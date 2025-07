Cómo activar el modo Kimetsu no Yaiba en WhatsApp

Kimetsu no Yaiba permite personalizar el ícono de WhatsApp con imágenes de la serie en Android. (Créditos: Crunchyroll)

Kimetsu no Yaiba, también conocida como Demon Slayer o Guardianes de la Noche en español, se ha consolidado como uno de los nombres más fuertes en el universo del anime y está cerca de lanzar su nueva película. Por eso los fanáticos pueden llevar su amor por la serie a WhatsApp.

Aunque Meta no lanzo un modo o configuraciones especiales sobre este anime, sí es posible personalizar algunos aspectos de la aplicación para adaptarse al diseño y personajes que tiene esta producción que es un fenómeno mundial.

Cómo personalizar el ícono de WhatsApp en el modo Kimetsu no Yaiba

El modo Kimetsu no Yaiba consiste en una personalización visual del ícono de WhatsApp. Es un cambio estético que sustituye el tradicional logo de la aplicación por una imagen relacionada con la obra de Koyoharu Gotouge.

Este proceso, que ha ganado popularidad entre usuarios de dispositivos con sistema operativo Android, permite exhibir la afición por el universo de cazadores de demonios directamente en el teléfono móvil.

Nova Launcher es la aplicación recomendada para cambiar el ícono de WhatsApp por uno de Kimetsu no Yaiba. (REUTERS/Dado Ruvic)

Esta modificación utiliza aplicaciones de terceros, en particular Nova Launcher, un popular software categorizado como “launcher” o lanzador. Este tipo de aplicaciones otorga libertad para modificar la apariencia de la interfaz principal del celular, desde fondos de pantalla y estilos de letra hasta los íconos de las apps más utilizadas.

Cabe subrayar que la modificación se limita al aspecto visual. Cambiar el logo de WhatsApp no implica variaciones en las funciones internas de la plataforma. Se trata de una intervención legítima pero no oficial, que no compromete la seguridad o funcionamiento del servicio, aunque requiere ciertas precauciones al instalar apps desarrolladas fuera del ecosistema de Meta, la empresa responsable de WhatsApp, Facebook e Instagram.

Para llevar a cabo esta personalización especial en WhatsApp, es necesario seguir una serie de pasos sencillos con la ayuda de Nova Launcher. Las indicaciones, válidas exclusivamente para usuarios de Android, contemplan los siguientes movimientos:

La película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito arrasa en Japón con récord de taquilla. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Ingresar a Google Play Store y descargar la aplicación Nova Launcher. Es fundamental instalar solo la versión oficial para evitar riesgos de seguridad. Abrir la app y configurarla como lanzador predeterminado. Esto permitirá tomar control de la pantalla principal del dispositivo y habilita la personalización de los distintos íconos. Buscar en internet, o generar mediante inteligencia artificial, una imagen alusiva al universo Kimetsu no Yaiba combinada con el ícono de WhatsApp. El archivo debe estar en formato PNG y contar con transparencia para mantener el efecto visual adecuado. En la pantalla principal del celular, pulsar unos dos segundos sobre el ícono de WhatsApp. Aparecerá un menú flotante con la opción “Editar”. Seleccionar de nuevo el logo, elegir la opción para utilizar una foto y buscar la imagen descargada previamente. Ajustar su tamaño según preferencia y pulsar en “Listo”.

Completar este proceso permitirá que el ícono estándar de WhatsApp luzca una imagen del mundo de Kimetsu no Yaiba, como referencia a personajes clave —Tanjiro Kamado, Nezuko, o elementos emblemáticos de la serie—.

Cuándo llega Kimetsu no Yaiba a los cines en Latinoamérica

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito ya ha generado un verdadero fenómeno en Japón desde su lanzamiento el 18 de julio de 2025, registrando una recaudación récord de 11,13 millones de dólares tan solo en el primer día y convocando a más de 1,1 millones de espectadores. En su primer fin de semana, la película alcanzó los 37,3 millones de dólares con casi 4 millones de entradas vendidas.

El estreno de Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito en Latinoamérica será el 11 de septiembre de 2025. (Créditos: YouTube / Sony Pictures Entertainment)

Para los seguidores de Kimetsu no Yaiba en América Latina, la espera concluirá el 11 de septiembre de 2025, fecha confirmada de estreno en países como México, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú, Uruguay y Paraguay, según indicó Crunchyroll. En España, el estreno tendrá lugar el 12 de septiembre.