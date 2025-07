Este es el peligro de cancelar suscripciones desde el enlace de Outlook o Gmail

Para quienes desean dejar de recibir mensajes de una empresa, suele resultar tentador hacer clic en el típico enlace de “darse de baja” o “unsubscribe”. (Freepik)

Recibir boletines, promociones y newsletters en la bandeja de entrada se ha convertido en algo cotidiano para los usuarios de correo electrónico. Para quienes desean dejar de recibir mensajes de una empresa, suele resultar tentador hacer clic en el típico enlace de “darse de baja” o “unsubscribe” que aparece al pie del mensaje.

Esta opción surge tanto por una cuestión de comodidad como por imperativos legales: las normativas de protección de datos señalan que los usuarios tienen derecho a retirarse de listas de distribución y cesar el envío de publicidad no deseada. Gmail exige que cualquier cuenta de Google Workspace facilite ese mecanismo cuando se superan los 5.000 envíos diarios o se trata de mensajes promocionales. Outlook, aunque no lo hace obligatorio, también permite su implementación y la mayoría de empresas lo aplica para alinearse con las leyes de protección de datos.

Sin embargo, detrás de esta aparente facilidad para abandonar listas comerciales, existe un riesgo que a menudo se subestima.

Cancelar las suscripciones, un peligro oculto

Los ciberdelincuentes emplean tácticas para suplantar la identidad de empresas conocidas y embeben enlaces maliciosos disfrazados de botones legítimos de desuscripción. Al hacer clic en estos enlaces, el usuario abandona el entorno protegido del cliente de correo electrónico —sea Gmail, Outlook o cualquier otro— y accede a sitios web cuyo único objetivo es capturar información personal, instalar programas maliciosos o, simplemente, constatar que la cuenta está en uso.

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad DNSFilter, aproximadamente uno de cada 644 clics en enlaces de baja llevan a páginas potencialmente peligrosas. Al acceder a sitios fraudulentos, el atacante puede identificar al usuario como un objetivo “real” y aumentar la probabilidad de que reciba nuevos intentos de estafa, campañas de phishing o mensajes no solicitados.

Un aspecto importante de este riesgo es que, aunque la mayoría de empresas actúa conforme a la ley y no abusa del mecanismo, ninguna compañía puede evitar que sus comunicaciones sean falsificadas. Muchos usuarios reciben mensajes de supuestas empresas a las que nunca han dado su consentimiento y, al optar por el camino más corto —el botón de cancelar suscripción—, pueden terminar interactuando con estafadores.

Alternativas seguras para dejar de recibir mensajes

Ante este escenario, los especialistas aconsejan adoptar medidas que eviten exponer información personal o activar alertas ante potenciales cibercriminales. Una de las más efectivas consiste en bloquear la dirección de correo electrónico desde la configuración de Gmail, Outlook o el cliente de correo utilizado. Así, todos los mensajes futuros de ese remitente pasarán automática e irremediablemente a la carpeta de spam o se filtrarán, sin necesidad de interactuar con botones externos ni acceder a páginas fuera del entorno seguro del correo.

No obstante, bloquear un remitente —aunque previene la recepción de nuevos mensajes— no garantiza la eliminación de los datos del usuario de las bases corporativas. Para asegurarse de que una empresa ya no almacene ni procese información personal, la medida más segura pasa por contactar directamente con la compañía a través de sus canales oficiales. En la web de prácticamente todas las marcas, se puede localizar una sección de “Política de privacidad,” “Aviso legal” o “Contacto”. Allí se ofrecen correos electrónicos y formularios específicos para ejercer el derecho de supresión de datos. Según la normativa europea, la entidad debe contestar a dichas solicitudes en un plazo razonable —generalmente de unos 30 días— y proceder con la eliminación. Si la empresa no responde, puede presentarse una reclamación ante organismos como la Agencia Española de Protección de Datos, lo que obliga legalmente a la firma a cumplir con la petición del usuario.

Otra precaución recomendable consiste en emplear los filtros y reglas inteligentes que ofrecen tanto Gmail como Outlook. Estos sistemas permiten clasificar automática y selectivamente los correos, facilitando la limpieza de la bandeja de entrada y reduciendo las posibilidades de interactuar con enlaces inseguros.