprende a desactivar la publicidad de tu celular.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros ajustes útiles en Xiaomi

Además de los pasos anteriores, se pueden realizar otros ajustes para bloquear la publicidad:

Desactivar la app msa

Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones

Buscar “msa” y desactivar Mostrar notificaciones

También se puede revocar su autorización desde la sección de Revocación

Quitar sugerencias del launcher

Mantener presionada una zona vacía del escritorio

Entrar a Ajustes del launcher

Desactivar la opción Mostrar sugerencias

Desactivar recomendaciones en apps del sistema

Ingresar en cada app del sistema (como Seguridad o Música)

Buscar y desactivar la opción Recibir recomendaciones

Estos cambios ayudan a mejorar la fluidez, privacidad y experiencia general del equipo.

Así puedes desinstalar la publicidad de tu smartphone Xiaomi. REUTERS/Go Nakamura

Cómo eliminar publicidad en celulares Infinix

Los teléfonos Infinix también pueden mostrar recomendaciones y anuncios en su interfaz principal. Para desactivarlos:

Desde la pantalla de inicio, deslizar hacia arriba para ver el menú de aplicaciones

Tocar los tres puntos en la parte superior derecha y seleccionar Gestionar recomendaciones

Activar las opciones: Ocultar juegos instantáneos y Ocultar Game Center

Desactivar la opción Búsqueda personalizada

Este ajuste evita que aparezcan sugerencias no solicitadas, como juegos o apps patrocinadas.

Infinix tiene publicidad en su sistema operativo que puede ser desactivado.

Cómo quitar anuncios en celulares OPPO

En OPPO, es posible desactivar los anuncios desde los ajustes del sistema y el navegador predeterminado:

Desde los ajustes generales

Ir a Configuración

Buscar la sección Anuncios o Servicios de publicidad

Desactivar el interruptor correspondiente

Desde el navegador del sistema

Ajustes > Google > Anuncios

Activar la opción Sin anuncios

Desde Google Chrome

Ajustes > Configuración del sitio

Desactivar ventanas emergentes, redirecciones y la opción Anuncios

Activar el modo ahorro de datos, lo que también reduce la carga de publicidad

En apps como Facebook y YouTube

En Facebook: ir a Configuración > Preferencias de anuncios

En YouTube: la única opción realmente efectiva es suscribirse a YouTube Premium, ya que actualmente se bloquean los adblockers en la app móvil