Modo WhatsApp de Starlink: así es la tecnología MMS para enviar fotos y videos con internet satelital

La nueva función permite compartir fotos, notas de voz y videos cortos desde teléfonos Samsung y Motorola. (NurPhoto)

Starlink ahora ofrece una herramienta de mensajería para aquellas personas que están en zonas de baja cobertura o sin acceso a redes tradicionales, y la ha lanzado en alianza con T-Mobile. Se trata de MMS, un servicio enviar imágenes, clips de audio y videos cortos aun , y la ha lanzado en alianza con T-Mobile. Se trata de MMS, un servicio enviar imágenes, clips de audio y videos cortos aun cuando se encuentran fuera del alcance de antenas celulares convencionales.

Esta es una opción que está solo disponible para un grupo de usuarios en Estados Unidos que usan este operador móvil y cuentan con teléfonos Samsung o Motorola, por lo que todavía no es algo que esté disponible para todos.

Qué es la función MMS por satélite de Starlink

El sistema T-Satellite se apoya en la red de satélites en órbita baja de Starlink para brindar cobertura a teléfonos móviles estándar, sin la necesidad de hardware especial.

Hasta hace poco, la función satelital solo admitía mensajes de texto simples (SMS) y localización, dejando fuera la posibilidad de compartir archivos multimedia.

La función resulta clave en emergencias, zonas rurales y catástrofes donde falla la red móvil.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la última actualización, los propietarios de ciertos modelos de Samsung y Motorola pueden aprovechar la red satelital para transmitir información más completa y visual, cubriendo necesidades de comunicación en escenarios críticos, como emergencias o actividades al aire libre.

En las pruebas realizadas por medios especializados en el sur de California, la experiencia con MMS satelital superó las expectativas iniciales. Al adentrarse en verdaderas zonas sin señal, el sistema conectó de manera automática el teléfono a la red satelital y notificó al usuario mediante un mensaje de confirmación.

Desde ese momento, fue posible enviar y recibir fotografías, notas de voz y hasta videos vía la aplicación de mensajes predeterminada, sin requerir pasos adicionales ni modificar el uso habitual del teléfono.

Qué se puede hacer y qué no permite la tecnología MMS por Starlink

La capacidad de enviar imágenes y audio representa un paso importante en la evolución de la comunicación móvil en áreas remotas. Michael Kan, periodista de PC MAG, y otros usuarios han compartido que, pese a algunos retrasos inevitables, el envío de fotos, GIFs y clips de voz el uso del servicio fue exitoso en cada intento.

El acceso al MMS satelital es gratuito para planes premium de T-Mobile y tiene costo adicional para otros usuarios. (Foto: Starlink)

El tiempo de espera varió desde unos pocos segundos hasta un máximo de dos minutos para imágenes estándar, tiempo que sigue estando lejos de la inmediatez de las redes terrestres, pero que resulta funcional para situaciones en las que la alternativa sería la incomunicación absoluta.

El envío de videos, si bien técnicamente posible, afronta mayores limitaciones. Los archivos deben ser muy breves: videos de aproximadamente cinco segundos llevaron más de diez minutos para transmitirse, e incluso algunos requirieron hasta veinte minutos.

Esta latencia hace que la función de video no sea la más apropiada para situaciones urgentes o en las que el tiempo es crítico, y el consumo de batería durante la transmisión prolongada también puede ser relevante en expediciones o eventos al aire libre.

Otra restricción actual importante es la compatibilidad de dispositivos. Por ahora, los beneficiarios de la función MMS por satélite de T-Mobile son los usuarios de Samsung y Motorola con modelos recientes y actualizados.

No se encuentra disponible en los iPhone (modelos 13 a 16), aunque T-Mobile ha manifestado su intención de expandir la compatibilidad próximamente. El despliegue inicial está pensado como complemento para situaciones de emergencia o zonas rurales y no como un reemplazo de la cobertura celular tradicional.

La conexión satelital de Starlink permite mantener comunicación incluso dentro de automóviles en áreas remotas. (Composición Infobae)

A nivel de cobro y acceso, la función no está abierta de manera indiscriminada: quienes estén bajo los planes premium Experience Beyond y Go5G Next acceden al servicio sin costo extra, mientras que el resto de personas debe pagar un adicional de 10 dólares al mes. Además, usuarios de otras operadoras pueden contratar el servicio, previa consulta y registro en puntos de venta de T-Mobile.

En qué casos es útil MMS de Starlink

La reacción del público ha mostrado la relevancia de contar con este tipo de soluciones en entornos extremos o frente a catástrofes donde la red móvil falla. Poder compartir una imagen de una lesión, enviar un panorama de una zona afectada por un desastre natural o simplemente hacer llegar la ubicación a familiares y servicios de apoyo se vuelve posible gracias a esta tecnología.

Quienes no lo han probado señalan que aunque los retrasos en la transmisión son notorios y las limitaciones de tamaño podrían frustrar a quien espera una experiencia fluida como la urbana, la fiabilidad en la entrega de mensajes y la capacidad ampliada de contar lo que sucede a través de archivos multimedia aportan un valor incuestionable.

Además, añaden que la conexión se mantiene incluso dentro de un automóvil y no es imprescindible apuntar el móvil al cielo para conservar la comunicación, siempre y cuando se cuente con suficiente visibilidad del cielo para que el satélite pueda enlazarse.