Mark Zuckerberg evita juicio y llega a un acuerdo por escándalo de privacidad con Cambridge Analytica

Zuckerberg fue acusado de haber violado deliberadamente un acuerdo de privacidad, lo que habría dado origen al escándalo mencionado. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, junto con otros altos miembros del consejo de administración, lograron un acuerdo para resolver una demanda relacionada con el escándalo de privacidad de Cambridge Analytica, según AFP.

Las partes no revelaron detalles del acuerdo y los abogados defensores no se dirigieron a la jueza Kathaleen McCormick, del Tribunal de Equidad de Delaware. McCormick suspendió el juicio justo cuando este entraba en su segundo día y felicitó a las partes, indica Reuters.

Zuckerberg estaba programado para comparecer ante el Tribunal de Cancillería de Delaware en un juicio de ocho días e iniciado el 16 de julio de 2025. Se encontraba acusado de incumplir conscientemente un acuerdo de privacidad, lo que habría desencadenado el mencionado escándalo.

En este proceso también se determinaba si Zuckerberg, Sheryl Sandberg —exdirectora de operaciones de Meta— y otros líderes actuales y anteriores de la empresa debían pagar hasta 8.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

El proceso buscaba definir si Zuckerberg, Sheryl Sandberg y otros directivos debían pagar hasta 8.000 millones de dólares en daños. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La demanda, presentada en 2018 por accionistas de Facebook, acusa a la dirección de la compañía de violar deliberadamente un acuerdo firmado en 2012 con la Comisión Federal de Comercio (FTC), recoge Forbes.

Los demandantes critican que la multa de 5.000 millones de dólares que Meta acordó pagar al gobierno estadounidense por el caso de violación de datos de usuarios de Facebook fue excesiva, indica la agencia.

Estaba previsto que Zuckerberg compareciera en la corte de Wilmington, Delaware, en los días siguientes.

Zuckerberg tenía previsto comparecer ante la corte de Wilmington en los días siguientes. Kenny Holston/Pool vía REUTERS/Archivo

Quiénes eran los otros acusados, además de Zuckerberg

Además de Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg, la demanda señaló a otras figuras destacadas que, según los demandantes, estaban al tanto del incumplimiento del acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC), ya que sus empresas se habrían beneficiado de tratos favorables con Facebook.

Entre los acusados se incluyeron:

Konstantinos Papamiltiadis, exvicepresidente de asociaciones de Facebook.

Los inversionistas de capital riesgo Marc Andreessen y Peter Thiel.

Reed Hastings, director ejecutivo de Netflix.

Susan Desmond-Hellmann, ex directora ejecutiva de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Peggy Alford, directora financiera de eBay.

Kenneth Chenault, ex CEO de American Express.

Diversos altos miembros de la junta directiva de Meta fueron involucrados en la demanda. REUTERS/Francis Mascarenhas

También fueron mencionados dos ex jefes de gabinete de la Casa Blanca:

Erskine Bowles, quien ocupó el cargo durante el gobierno de Bill Clinton.

Jeff Zients, actual jefe de gabinete del presidente Joe Biden y exmiembro de la junta directiva de Facebook.

Qué fue el escándalo de privacidad de Cambridge Analytica

El escándalo de Cambridge Analytica fue una de las mayores crisis de privacidad en la historia de Facebook (ahora Meta), y estalló públicamente en 2018.

Involucró la recolección y uso indebido de datos personales de alrededor de 87 millones de usuarios de Facebook, sin su consentimiento explícito, con fines de manipulación política y publicidad dirigida.

El escándalo de Cambridge Analytica, una de las mayores crisis de privacidad de Facebook, salió a la luz en 2018. (Foto: Archivo)

Qué ocurrió

Cambridge Analytica, una consultora política británica, accedió a los datos a través de una aplicación de cuestionarios llamada “This Is Your Digital Life”, creada por un académico, Aleksandr Kogan.

Aunque solo unas 270.000 personas usaron la app, gracias a las políticas de privacidad de Facebook en ese momento, la aplicación también recopiló información de sus amigos, sin que estos lo supieran.

Estos datos se usaron para crear perfiles psicológicos detallados y segmentar votantes con mensajes políticos personalizados, principalmente en campañas como la del Brexit en el Reino Unido y la elección presidencial de 2016 en EE. UU.

La revelación sobre el uso indebido de datos personales salió a la luz gracias a Christopher Wylie, exempleado de Cambridge Analytica, quien ofreció detalles en entrevistas con The Guardian y The New York Times.

En mayo de 2018, Cambridge Analytica se declaró en quiebra en EE. UU. tras el escándalo y la presión legal. (Reuters)

A raíz de estas denuncias, Facebook pidió disculpas por su implicación en la recopilación de datos, y su CEO, Mark Zuckerberg, compareció ante el Congreso de los Estados Unidos.

En julio de 2019, la Comisión Federal de Comercio (FTC) impuso a Facebook una multa de 5.000 millones de dólares por vulneraciones a la privacidad.

Más adelante, en octubre del mismo año, la compañía aceptó pagar 500.000 libras esterlinas a la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido, debido al riesgo significativo al que expuso los datos de sus usuarios.

Finalmente, en mayo de 2018, Cambridge Analytica se declaró en bancarrota en Estados Unidos, tras el escándalo y la presión pública y legal que siguió a su exposición.