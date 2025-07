Entre el temor y la transformación: el verdadero impacto de la IA en el empleo

El enfoque colaborativo entre humanos y máquinas se ha convertido en una de las principales apuestas de empresas tecnológicas como Microsoft. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 54% de los trabajadores estadounidenses considera que la inteligencia artificial (IA) generativa representa un “riesgo significativo” de despidos generalizados, según una encuesta reciente de PYMNTS. Esta inquietud, compartida por más de la mitad de la fuerza laboral, refleja el temor creciente ante la rápida adopción de tecnologías disruptivas en el entorno laboral.

Sin embargo, datos emergentes y testimonios de líderes de la industria sugieren que la IA generativa no solo plantea desafíos, sino que también abre oportunidades inéditas para la productividad y la creación de nuevos roles.

De acuerdo con un informe del Pew Research Center, el 52% de los trabajadores estadounidenses se declara “preocupado” por el impacto futuro de la IA generativa en sus carreras profesionales. A pesar de estos temores, la evidencia apunta a que la colaboración entre humanos y máquinas podría redefinir el trabajo, más allá del simple reemplazo laboral.

Productividad en aumento gracias a la IA

A pesar de la preocupación generalizada, los datos recogidos por PYMNTS revelan un panorama más matizado. El 82% de los trabajadores que utilizan IA generativa al menos una vez por semana afirma que esta tecnología incrementa su productividad.

Un estudio realizado por investigadores de las universidades de Stanford, George Mason y Clemson, respalda esta tendencia. Según el informe, los empleados que emplean herramientas de IA reportan una triplicación de su productividad. Tareas que antes requerían 90 minutos pueden completarse en solo 30 minutos con la ayuda de la IA generativa.

De acuerdo con el análisis de PYMNTS, la integración de la IA en el entorno laboral no solo beneficia a los empleados, sino que también puede generar resultados más rentables para las empresas.

Colaboración humano-IA: el caso de Copilot y el ‘agente jefe’

El enfoque colaborativo entre humanos y máquinas se ha convertido en una de las principales apuestas de empresas tecnológicas como Microsoft. Copilot de Microsoft se presenta como un “compañero de IA” diseñado para integrarse con las herramientas de productividad que millones de personas ya utilizan a diario, como el paquete Microsoft 365.

Colette Stallbaumer, cofundadora de WorkLab y directora general de Copilot en Microsoft, sostiene que “una persona con IA ahora supera a un equipo sin ella, pero un equipo que utiliza IA supera a todos”.

Stallbaumer explica que Copilot acompaña a los empleados en su trabajo, comprende los datos de la organización y permite crear y configurar “agentes” que actúan en nombre del usuario. Estos agentes de IA son programas capaces de realizar tareas específicas y alcanzar objetivos definidos, funcionando como asistentes personales inteligentes.

Por ejemplo, un profesional de ventas puede emplear un agente para redactar una solicitud de propuesta y otro para identificar clientes potenciales en una base de datos, coordinando ambos para maximizar resultados.

El concepto de ‘agente jefe’ surge en este contexto como una nueva función para los gerentes humanos, quienes supervisan y coordinan el trabajo de los agentes de IA. Según Stallbaumer, los empleados de empresas que cuentan con equipos de agentes humanos muestran mayores niveles de satisfacción laboral, lo que sugiere que la colaboración con la IA puede mejorar el ambiente de trabajo y la motivación.

Aplicaciones prácticas de los agentes de IA y mejora de competencias

La implementación de agentes de IA en el entorno laboral ya ofrece ejemplos concretos de cómo estas herramientas pueden transformar la rutina diaria. Los agentes pueden interactuar con clientes a través de chatbots, gestionar agendas, analizar grandes volúmenes de datos y adaptar su comportamiento en función de las necesidades del usuario.

El avance de la IA generativa no solo implica la automatización de tareas, sino también la necesidad de adquirir nuevas competencias. Colette Stallbaumer señala que el 47% de los líderes empresariales considera que la mejora de habilidades de los empleados es la principal prioridad para los próximos 12 a 18 meses. Esta tendencia refleja la importancia de la formación continua y la adaptación a un entorno laboral en constante evolución.

Carolina Milanesi, presidenta y analista principal de Creative Strategies, coincide en que la IA impactará todos los empleos, eliminando algunos pero creando muchos otros que antes no existían. La profesional subraya que los trabajadores actuales deben aprender habilidades relacionadas con la IA para mantenerse competitivos. Cita al presidente de Cisco, Jeetu Patel, quien afirma: “No temas que la IA te quite el trabajo. Teme que alguien que sabe usar bien la IA te quite el trabajo“.

La posibilidad de delegar tareas menores a la IA permite a los empleados concentrarse en aspectos más interesantes y estratégicos de sus funciones. Según Milanesi, aprovechar la IA para liberar tiempo y energía puede convertirse en una ventaja competitiva tanto para individuos como para organizaciones.

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, reconoció recientemente que la IA probablemente transformará su fuerza laboral de 1,5 millones de personas en los próximos años.

Proyecciones y visión de futuro en la era de la IA

De cara a 2025, Microsoft ha definido este año como el momento en que nacerá la “empresa de frontera“, caracterizada por la integración de inteligencia artificial disponible, equipos de agentes humanos y el surgimiento del nuevo rol de 'agente jefe’. El Work Trend Index de la compañía describe este modelo como una organización impulsada por la colaboración entre humanos y máquinas, donde la IA se convierte en un recurso estratégico para todos los empleados.

Stallbaumer advierte que el proceso de adopción de la IA aún se encuentra en sus primeras etapas. Solo el 1% de los líderes mundiales afirma haber implementado completamente una estrategia de IA en sus empresas. Sin embargo, la expectativa es que, a medida que más organizaciones adopten este enfoque, surgirán cambios significativos y oportunidades emocionantes en el mundo laboral.

Carolina Milanesi añade que será fundamental aprender a interactuar con la IA, especialmente en la era de los agentes inteligentes. La capacidad de aprovechar esta tecnología para beneficio propio y organizacional marcará la diferencia en la competitividad y la innovación.