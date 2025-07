Google Keep incorpora una función esperada por más de una década

La nueva función se suma a las mejoras añadidas recientemente. (Smartlife)

Después de más de diez años de peticiones, Google Keep incorporará una opción básica y demandada desde su lanzamiento en 2013: la posibilidad de buscar una palabra o frase dentro de notas individuales. Esta mejora, que facilita la gestión de notas largas y hace más eficiente el acceso a información específica guardada, acerca la app a las funcionalidades que ofrecen desde hace tiempo rivales como Evernote o OneNote.

El hallazgo sobre esta novedad se produjo tras analizar la actualización 5.25.282.00.90 para Android, donde se detectaron cadenas de texto que hacen referencia a la función “Buscar en la nota”. Actualmente, esta herramienta aparece en el menú de tres puntos, aunque su activación todavía provoca errores y cierra la aplicación en algunos casos, por lo que no está disponible de forma estable. Aun así, la novedad representa un avance para una plataforma que durante años sumó únicamente pequeñas mejoras y parecía estar relegada en las prioridades de Google.

Funciones necesarias para usuarios exigentes

Para quienes manejan notas cortas, la ausencia de búsqueda puntual podía pasar desapercibida. Sin embargo, quienes acumulan listas extensas, registros o ideas largas sabían que encontrar un dato concreto requería leer párrafo por párrafo. Ahora, con la nueva función, bastará con escribir una palabra clave para que la aplicación resalte donde se encuentra, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Google Keep actualiza sus funciones. (Foto: Captura de Google)

El ritmo de desarrollo de Google Keep durante los últimos años estuvo marcado por largos períodos sin cambios sustanciales. Solo en los últimos meses sumó mejoras como el formato de texto en la versión web (mayo) y una actualización visual con Material 3 en Android (julio), lo que representa un resurgir tras años de aparente abandono. Sin embargo, la aplicación aún deja en evidencia carencias básicas: por ejemplo, no permite integrar imágenes en medio de los bloques de texto, ni proteger notas con contraseñas, algo esencial cuando se guarda información sensible. Otros servicios, como Apple Notes o OneNote, ya ofrecen estas posibilidades desde hace años.

Hasta ahora, Keep tardó en incorporar hasta funciones consideradas estándar, como el formato de texto para la web o la opción de deshacer y rehacer cambios. Y aunque la búsqueda por fin está en desarrollo, Google aún no ha confirmado la fecha en la que estará disponible de manera oficial para todos los usuarios y sin fallos.

Pequeñas mejoras hacia una experiencia más completa

A pesar del atraso en ofrecer búsqueda en notas, Google Keep introdujo otras herramientas que han mejorado la experiencia del usuario. Una de las principales es la integración con Google Docs. Ahora, desde la barra lateral derecha de un documento de Docs, puedes consultar y arrastrar notas completas a tu archivo. Aunque se pierde el formato y solo se conserva el texto plano, es una solución útil para quienes recopilan fragmentos recurrentes o información de consulta frecuente.

En esta aplicación de Google, los usuarios pueden tomar notas de forma rápida y ágil. (App Store)

El deshacer y rehacer también forman parte de los cambios recientes. Hasta hace poco, Keep carecía de esta función básica, a diferencia de Google Docs, que desde hace años permite revisar el historial completo de versiones. Ahora es posible revertir errores y editar anotaciones con mayor seguridad, un detalle fundamental para no perder datos importantes por descuido.

Otra característica que llegó a la aplicación fue la colaboración en tiempo real. Si bien Keep se concibió como un espacio para notas personales y listas rápidas, la posibilidad de invitar a otros usuarios a editar notas permite compartir tareas, listas de compras o ideas grupales de forma fácil y rápida, alineándose con la filosofía colaborativa de otras herramientas de Google.

El formato de texto enriquecido es otra de las mejoras bien recibidas por los usuarios. Gracias a la posibilidad de emplear negrita, cursiva, encabezados o colores de fondo, resulta más sencillo organizar y distinguir información relevante dentro de una misma nota. Sin embargo, persisten diferencias entre la versión para Android y la web, ya que no siempre se muestran estos estilos en todos los dispositivos ni están sincronizados a la perfección.

Por otro lado, la opción de extracción de texto de imágenes mediante OCR aumenta la versatilidad de la aplicación. Basta con tomar una foto o escanear una hoja manuscrita para convertir la imagen en texto editable y buscable, facilitando la digitalización de información y la creación de archivos reutilizables.